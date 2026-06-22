「空約束ばかりしてラ・トリを辞めろ。少しは尊厳を持て。史上最高とされるはずだった世代に大きな損害を与えた」と、エクアドル代表元選手ジェファーソン・モンテロはXでベッカチェセを非難した。
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「少しは尊厳を持って辞任しろ！」元代表選手が、ワールドカップでドイツ代表と対戦するチームの監督を非難した。
南米のチームは初戦でコートジボワールに0-1敗退。弱小国キュラソーにも勝てず雪辱を晴らせなかった。エンナー・バレンシアら攻撃陣は、90分で15セーブのW杯新記録をマークしたGKエロイ・ルームに阻まれた。
PSGのウィリアン・パチョ、アーセナルのピエロ・ヒンカピエ、チェルシーのモイセス・カイセドといったスターを擁し、「ダークホース」とも呼ばれたエクアドルは、早期敗退の危機に立たされている。 エクアドルは南米予選で4失点のみ、アルゼンチンに次ぐ2位で北米開催の本大会に進んだ。
初戦のコートジボワール戦はロスタイムに不運な失点で敗れ、キュラソー戦は0-0。決勝トーナメントに進むには最終戦のドイツ戦で勝利が必要だ。
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ドイツ対エクアドルはこれまで2度対戦している。
「ドイツはサッカー界の世界的強豪だ」とベッカチェーチェは木曜日の試合前に語った。その上で「人生は常に私にこう教えてくれた。チャンスがある限り信じ続けなければならない。まだ終わっていない。90分以上が残っており、最後に報われる可能性がある」と続けた。
ベッカチェーチェは2024年8月、エクアドル代表監督に就任。それ以前はスペインのエルチェで監督を務め、ホルヘ・サンパオリの下でアルゼンチン代表のスタッフとしてワールドカップを経験した。 ロシア大会16強でフランスに敗れ、サンパオリが解任されたため、ベッカチェクも退任した。 代表初陣のブラジル戦（W杯予選）は0-1で敗れたが、その後19試合無敗でアルゼンチンに勝利するなど、本大会出場を決めた。
両国が最後に戦ったのは2013年5月の親善試合で、ドイツB代表がボカ・ラトンで4-2と勝利した。ラース・ベンダーとルーカス・ポドルスキは24分までにそれぞれ2得点を挙げた。
W杯でも対戦しており、2006年ドイツ大会グループリーグ最終戦ではドイツがベルリンで3-0で勝利した。