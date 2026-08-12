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「小切手帳を持ち出せ！」 リオ・ファーディナンド氏、マンチェスター・ユナイテッドに7000万ポンドのアーセナル移籍を完了させるよう訴え
ファーディナンド、ライバル勢に王者からの引き抜きを促す
ファーディナンドは、アーセナルの10代ルイス＝スケリーの獲得に向け、マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーに「小切手帳を取り出せ」と助言した。『Metro』によれば、アーセナルはこの夏、19歳のイングランド代表を両ライバルクラブに売り込んだとされている。
ルイス＝スケリーは2025-26シーズン序盤に不本意な時期を過ごしたが、シーズン終盤の重要な局面でミケル・アルテタ監督のチームに定着。その後はアーセナルのプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝進出に大きく貢献した。
ノースロンドンでの重要性が増しているにもかかわらず、アーセナルはこの若手へのオファーに前向きだとみられている。アーセナルは最近、ニューカッスルからMFブルーノ・ギマランイスを獲得する7500万ポンドの取引を完了させた。
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ファーディナンドは自身のYouTubeチャンネルでルイス＝スケリーへの強い賛辞を口にし、ユナイテッドは素早く動いて契約をまとめるべきだと主張した。さらに、このティーンエイジャーに対しては6000万ポンドから7000万ポンドの取引でも非常に割安だとの考えを示している。
「もし今の私がマンチェスター・ユナイテッドなら、ゴーサインを出して彼を獲得する。今すぐにだ」とファーディナンドは語った。「なんという選手だ。トッププレーヤーだよ。シーズン終盤に起用されると、チームの大きな一員になった。アーセナルのリーグ優勝に貢献したし、彼は素晴らしく、入ってきて結果を出した。
「もし彼が市場に出ていて、価格が妥当なら獲得しなければならない。私が言う適正価格は6000万ポンドか7000万ポンドだ。それが事実なら、小切手帳を取り出して突きつけ、契約すべきだ。問答無用で、私は彼を獲るね」
精神的に適性を備えている
中盤で複数の役割をこなせる点に加え、ファーディナンドはルイス＝スケリーが左SBでもプレーできることから、マンチェスター・ユナイテッドにとって理想的な戦術的補強になると考えている。ルーク・ショーは昨季を通じて健康を維持し、多くの試合に出場した一方で、ユナイテッドにはそのポジションの本職のバックアッパーが不足している。
ファーディナンドは、パトリック・ドルグが現在はより左ウインガーの選手と見なされており、ヌサイル・マズラウィとジオゴ・ダロトも本職の左SBではないと指摘した。ルイス＝スケリーを迎え入れれば、そのスカッドの層の問題はすぐに解消されるという。
「彼は若く、非常に大きな才能を持っていて、2つのポジションでプレーできる。メンタル面でも必要な資質を備えていると思う」と、同氏は説明した。「マンチェスター・ユナイテッドの左SBは問題ではない。昨季に多くの試合をこなし、健康も維持したルーク・ショーがいるからだ。
「ただ、もし彼が負傷したら、そこに本職の左SBが控えているわけではない。ドルグは今やより左ウインガー寄りの選手で、マズラウィとダロトも純粋な左SBではない。だからこそ、そこはマイルズ・ルイス＝スケリーのような選手を連れてこられるエリアだと思うし、彼なら確実にプレーできる」
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獲得を狙うクラブの判断次第だ
ルイス＝スケリーは、2024年に少年時代から所属するアーセナルでトップチームデビューを果たして以来、75試合に出場している。そのパフォーマンスによりイングランド代表でも6試合に出場したが、トーマス・トゥヘルの直近のワールドカップメンバーからは外れた。
ギマランイス加入後、アーセナルが売却に前向きであるなか、あとはユナイテッドかチェルシーが具体的なオファーで関心を正式なものにするかどうかにかかっている。オールド・トラフォード、あるいはスタンフォード・ブリッジへの移籍となれば、この多才な10代の選手はプレミアリーグにとどまり、キャリアの次の段階を本格的に始動させることになる。
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