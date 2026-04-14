夏に両者が別れることになれば、BVBはクートーで巨額の移籍損失を被るだろう。 公式戦7試合・先発3試合という早期段階で2000万ユーロの買い取り義務が発生したことは疑問が残る。ドルトムントでのパフォーマンスを考えると、同額を払うクラブはほとんどないだろう。

ここ数週間はニコ・コヴァチ監督の下で再び戦力外となっている。バイエルン戦（2-3）でライアーソンが累積警告で欠場したため、後半戦2度目にして現時点では最後の先発出場を果たした。 ルイス・ディアスとの対決では健闘し評価3.5を得たが、それ以来ブンデスリーガでの出場時間はわずか33分にとどまる。

ハンブルガーSV戦とシュトゥットガルト戦はベンチ外、先週末の0-1敗戦は筋肉系のトラブルで欠場した。公式戦25試合で2ゴール1アシストにとどまっている。