将来の米国代表を牽引するスター候補：テイラー・トゥエルマンが2人の「特別な」有望株を挙げつつも、10代の若き天才たちを「次のリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウド」と呼ぶことは避けた

目覚ましい成績と急成長にもかかわらず、アナリストはニューヨーク・レッドブルズの2人に対する大げさな比較を即座に否定した。どの若手選手が歴代の偉大な選手に似ているかと問われると、彼は極めて慎重な見解を示した。「まず、誰かを『次のロナウド』や『メッシ』、『ペレ』と呼ぶことは決してない。それは不公平だ」とトゥエルマンは説明した。「それでも、このリーグには非常に興味深い若手選手がいる。 このリーグは若手を起用する方針を徹底しており、ニューヨーク・レッドブルズのホールとメフメティはその好例だ。2人は非常に特別な存在だ」