尊敬か、それともトロフィーか？ ケパ・アリサバラガとアーセナルが、約束がいかに「深刻な問題」を生むかを浮き彫りにしている

重要な試合では監督が常にベストメンバーを起用すべきかという問いに対し、HFM x アーセナルとの提携で発言したフリーデルはGOALに対し次のように語った。 「決勝戦になればベストメンバーを起用すべきだと思うが、これは難しい問題だ。なぜなら、選手を獲得する際、特に代表選手やトップクラスの選手を獲得する際には、彼らにこう言うことがあるからだ――実際にそうだったかは分からないが――『リーグカップは最初から最後まで君たちのものだ』と。それは良いことだ。

「もしそう言ったのなら、最後まで彼らを起用し続けなければならない。そうしなければ、チーム内でのマネジメントの誠実さに重大な問題が生じるからだ。もしそんなことを言ったことも約束したこともなければ、ベストな布陣で臨むことができる。

「実際に何と言われたかは分からないので、その状況について批判することはできない。もしかすると『これはシーズン開幕から君たちの大会だ』と言われていた可能性もある。監督は他の選手たちにもそう言っていたかもしれない。もし監督が最初から一貫してそう言い続け、その方針を貫いたのなら、それは本当に優れたマネジメントだと思う。

「彼らがトロフィーを勝ち取れなかったこと、試合中にミスがあったことは承知している。だが、あの時点でその方針を翻すことはできないと言っているのだ。しかし、もしそう言っていなければ、最高のプレーができるはずだ。そしてラヤは素晴らしい活躍を見せている。今シーズン、チームはわずか22失点しか許していない。

「とはいえ、両方の意見も理解できる。プレミアリーグ優勝は短距離走ではなくマラソンだからだ。全選手をうまくマネジメントできなければならない。全員に好かれることは不可能だが、少なくとも全員から尊敬されることは必要だ。そうしてこそ、物事を成し遂げられるのだから。」