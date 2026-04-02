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尊敬か、それともトロフィーか？ ケパ・アリサバラガとアーセナルが、約束がいかに「深刻な問題」を生むかを浮き彫りにしている
ラヤだったら、結果は違っていたでしょうか？
もちろん、イングランドサッカーの聖地でアーセナルがシティに0-2で敗れたという最終結果が、ゴールデングローブ賞受賞者のデビッド・ラヤがゴールを守っていたとしても変わっていたとは限らない。
しかし、彼はエミレーツ・スタジアムで数シーズンにわたり、最も頼りになる最終防衛ラインとして君臨しており、今シーズンのプレミアリーグでは15試合で無失点を記録している。通常であれば、相手チームを封じ込めるという点において、彼はアルテタ監督にとって第一の選択肢となるはずだ。
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現代のサッカーにおいて、ローテーションは極めて重要である
しかし、過密日程も考慮に入れなければならない現代サッカーの要求を考えると、時として休息やローテーションが必要となるのは避けられない。多くの監督は、国内カップ戦をメンバーを入れ替える機会と捉え、通常は出場機会の少ない選手たちにプレー時間を与えることを選択している。
ケパは2025-26シーズンのアーセナルのカラバオ・カップ全6試合に出場したが、最も注目される舞台で致命的なミスを犯してしまったのは不運だった。元プレミアリーグのGKブラッド・フリーデルは、アルテタ監督がマンチェスター・シティ戦において控えのGKを起用せざるを得なかった理由を理解している。
監督はカップ戦の決勝で、常にベストメンバーを起用すべきだろうか？
重要な試合では監督が常にベストメンバーを起用すべきかという問いに対し、HFM x アーセナルとの提携で発言したフリーデルはGOALに対し次のように語った。 「決勝戦になればベストメンバーを起用すべきだと思うが、これは難しい問題だ。なぜなら、選手を獲得する際、特に代表選手やトップクラスの選手を獲得する際には、彼らにこう言うことがあるからだ――実際にそうだったかは分からないが――『リーグカップは最初から最後まで君たちのものだ』と。それは良いことだ。
「もしそう言ったのなら、最後まで彼らを起用し続けなければならない。そうしなければ、チーム内でのマネジメントの誠実さに重大な問題が生じるからだ。もしそんなことを言ったことも約束したこともなければ、ベストな布陣で臨むことができる。
「実際に何と言われたかは分からないので、その状況について批判することはできない。もしかすると『これはシーズン開幕から君たちの大会だ』と言われていた可能性もある。監督は他の選手たちにもそう言っていたかもしれない。もし監督が最初から一貫してそう言い続け、その方針を貫いたのなら、それは本当に優れたマネジメントだと思う。
「彼らがトロフィーを勝ち取れなかったこと、試合中にミスがあったことは承知している。だが、あの時点でその方針を翻すことはできないと言っているのだ。しかし、もしそう言っていなければ、最高のプレーができるはずだ。そしてラヤは素晴らしい活躍を見せている。今シーズン、チームはわずか22失点しか許していない。
「とはいえ、両方の意見も理解できる。プレミアリーグ優勝は短距離走ではなくマラソンだからだ。全選手をうまくマネジメントできなければならない。全員に好かれることは不可能だが、少なくとも全員から尊敬されることは必要だ。そうしてこそ、物事を成し遂げられるのだから。」
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ケパはアーセナルのFAカップ制覇に向けて重要な役割を担っている
2025-26シーズンにおけるケパのアーセナルへの貢献は、まだ終わっていないかもしれない。リーグカップでの好調な戦いを通じて存在感を示した彼は、FAカップでも先発を務め、ガナーズを同大会の準々決勝へと導いた。
アルテタ監督率いるチームは、土曜日にチャンピオンシップのサウサンプトンと対戦し、ウェンブリーでの再戦をかけた一戦に臨む。ケパはサウサンプトン戦では再び休養を与えられ、その後、スポルティングとのチャンピオンズリーグ戦、そして白熱するプレミアリーグ優勝争いの残り7試合に向けて復帰する見込みだ。