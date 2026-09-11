ムシアラを巡る健康問題が公になったのは、RBライプツィヒ戦とハイデンハイム戦のプレシーズンマッチ中に倒れた後だった。診断結果の衝撃にもかかわらず、クラブと監督のヴァンサン・コンパニは一貫して支え続けてきた。

コンパニ監督は、このMFの強さを称賛し、DAZNにこう語った。「誰もが彼のことを喜んでいた。スタジアムにいた7万5000人、そしてテレビの前にいた人々もだ。彼の瞬間が来ることは分かっていた。本当に重要なゴールを決めてくれた。

「ジャマルにとって素晴らしいことだ。願わくは、これからは彼への注目がパフォーマンスにだけ向けられることを望む。彼はもう一つの話題にどう向き合うべきか分かっているし、今後も我々はあらゆる支援を続けていく」

イングランド主将ハリー・ケインも、チームメートが再びピッチに立ち、得点も記録したことへの喜びを語った。先制点をアシストしたケインは、Prime Videoに対し、こう話している。「彼のことを本当にうれしく思う。彼はつらい時期を過ごしていた。特にプレシーズン序盤とシーズン開幕時はそうだったから、彼の顔に笑顔が戻ったのを見るのはうれしい。

「彼にのしかかっていたプレッシャーが取り除かれたのだと思うし、今は本当に良い状態に見える。トレーニングでもとても良い動きをしている。

「ハングリーさも見えるし、トレーニングでの鋭さも見える。それを試合に持ち込んでいたし、得点する前からファイナルサードで本当に鋭さを見せていた。そしてもちろん素晴らしいフィニッシュだった。自分自身を大いに誇るべきだ」