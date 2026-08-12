中盤で複数の役割をこなせる点に加え、ファーディナンドはルイス＝スケリーが左SBでもプレーできることから、マンチェスター・ユナイテッドにとって理想的な戦術的補強になると考えている。ルーク・ショーは昨季を通じて健康を維持し、多くの試合に出場した一方で、ユナイテッドにはそのポジションの本職のバックアッパーが不足している。

ファーディナンドは、パトリック・ドルグが現在はより左ウインガーの選手と見なされており、ヌサイル・マズラウィとジオゴ・ダロトも本職の左SBではないと指摘した。ルイス＝スケリーを迎え入れれば、そのスカッドの層の問題はすぐに解消されるという。

「彼は若く、非常に大きな才能を持っていて、2つのポジションでプレーできる。メンタル面でも必要な資質を備えていると思う」と、同氏は説明した。「マンチェスター・ユナイテッドの左SBは問題ではない。昨季に多くの試合をこなし、健康も維持したルーク・ショーがいるからだ。

「ただ、もし彼が負傷したら、そこに本職の左SBが控えているわけではない。ドルグは今やより左ウインガー寄りの選手で、マズラウィとダロトも純粋な左SBではない。だからこそ、そこはマイルズ・ルイス＝スケリーのような選手を連れてこられるエリアだと思うし、彼なら確実にプレーできる」