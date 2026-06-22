「ドイツはサッカー界の世界的強豪だ」とベッカチェーチェは木曜日の試合前に語った。その上で「人生は常に私にこう教えてくれた。チャンスがある限り信じ続けなければならない。まだ終わっていない。90分以上が残っており、最後に報われる可能性がある」と続けた。

ベッカチェーチェは2024年8月、エクアドル代表監督に就任。それ以前はスペインのエルチェで監督を務め、ホルヘ・サンパオリの下でアルゼンチン代表のスタッフとしてワールドカップを経験した。 ロシア大会16強でフランスに敗れ、サンパオリが解任されたため、ベッカチェクも退任した。 代表初陣のブラジル戦（W杯予選）は0-1で敗れたが、その後19試合無敗でアルゼンチンに勝利するなど、本大会出場を決めた。

両国が最後に戦ったのは2013年5月の親善試合で、ドイツB代表がボカ・ラトンで4-2と勝利した。ラース・ベンダーとルーカス・ポドルスキは24分までにそれぞれ2得点を挙げた。

W杯でも対戦しており、2006年ドイツ大会グループリーグ最終戦ではドイツがベルリンで3-0で勝利した。