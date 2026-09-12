ル・ブリスは昨夏、スタジアム・オブ・ライトにジャカを迎え入れた。レバークーゼンからスイス代表の同選手を獲得し、その動きはサンダーランドが最高レベルで戦う意思を示すものとなった。プレミアリーグ復帰1年目、ジャカは主将としてサンダーランドを見事7位へ導き、今季のヨーロッパリーグ出場権を獲得。開幕前の予想のほぼすべてを上回った。ジャカは、これまで指導を受けてきた世界トップクラスの他の指揮官たちと比べて、ル・ブリスを際立たせているものは何かと問われると、このフランス人指揮官の驚異的な緻密さと、あらゆる細部への気配りを挙げた。

スイス代表主将は、この細やかなアプローチがクラブのトレーニング施設での日々の練習や試合準備にどのように表れているかについても詳しく語った。「彼はとても細かい。だから何かを分析するとき、相手だけではなく、僕たち自身のこと、さらに個別ミーティングでも、本当に細かい」とジャカは話した。「監督として、僕がこれまであまり見たことがないほど細部まで踏み込む。だからこの16カ月で、ここにいるすべての選手が成長したし、全員にまだ成長の余地があると思う」