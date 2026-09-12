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「小さなアーセン・ヴェンゲル」 元アーセナルのスター、グラニト・ジャカが、ガナーズとの大一番の再会を前にサンダーランドの指揮官レジス・ル・ブリを最大級に称賛
サンダーランドの名将に高い賛辞
スイス代表MFは、アーセン・ヴェンゲル、ウナイ・エメリ、ミケル・アルテタ、シャビ・アロンソといった指揮官の下でプレーしてきた。アーセナル、バイエル・レバークーゼン、バーゼル、ボルシア・メンヒェングラートバッハでの在籍を含む長いプロキャリアを通じてである。欧州の3つの主要リーグで、これほど高いレベルの指導を受けてきたシャカは、監督の戦術眼やリーダーシップの質を評価するうえで、おそらく誰よりも適した立場にいる。
古巣アーセナルとのサンダーランドにとっての大一番を前に、シャカは、ノースロンドン時代に最も敬愛した元上司の1人との強い共通点を感じていることを明かした。『TNT Sports』に対し、「彼のことを“小さなアーセン・ヴェンゲル”みたいに呼んでいる。人間として最高だ。とても落ち着いていて、怒鳴るようなタイプではない。あらゆる解決策を持っていて、戦術的にも素晴らしい。そして彼にとっても、新しいチームを率い、また新しい選手たちとやるのは簡単ではないと思う」と語った。
さらに「だが、彼は自分が偉大な監督であることを示したし、このチームや選手たちを成長させられることも証明した。私自身、彼のような監督の下でプレーできることにとても感謝している」と続けた。
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ブラックキャッツを優勝争いのできるチームへ変貌させる
ル・ブリスは昨夏、スタジアム・オブ・ライトにジャカを迎え入れた。レバークーゼンからスイス代表の同選手を獲得し、その動きはサンダーランドが最高レベルで戦う意思を示すものとなった。プレミアリーグ復帰1年目、ジャカは主将としてサンダーランドを見事7位へ導き、今季のヨーロッパリーグ出場権を獲得。開幕前の予想のほぼすべてを上回った。ジャカは、これまで指導を受けてきた世界トップクラスの他の指揮官たちと比べて、ル・ブリスを際立たせているものは何かと問われると、このフランス人指揮官の驚異的な緻密さと、あらゆる細部への気配りを挙げた。
スイス代表主将は、この細やかなアプローチがクラブのトレーニング施設での日々の練習や試合準備にどのように表れているかについても詳しく語った。「彼はとても細かい。だから何かを分析するとき、相手だけではなく、僕たち自身のこと、さらに個別ミーティングでも、本当に細かい」とジャカは話した。「監督として、僕がこれまであまり見たことがないほど細部まで踏み込む。だからこの16カ月で、ここにいるすべての選手が成長したし、全員にまだ成長の余地があると思う」
スタジアム・オブ・ライトで模範を示す ლიდერー
ジャカはル・ブリス監督のチームで重要な役割を担っている。クラブで最も経験豊富な選手として、先頭に立ってチームを導き、基準を示すことが求められている。MFの影響力はそのパスレンジにとどまらず、指揮官の戦術的要求と若い選手たちをつなぐ橋渡し役にもなっている。
「最初の一歩を踏み出すのが自分でなければ、誰が自分についてくるんだ？ 自分は自分自身に多くを求める人間だ。まず最初に求めるのは自分自身に対してだ」と同選手は語った。「自分に向ける前に、先に他人へ指を向けることは決してない。時々、人は求めることと不満を言うことの違いを忘れている。でも、自分にとってそれはまったく別物だ。自分は勝ちたい。家にいる時でも勝ちたいし、トレーニングでピッチに立っている時も勝ちたいし、週末の試合でも勝ちたい。これが自分だ」
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大規模な再会
シャカにとって、今度のアーセナル戦は単なるリーグ戦以上の意味を持つ。「小さなヴェンゲル」の下でサンダーランドがどれだけ前進したかを示す試金石でもある。今季ここまで完璧なスタートを維持しているミケル・アルテタ率いるアーセナルとの対戦では、ル・ブリが持ち味とする戦術的準備が余すところなく求められる。シャカがディアラ、サディキと組む中盤の連係は、古巣のリズムを崩すうえで極めて重要になる。タイトルを争うアルテタ率いるアーセナルとの再会を前に、シャカは情熱的なクラブサポーターに最後に一つの重要なメッセージを送った。「私たちは決して諦めない」
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