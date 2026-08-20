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将来のリヴァプールのスターに？ リヴァプールのレジェンドがアダム・ウォートンの「大ファン」と明かす。移籍のうわさが強まる中、クリスタル・パレスMFの優れた資質に注目
マンチェスター・シティは、ワールドカップ優勝経験を持つロドリの後継者を必要としている。
マンチェスター・シティは、才能あふれる22歳を補強候補としてリクルートリストに入れているとされる。直近の移籍市場ではすでにエリオット・アンダーソンに1億1600万ポンド（1億5800万ドル）を投じており、バロンドール受賞者でありワールドカップ優勝経験を持つロドリがエティハド・スタジアムを離れてバルセロナへ移籍したことを受け、さらなる大型契約に動く可能性がある。
ウォートンは、セルハースト・パークでの2年半で評価を大きく高めており、その間にFAカップ、コミュニティ・シールド、カンファレンスリーグ制覇も経験している。イングランド代表の同僚がいるイングランド北西部へ向かう可能性もある。
シティが争奪戦に加わっている一方で、リバプールとの関連もたびたび取り沙汰されてきた。リバプールはウォートンの成長を注視しており、獲得競争が本格化すれば、引く手あまたのこのMFの争奪戦に加わる可能性が高い。
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ウォートンはリヴァプールにとって賢明な補強となるのか？
かつてアンフィールドとセルハースト・パークの中盤でプレーしたホートンは、あらゆる局面で存在感を示すそのMFがマージーサイドで大歓迎を受ける理由を理解している。将来的な移籍について問われると、リヴァプールでファースト・ディビジョンを2度制したこの男は、2026-27年のあらゆる要素をカバーするGOAL提供のFootball Bettingの独占取材で、次のように語った。「私は、一緒にプレーしたことがあって、中盤の選手を見る目を持っている人たちの話を聞く。ヤン・モルビーのことも知っているし、彼はアダムの大ファンだ。彼は何度もアダムを高く評価していたし、私はヤンの判断を信頼している。彼はサッカーを知っているし、そのポジションも知っている。彼は、あの中には本物の選手がいて、うまくやれると感じている。
「実は、彼ら［パレス］が昨季にリヴァプールを破った時、私はアダムと話した。その試合を見に行っていて、試合後にマーク・ブライトと話していたら、アダムが出てきたんだ。本当に地に足のついた青年で、本当に本当に素晴らしい子だった。話をするのは喜びだったし、彼の話を聞いていると、ただ自分がなれる最高の選手になりたいと思っているのが分かった。
「彼は素晴らしい姿勢を持っている。もし誰かに『アダム・ウォートンをどう思う？』と聞かれたら、私は『素晴らしい姿勢の持ち主だ』と答える。彼は成功したがっている。トッププレーヤーになるための要素をすべて備えている。
「今のところ、パレスについて唯一心配なのは、選手を売り続けるわけにはいかないということだ。[マルク]・グエイが去り、今度は[マクセンス]・ラクロワもいなくなって、選手をあちこち動かしている。少しでも成功を収めたいなら、それを続けていてはだめだ。彼らが勝ち取ったものを見れば、関わったトロフィーは3つだ。絶対に避けたいのは、選手を入れ替え続けることだ。
「リヴァプールのようなクラブが君に声をかけてきたら、心が動くのは当然だろう。アダム・ウォートンなら、単純にそれだけの話だ。問題は、監督にとって彼が適した存在かどうかであり、結局はそこに尽きる。現時点では、リヴァプールは本格的に動き出す前に、まだ数人の補強が必要だと私は思う」
移籍の話題：パレスのスター、ウォートンの移籍金はいくらになるのか？
パレスはウォートンをブラックバーンからわずか1800万ポンド（2500万ドル）で獲得したが、売却を認めるのであれば少なくともその4倍の移籍金を求めるとみられている。その至宝に設定される移籍パッケージ総額は、1億の大台に近づき、あるいはそれを超える可能性もある。
元クリスタル・パレスFWのクリントン・モリソンは以前、GOALに対し、ウォートンを南ロンドンから引き抜くために必要な条件についてこう語っていた。「そうだね、6000万ポンド、7000万ポンドだ。もし誰かが8000万ポンドを払いたいというなら、彼らは飛びつくと思う。でも、間違いなく少なくとも6000万～7000万ポンドだ。
「彼の若さや持っている才能、そして彼を狙ってくるクラブを見れば、パレスが6000万～7000万ポンドと言うのは正しい。自分たちが育てたまた別の選手に対する金額としてもいい額だ。彼はトッププレーヤーだ。
「でも、そうだね、彼にはあらゆる資質があるし、いずれはトップ4かトップ5のチームの一つに行くか、あるいはヨーロッパでプレーしに行く必要が出てくるだろう。選手として成長し続ける必要があるからね」
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攻守に絡むウォートン、イングランド代表の常連定着を希望
ウォートンはパレスでこれまで96試合に出場しており、そのうち70試合はプレミアリーグでの出場だった。また、2025-26シーズン終盤のブレントフォード戦で記録した2-2の引き分けで、クラブでの初ゴールも記録した。ただ、そうした活躍も イングランドのワールドカップメンバー入りを勝ち取るには十分ではなかった。
注目度の高い移籍は、そうした序列を押し上げる助けになる可能性がある。トーマス・トゥヘルは同選手の成長を注意深く見守っており、マンチェスターとリバプールから魅力的なオファーが間もなく提示される可能性もある。
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