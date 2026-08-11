パリ・サンジェルマンからコロ・ムアニをアリアンツ・スタジアムへ呼び戻すための交渉は、決して順調ではなかった。すべての当事者の忍耐を試す長引く夏の争奪戦へと発展したのである。しかし、選手本人は最終的に合意に至ると確信していた。クラブ、そしてトリノという街との深いつながりが、その思いを支えていた。

「はい、状況は把握していた。代理人や家族ともそのことについて話した。その後、しっかりと話し合って合意に達した。かなり早く進んだと思う。移籍市場自体は少し長かったけれど、自分が戻ってこられるように必要なことはすべてやったし、再びこのユニフォームを着られることをとてもうれしく、そしてとても誇りに思っている」とコロ・ムアニは説明した。