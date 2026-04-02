少し前、ウルグアイ人選手がアトレティコ・ペニャロールに所属していた頃、17歳前後の頃の動画が話題になった。試合直後の短いインタビューで、彼の声が際立って特徴的だったため、SNSユーザーたちは「ミッキーマウスの声に似ている」と冗談や比較を交えてコメントした。

選手は「ああ、そうだな、あれはすごかった。絶対に忘れないよ。あの3ゴールと同じようにね」と語り始めました。これは、今シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でマンチェスター・シティ相手に記録したハットトリックを指しています。

さらに彼はこう付け加えた。「実は以前から声に問題を抱えていたんだ。話す時に喉に違和感があり、いつも手術を勧められていた」。

さらにこう続けた。「多くの専門医を訪ねたが、皆から手術が必要だと言われた。しかし当時は経済的な事情で、問題を解決することができなかった」。

さらに彼はこう続けた。 「私たちはごく普通の家庭で、一夜にして手術を受けるだけの資金はなかった。思春期特有の症状で、そのうち良くなるだろうと思っていたが、全く良くなかった。いつ良くなったのかは分からないが、当時は良くなかった。今は、神に感謝して良くなったが、当時は本当に苦しんでいた」。

また、バルベルデは当時、動画が拡散したことが自分に影響を与えたことも認め、「あの日以来、人々がその背景を知らないことに苦しみました。結局のところ、それが問題なのです。今は笑える話で、私も笑っていますが、当時はただの子供でした」と語った。

さらに彼はこう続けた。「そのせいで、私は長年にわたり、知らない人たちとのグループで話すことをためらうようになった。自分にはこの欠点があることを自覚していたからだ。その欠点のために、ひどく恥ずかしさを感じていた」。



