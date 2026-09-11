AFP
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「少しずつ再びリズムを取り戻している」 ジャマル・ムシアラが、チャンピオンズリーグ大勝でのバイエルン復帰戦ゴール後に神経系の健康不安について語る
アリアンツで再び本来の調子へ
ムシアラはこの試合の主役となり、今季初先発を重要なゴールで飾って、バイエルンが欧州大会初戦での連勝記録を23試合に伸ばすことに貢献した。23歳の同選手は最近、プレシーズンの試合中に倒れる原因となった神経系の疾患に対処しており、その後は回復期間と投薬調整を経ていた。
最大の舞台への復帰を振り返り、安堵した様子のムシアラは回復のプロセスとピッチに戻れた感覚について語った。試合後、DAZNに対し、満足感を次のように示した。 「得点できて、チャンピオンズリーグで再びスタメンに戻れたことをとてもうれしく思う。少しずつ自分のリズムを取り戻している。チームは本当に支えてくれた。監督とチームメートは大きな助けだった」
- Getty Images Sport
バイエルン・ファミリーからの支援
ムシアラを巡る健康問題が公になったのは、RBライプツィヒ戦とハイデンハイム戦のプレシーズンマッチ中に倒れた後だった。診断結果の衝撃にもかかわらず、クラブと監督のヴァンサン・コンパニは一貫して支え続けてきた。
コンパニ監督は、このMFの強さを称賛し、DAZNにこう語った。「誰もが彼のことを喜んでいた。スタジアムにいた7万5000人、そしてテレビの前にいた人々もだ。彼の瞬間が来ることは分かっていた。本当に重要なゴールを決めてくれた。
「ジャマルにとって素晴らしいことだ。願わくは、これからは彼への注目がパフォーマンスにだけ向けられることを望む。彼はもう一つの話題にどう向き合うべきか分かっているし、今後も我々はあらゆる支援を続けていく」
イングランド主将ハリー・ケインも、チームメートが再びピッチに立ち、得点も記録したことへの喜びを語った。先制点をアシストしたケインは、Prime Videoに対し、こう話している。「彼のことを本当にうれしく思う。彼はつらい時期を過ごしていた。特にプレシーズン序盤とシーズン開幕時はそうだったから、彼の顔に笑顔が戻ったのを見るのはうれしい。
「彼にのしかかっていたプレッシャーが取り除かれたのだと思うし、今は本当に良い状態に見える。トレーニングでもとても良い動きをしている。
「ハングリーさも見えるし、トレーニングでの鋭さも見える。それを試合に持ち込んでいたし、得点する前からファイナルサードで本当に鋭さを見せていた。そしてもちろん素晴らしいフィニッシュだった。自分自身を大いに誇るべきだ」
節目と得点記録
ムシアラの一撃は、単なる個人的な節目以上の意味を持っていた。これは同時に、バイエルンにとって欧州カップおよびチャンピオンズリーグの歴史で通算900点目のゴールでもあった。この記録により、バイエルンは歴代ランキングでレアル・マドリーに次ぐ2位につけた。ムシアラにとっては、2026年ワールドカップでドイツ代表の一員としてキュラソーを7-1で粉砕した試合で得点して以来、初の公式戦ゴールとなった。
昨季にマンチェスター・シティやインテルを破り、“ジャイアントキラー”としての評判を得ていたボド／グリムトは、前半をスコアレスのままバイエルン相手に持ちこたえた。しかし、再開直後のムシアラの冷静なフィニッシュが、その抵抗を打ち破った。
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未来を見据えて
健康状態が現在は管理され、得点感覚も取り戻したことで、ムシアラは今季残りに向けて勢いを築くことに集中している。最近、「神経機能障害による欠神発作」と診断されたが、本人はソーシャルメディアで、この症状が自身の健康にリスクをもたらすものではないとファンを安心させた。
今後数週間の当面の目標について語ったムシアラは、最高のコンディションへの復帰に向けて地に足をつけつつも意欲を見せた。さらに、「また一歩ずつ結果を出して、楽しんで、自分のレベルに到達したい」と付け加えた。バイエルン・ミュンヘンがチャンピオンズリーグでの戦いを続ける中、この影響力の大きいMFが万全の状態で戻ることは不可欠となる。
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