フェディ・バルベルデは、レアル・マドリードとウルグアイ代表のキャプテンとして、サッカー選手としてのキャリアにおいて史上最高の瞬間の一つを迎えている。2026年、彼にとってすべてが順調に進んでいる。
レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビレア監督との新たな経験は、レアル・マドリードでの彼の最高のシーズンの一つにさらなる刺激を与えている。
バルベルデは、スペイン紙『マルカ』が報じたポッドキャスト『テラピア・ピカンテ』でのインタビューで、心を開いて語った。
フェディ・バルベルデは、レアル・マドリードとウルグアイ代表のキャプテンとして、サッカー選手としてのキャリアにおいて史上最高の瞬間の一つを迎えている。2026年、彼にとってすべてが順調に進んでいる。
レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビレア監督との新たな経験は、レアル・マドリードでの彼の最高のシーズンの一つにさらなる刺激を与えている。
バルベルデは、スペイン紙『マルカ』が報じたポッドキャスト『テラピア・ピカンテ』でのインタビューで、心を開いて語った。
バルベルデは、自身のサッカーキャリアの始まりを振り返りながら、次のように語り始めた。 「僕はいつもあちこち転々としていた。あるコーチが僕を『小さな小鳥』と呼んでいた。父はそのあだ名を気に入らなかったが、彼だけがそれに気づかなかったんだ。今は『鷹』と呼ばれている。もっと獰猛になったからだ。でも、僕はまだ『小さな小鳥』なんだ」
さらに彼はこう続けた。「そしてレアル・マドリードからのオファーが来た。断れないようなオファーだった。カスティージャにいた時でさえ、ある種の断絶を感じさせた。それは非常に気まずいことで、私は打ちのめされた。『ここで何をしているのか分からない』と思った」。
彼は続けた。「駐車場に着いた時、カスティージャのチームメイトたちは高級車に乗っているのに、自分はまともな車さえ買えないことに気づいた。その頃、僕はすでにペニャロールでトップリーグでプレーしていたんだ。そして『一体何に足を踏み入れてしまったんだ？』と考え始めた。」
さらにこう続けた。「ロッカールームに入ると、高価なブランドの服が目に入り、服を脱ぐのが嫌になった。あるいは、誰にも見られないように急いで脱いだ。それはまさに衝撃だった」。
バルベルデは次のように続けた。「バルデピパスでの試合では、状況は全く異なっていた。あそこでは、僕の強烈なシュートがいくつかの怪我を引き起こしてしまったんだ」。
そして笑いながらこう続けた。「ゴールキーパーを1人か2人、怪我させてしまった。アルジェリア代表のルカ・ジダン（GK）の肩を打ってしまったんだ。すごく落ち込んだよ。退場させられるかと思った。ジダンの息子を怪我させてしまったんだから」
そしてこう続けた。「何人かのゴールキーパーが僕のシュートで怪我をした。ほとんどが肩の怪我だ。僕の足はすごく細いんだ。どこから受け継いだのか分からないよ」
少し前、ウルグアイ人選手がアトレティコ・ペニャロールに所属していた頃、17歳前後の頃の動画が話題になった。試合直後の短いインタビューで、彼の声が際立って特徴的だったため、SNSユーザーたちは「ミッキーマウスの声に似ている」と冗談や比較を交えてコメントした。
選手は「ああ、そうだな、あれはすごかった。絶対に忘れないよ。あの3ゴールと同じようにね」と語り始めました。これは、今シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でマンチェスター・シティ相手に記録したハットトリックを指しています。
さらに彼はこう付け加えた。「実は以前から声に問題を抱えていたんだ。話す時に喉に違和感があり、いつも手術を勧められていた」。
さらにこう続けた。「多くの専門医を訪ねたが、皆から手術が必要だと言われた。しかし当時は経済的な事情で、問題を解決することができなかった」。
さらに彼はこう続けた。 「私たちはごく普通の家庭で、一夜にして手術を受けるだけの資金はなかった。思春期特有の症状で、そのうち良くなるだろうと思っていたが、全く良くなかった。いつ良くなったのかは分からないが、当時は良くなかった。今は、神に感謝して良くなったが、当時は本当に苦しんでいた」。
また、バルベルデは当時、動画が拡散したことが自分に影響を与えたことも認め、「あの日以来、人々がその背景を知らないことに苦しみました。結局のところ、それが問題なのです。今は笑える話で、私も笑っていますが、当時はただの子供でした」と語った。
さらに彼はこう続けた。「そのせいで、私は長年にわたり、知らない人たちとのグループで話すことをためらうようになった。自分にはこの欠点があることを自覚していたからだ。その欠点のために、ひどく恥ずかしさを感じていた」。
スペイン・スーパーダービーで、ゴール前に抜け出したアルバロ・モラタ（当時アトレティコ・マドリードのFW）に対してバルベルデがタックルを仕掛けたシーンは、今も多くの人の記憶に焼き付いている。
その際、バルベルデは退場処分となったが、レアル・マドリードは勝利を収めた。これについてバルベルデは次のように語っている。「子供には見せない方がいい写真だ。だが、あの瞬間、チームのためにリスクを冒さなければならないと感じた」。
さらに彼はこう続けた。「退場になることは分かっていた。感情的になってしまったが、やるべきことをやっただけだ。頭にあったのは、レアル・マドリードが勝たなければならないということだけだった。僕は南米出身で、僕たちは情熱的なんだ」