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将来を確保へ！ 多才なバルセロナの若手シャビ・エスパルトが2030年までの長期契約にサイン
バルセロナ、多才な若手有望株の将来を確保
バルセロナは、現在と未来の両方を見据えたチームづくりを続けており、アカデミー出身の最も有望な選手の一人と長期契約を結ぶことでその方針を進めている。クラブは木曜日、エスパルトが契約延長にサインしたと正式発表し、今後何年にもわたってカンプ・ノウのプロジェクトの中心選手として残留することが決まった。
新契約により、エスパルトのカタルーニャでの契約は2030年6月まで延長された。これは従来の契約から2年間の延長となり、ラ・マシアで急速に評価を高め、トップチームで信頼できる選択肢へと成長したことを示している。
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フリック、ラ・マシアで守備の解決策を発見
2026-27シーズンを通じて、スペインU-21代表のこの選手はハンジ・フリックの守備ユニットにおいて不可欠な存在となっている。本来は右利きだが、守備の左サイドで見せているパフォーマンスは特に注目に値する。その台頭によってポジション争いは激しさを増しており、この若手はしばしばアレハンドロ・バルデより優先され、経験豊富なポルトガル代表ジョアン・カンセロとも頻繁にローテーションを組んでいる。
今季、エスパルトはバルセロナで5試合に出場しており、そのすべてがラ・リーガでのものだ。この若きフルバックはピッチ上ですぐにインパクトを残しており、レバンテ戦で1得点を挙げたほか、エルチェ戦とラージョ・バジェカーノ戦では2アシストを記録している。
若手育成への戦略的コミットメント
2015年夏にUEビラサール・デ・マールからラ・マシアへ加入したエスパルトは、その後ユースの各カテゴリーを順調に駆け上がり、昨季にはフリック監督のトップチームに食い込んだ。出場は6試合、プレー時間は189分だった。ただ、このU-21代表選手がドイツ人指揮官の目を本当の意味で引きつけたのは、この夏のプレシーズンでのことだ。際立ったパフォーマンスを披露したことで、その評価を大きく高めた。
その勢いを追い風に実現した契約延長は、十分に値する給与改定も含んでおり、クラブに対するスポーティングディレクターの長期的なビジョンを明確に示すものとなっている。エスパルトは今や、ラミン・ヤマル、パウ・クバルシ、マルク・ベルナルといった、カンプ・ノウを席巻している2007年生まれの若き逸材たちとともに、まばゆい輝きを放っている。
- AFP
好スタート、そしてこの先は忙しい1週間となる。
バルセロナは今季、極めて素晴らしいスタートを切っており、開幕からの試合で勝点21を完璧な成績で積み上げ、現在はラ・リーガ首位に立っている。カタルーニャの強豪は国内での勢いを欧州の舞台にも持ち込み、UEFAチャンピオンズリーグ初戦でフェイエノールトを下して白星を挙げた。
今後に向けては、フリック監督のチームが土曜日にカンプ・ノウでヘタフェを迎える準備を進め、その後は火曜日のチャンピオンズリーグでガラタサライとのアウェー戦に目を向けることになる。
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