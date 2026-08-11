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「少し別のことに気を取られていた」 ランダル・コロ・ムアニがトッテナムでの苦戦を説明、ユヴェントス移籍が新たなスタートに
ノースロンドンでの苦戦を乗り越えて
コロ・ムアニはプレミアリーグでの自身の時間について率直に振り返り、北ロンドンでの在籍期間中は目の前の仕事に完全には集中できていなかったと認めた。昨季、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで期限付き移籍でプレーしたこのFWは、欧州で最も引く手あまたのアタッカーの一人となった時のようなパフォーマンスを再現できなかった。イングランドではスパーズの一員として全公式戦41試合に出場し、5ゴール4アシストにとどまり、この結果を受けてプレミアリーグの同クラブは完全移籍での獲得を見送ることになった。
こうした苦戦を振り返り、27歳のストライカーは『Tuttosport』にこう語った。「うまくいかなかったことはいくつかあった。僕にとっては、もっと個人的なことだった。気持ちが少し別のところに向いていたと思う。ユヴェントスに戻りたかったんだ。それも選手のキャリアにおける一つの出来事だ。毎シーズンが良いものになるわけではないし、そう言えると思う。自分にとっては何かを学んだ1年だった。ケガもあったし、自分にとって初めてのケガでもあった。でも幸い、全部から回復することができた。こうしたいろいろなことが理由だと思う。でも今は新しいリーグで、新しい章だ。だから、いわば新しい自分だと思っている」
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ユヴェントス復帰への長い道のり
パリ・サンジェルマンからコロ・ムアニをアリアンツ・スタジアムへ呼び戻すための交渉は、決して順調ではなかった。すべての当事者の忍耐を試す長引く夏の争奪戦へと発展したのである。しかし、選手本人は最終的に合意に至ると確信していた。クラブ、そしてトリノという街との深いつながりが、その思いを支えていた。
「はい、状況は把握していた。代理人や家族ともそのことについて話した。その後、しっかりと話し合って合意に達した。かなり早く進んだと思う。移籍市場自体は少し長かったけれど、自分が戻ってこられるように必要なことはすべてやったし、再びこのユニフォームを着られることをとてもうれしく、そしてとても誇りに思っている」とコロ・ムアニは説明した。
ルチアーノ・スパレッティの下で
コロ・ムアニが復帰を決断した大きな要因の一つは、ルチアーノ・スパレッティの存在だった。スパレッティは、このフランス人選手を自身の戦術プロジェクトにおける最優先ターゲットに位置づけていた。FWは、ナポリとイタリア代表の前指揮官から示された信頼に応えたいと強く望んでおり、スパレッティの攻撃的な哲学は自身の特長に完璧に合っていると考えている。
「正直に言って、監督がこれほど強い思いを持ってくれて、自分を来させたいと望んでくれたことが本当に、本当にうれしかった。彼の指導法は分かっているし、アタッカーや選手たちに何を求めているのか、何を要求しているのかも理解している。そして自分にとって、このユニフォームを着ることはただただ名誉なことだ。ベストを尽くし、自分のすべての能力を示すためなら何でもする準備ができている」と語った。
- AFP
大量得点を狙うプラン
高得点を挙げるシーズン実現の可能性は、指揮官が自らのatrikerに対して抱くプランの中心にある。スパレッティは、コロ・ムアニの得点力を最大限に引き出すための特別なシステムを作り上げたと報じられており、本人もその挑戦を受け入れる構えだ。
「それを聞けてうれしいよ……。それが彼のやり方なら、そうすればいい！ その後は、彼が僕に言いたいことすべて、僕に与えてくれる助言すべてに耳を傾ける準備ができている。彼のためにすべてをささげるつもりだ。とてもうれしい。これがそのやり方なら、できるだけ多くのゴールを決めるためにすべてを出し切る準備ができている」と、コロ・ムアニは締めくくった。
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