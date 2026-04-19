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将来の米国代表を牽引するスター候補：テイラー・トゥエルマンが2人の「特別な」有望株を挙げつつも、10代の若き天才たちを「次のリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウド」と呼ぶことは避けた
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レッドブル・システムの新星たち
『メンズ・ジャーナル』のインタビューで、トゥエルマンはニューヨーク・レッドブルズをユース育成の好例と挙げた。同クラブは18歳のFWジュリアン・ホールと17歳のMFアドリ・メフメティをトップチームに定着させている。2人はすでに大きな存在感を示している。 ホールは10試合で7得点を挙げ、メフメティも全大会10試合に出場しリーグ8試合で1得点を記録。トゥエルマンは2人を北米屈指の才能と絶賛した。
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伝説的な選手との比較を退ける
目覚ましい成績と急成長にもかかわらず、アナリストはニューヨーク・レッドブルズの2人に対する大げさな比較を即座に否定した。どの若手選手が歴代の偉大な選手に似ているかと問われると、彼は極めて慎重な見解を示した。「まず、誰かを『次のロナウド』や『メッシ』、『ペレ』と呼ぶことは決してない。それは不公平だ」とトゥエルマンは説明した。「それでも、このリーグには非常に興味深い若手選手がいる。 このリーグは若手を起用する方針を徹底しており、ニューヨーク・レッドブルズのホールとメフメティはその好例だ。2人は非常に特別な存在だ」
ワールドカップのグループステージに向けた基盤を築く
若手育成は進んでいるが、当面の焦点は代表チームのワールドカップだ。オーストラリア、パラグアイ、トルコと同じグループDに入ったチームは、大きな試練に直面している。グループ突破の鍵は、主力選手が最高のパフォーマンスを発揮できるかどうかにある。 トゥエルマンは、チームのリズムを左右する3選手としてクリスチャン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、タイラー・アダムスを挙げ、「この3人がチームの鼓動を決める。彼らはチームの顔だ」と語った。
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世界の舞台を見据えて
代表チームは厳しいグループステージを勝ち抜き、勢いをつける必要がある。欧州の主力選手がベストコンディションを取り戻し、成長中の若手がさらに伸びれば、今夏、ポチェッティーノ監督率いるホスト国は強豪に挑む基盤を築けるだろう。