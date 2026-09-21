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「少しの運が必要だった」 マテウス・クーニャが、マンチェスター・ユナイテッドの勝ち点1を救うゴールを決めるために「信じられない」ベルント・レノを破ったことについて語る
終盤のディフレクションでホームチームは勝利を逃す
クーニャは、フラムのGKレノがゴール前で圧巻のパフォーマンスを見せたため、ユナイテッドが彼を破るには多少の運が必要だったと認めた。ブラジル人FWの89分のシュートはダビド・アフェングルーバーに当たって大きくコースが変わり、5度の決定的なセーブを見せていたドイツ人GKの逆を突いた。その土壇場の同点弾により、マルティネスの奇妙なオウンゴールでホームチームにリードを許していたキャリック監督率いるチームは、屈辱的な敗戦を免れた。
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ブラジル人が相手GKを称賛
ベルント・レノが午後を通して見せた英雄的なパフォーマンスは、マテウス・クーニャやブライアン・ムベウモの決定機を何度も防ぎ、ユナイテッドの攻撃を封じた。アウェーのFWは相手GKの粘り強さをすぐに称賛した一方で、自分たちもゴール前での決定力を高めなければならないと強調した。
クレイヴン・コテージでの試合後、クーニャは『BBC Match of the Day』に対して、次のように語った。「多くのチャンスをつくれたと思う。フラムも良いプレーをしていた。僕たちにもチャンスがあったし、それを決めていれば勝ち点3で試合を終えられた。
「ベルント・レノはいつだって良いGKだが、今日は信じられないほどだった。彼をたたえなければならないし、同時に僕たちも改善しなければならない。今日のレノを破るには少し運も必要だったし、僕はその運があってゴールを決められた。もしかしたら、誰にも当たっていなければ入っていなかったかもしれない」
フォワード、精査を一蹴
1-1のドローにより、ユナイテッドはプレミアリーグ開幕5試合で勝ち点5にとどまり、12位に低迷している。この出足の鈍さによって、キャリック監督の将来を巡る視線は一段と厳しさを増しているが、クーニャはロッカールームが依然として指揮官を一丸となって支えていると強調した。
オールド・トラッフォードを巡って高まるプレッシャーについて問われたクーニャは、さらにこう付け加えた。「まだ始まったばかりだ。このシャツのためにプレーするとなれば、周囲には多くの雑音がある。僕たちはとても強く結束しているし、自分たちのグループと監督を信じている。昨季、僕たちがどうやったかはみんなに示した。僕たちにできる唯一のことは、もっと努力することだけだ。勝てないと次の試合で勝ちたいという焦りを感じる。でも、改善するための唯一の方法は、練習して試合をすることだ」
- Craig Mercer
重要なホームでの試練が迫る
3週間のインターナショナルブレークは、キャリックにとって戦術面の立て直しを図るうえで極めて重要な猶予期間となる。ユナイテッドは10月10日に再び試合を迎え、オールド・トラッフォードにトッテナムを迎える。厳しい一戦となる中、キャリックが高まる批判を鎮め、上位進出への追撃を再点火させたいのであれば、スパーズ戦で勝ち点3を手にすることが不可欠だ。
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