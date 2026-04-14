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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Jonas Rütten

翻訳者：

「将来は不透明！」批判を受けるBVBのスター、今夏に完全な失敗作となる可能性も。

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BVBは今夏、深刻な赤字に陥る見込みだ。

ルール・ナッハリヒテン』紙によると、ヤン・クートスの将来は不透明だ。2029年まで契約があるものの、2シーズン連続で不安定な成績に終わり、選手とクラブは関係継続の意味を真剣に検討しているという。 

  • クーチョはボルシア・ドルトムントでの苦難の初シーズンから出場時間を約53％増やした。だが守備の脆さと攻撃の決定力不足で、ライバル・ライアーソンには及ばない。

    それでもニコ・コヴァチ監督はクートーの成長を評価している。「彼の成長には非常に満足している。 ヤンは今季、昨季より多くの出場時間を確保している」と述べ、さらに「ジュリアンは攻守で非常に高く貢献し、最多アシストを記録している。ヤンには厳しいが、右サイドに2人の優秀な選手がいることは私にとって嬉しい」と続けた。

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  • Yan Couto of DortmundGetty Images

    BVBのクートー退団：巨額の移籍金損失は避けられない

    夏に両者が別れることになれば、BVBはクートーで巨額の移籍損失を被るだろう。 公式戦7試合・先発3試合という早期段階で2000万ユーロの買い取り義務が発生したことは疑問が残る。ドルトムントでのパフォーマンスを考えると、同額を払うクラブはほとんどないだろう。

    ここ数週間はニコ・コヴァチ監督の下で再び戦力外となっている。バイエルン戦（2-3）でライアーソンが累積警告で欠場したため、後半戦2度目にして現時点では最後の先発出場を果たした。 ルイス・ディアスとの対決では健闘し評価3.5を得たが、それ以来ブンデスリーガでの出場時間はわずか33分にとどまる。

    ハンブルガーSV戦とシュトゥットガルト戦はベンチ外、先週末の0-1敗戦は筋肉系のトラブルで欠場した。公式戦25試合で2ゴール1アシストにとどまっている。

  • ヤン・クートの成績と統計

    チーム試合得点アシスト出場時間
    FCジローナ955175,930分
    ボルシア・ドルトムント60252,888
    SCブラガ42142.930
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