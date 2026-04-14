『ルール・ナッハリヒテン』紙によると、ヤン・クートスの将来は不透明だ。2029年まで契約があるものの、2シーズン連続で不安定な成績に終わり、選手とクラブは関係継続の意味を真剣に検討しているという。
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「将来は不透明！」批判を受けるBVBのスター、今夏に完全な失敗作となる可能性も。
クーチョはボルシア・ドルトムントでの苦難の初シーズンから出場時間を約53％増やした。だが守備の脆さと攻撃の決定力不足で、ライバル・ライアーソンには及ばない。
それでもニコ・コヴァチ監督はクートーの成長を評価している。「彼の成長には非常に満足している。 ヤンは今季、昨季より多くの出場時間を確保している」と述べ、さらに「ジュリアンは攻守で非常に高く貢献し、最多アシストを記録している。ヤンには厳しいが、右サイドに2人の優秀な選手がいることは私にとって嬉しい」と続けた。
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BVBのクートー退団：巨額の移籍金損失は避けられない
夏に両者が別れることになれば、BVBはクートーで巨額の移籍損失を被るだろう。 公式戦7試合・先発3試合という早期段階で2000万ユーロの買い取り義務が発生したことは疑問が残る。ドルトムントでのパフォーマンスを考えると、同額を払うクラブはほとんどないだろう。
ここ数週間はニコ・コヴァチ監督の下で再び戦力外となっている。バイエルン戦（2-3）でライアーソンが累積警告で欠場したため、後半戦2度目にして現時点では最後の先発出場を果たした。 ルイス・ディアスとの対決では健闘し評価3.5を得たが、それ以来ブンデスリーガでの出場時間はわずか33分にとどまる。
ハンブルガーSV戦とシュトゥットガルト戦はベンチ外、先週末の0-1敗戦は筋肉系のトラブルで欠場した。公式戦25試合で2ゴール1アシストにとどまっている。
ヤン・クートの成績と統計
チーム 試合 得点 アシスト 出場時間 FCジローナ 95 5 17 5,930分 ボルシア・ドルトムント 60 2 5 2,888 SCブラガ 42 1 4 2.930