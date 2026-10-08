バルセロナは、現在と未来の両方を見据えたチームづくりを続けており、アカデミー出身の最も有望な選手の一人と長期契約を結ぶことでその方針を進めている。クラブは木曜日、エスパルトが契約延長にサインしたと正式発表し、今後何年にもわたってカンプ・ノウのプロジェクトの中心選手として残留することが決まった。

新契約により、エスパルトのカタルーニャでの契約は2030年6月まで延長された。これは従来の契約から2年間の延長となり、ラ・マシアで急速に評価を高め、トップチームで信頼できる選択肢へと成長したことを示している。



