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小さな片りん、大きな確信！マルムーシュ、苦戦するトッテナムは本領発揮寸前と誓う
マルムーシュ、未勝利スタートにも前向きな兆候を実感
トッテナムのFWオマル・マルムシュは、今季序盤がもどかしいスタートとなっているにもかかわらず、チームがまもなく状況を好転させると確信している。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは、プレミアリーグ開幕から4試合で未勝利かつ無得点に終わり、流れるような攻撃の形を見いだせずに苦しんでいた。
しかし、火曜日のリヴァプール戦で喫したカラバオカップ敗戦でトップリーグの相手から得点を奪ったことは、今季のトップティア相手では初ゴールとなった。
マルムシュは、チームのパフォーマンスがゴール前での明確な進歩を示していると主張している。
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FWはチャンス創出とスカッドの質を指摘
今夏にマンチェスター・シティから加入したマルムシュは、トッテナムの攻撃の形が試合を重ねるごとに着実に改善しているとの見解を示した。さらに、チームにはチャンスを勝利へと結びつけるのに十分な選手層と個の力が備わっていると強調した。
また、デ・ゼルビ監督のチームにとっては、細かな部分がまもなくかみ合ってくるはずだと述べた。
「試合のたびに、僕たちはより多く、より多くのチャンスを作れている。もう本当にあと少しだと確信している」とマルムシュはクラブメディアに語った。「ピッチ上には非常に高いクオリティーがあるし、ベンチから出てきて最後のひと押しを加えてくれる選手たちもいる。こうした細部がかみ合えば、とても、とても良くなるはずだ」
ロッカールーム内で築かれるメンタリティーと結束力
マルムシュは、デ・ゼルビ体制で移行期にある中、シーズン序盤の逆境がいかにチームの結束を強める助けになっているかを強調した。また、序盤の苦戦を通してチームを支え続けたスパーズのサポーターも称賛した。
選手とコーチングスタッフにとって、チーム内の自信を築くことが引き続き最大の焦点となっている。
「こうした瞬間がメンタリティーを作り、チームをひとつにする」とマルムシュは付け加えた。「こうした小さな成功の兆しが、僕たちをもうひと押ししてくれる。そして、その自信を自分たちの中で築いていかなければならない。ファンは本当に信じられないほど素晴らしかったと言わなければならない。最初の瞬間からずっと僕たちを支えてくれている」
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トッテナム、プレミアリーグ初勝利を目指す
アンフィールドでカラバオカップでの快進撃に終止符を打たれたトッテナムは、再び国内リーグ戦に全力を注ぐ。デ・ゼルビ監督率いるチームは、得点面でのブレークスルーを勝ち点3につなげる決意を崩していない。
チームは引き続きトレーニングピッチで、戦術遂行の精度を高める作業を続けている。
トッテナムは今季リーグ初勝利を目指し、次節のホームゲームに臨む。
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