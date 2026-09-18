トッテナムのFWオマル・マルムシュは、今季序盤がもどかしいスタートとなっているにもかかわらず、チームがまもなく状況を好転させると確信している。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは、プレミアリーグ開幕から4試合で未勝利かつ無得点に終わり、流れるような攻撃の形を見いだせずに苦しんでいた。

しかし、火曜日のリヴァプール戦で喫したカラバオカップ敗戦でトップリーグの相手から得点を奪ったことは、今季のトップティア相手では初ゴールとなった。

マルムシュは、チームのパフォーマンスがゴール前での明確な進歩を示していると主張している。