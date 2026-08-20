かつてアンフィールドとセルハースト・パークの中盤でプレーしたホートンは、あらゆる局面で存在感を示すそのMFがマージーサイドで大歓迎を受ける理由を理解している。将来的な移籍について問われると、リヴァプールでファースト・ディビジョンを2度制したこの男は、2026-27年のあらゆる要素をカバーするGOAL提供のFootball Bettingの独占取材で、次のように語った。「私は、一緒にプレーしたことがあって、中盤の選手を見る目を持っている人たちの話を聞く。ヤン・モルビーのことも知っているし、彼はアダムの大ファンだ。彼は何度もアダムを高く評価していたし、私はヤンの判断を信頼している。彼はサッカーを知っているし、そのポジションも知っている。彼は、あの中には本物の選手がいて、うまくやれると感じている。

「実は、彼ら［パレス］が昨季にリヴァプールを破った時、私はアダムと話した。その試合を見に行っていて、試合後にマーク・ブライトと話していたら、アダムが出てきたんだ。本当に地に足のついた青年で、本当に本当に素晴らしい子だった。話をするのは喜びだったし、彼の話を聞いていると、ただ自分がなれる最高の選手になりたいと思っているのが分かった。

「彼は素晴らしい姿勢を持っている。もし誰かに『アダム・ウォートンをどう思う？』と聞かれたら、私は『素晴らしい姿勢の持ち主だ』と答える。彼は成功したがっている。トッププレーヤーになるための要素をすべて備えている。

「今のところ、パレスについて唯一心配なのは、選手を売り続けるわけにはいかないということだ。[マルク]・グエイが去り、今度は[マクセンス]・ラクロワもいなくなって、選手をあちこち動かしている。少しでも成功を収めたいなら、それを続けていてはだめだ。彼らが勝ち取ったものを見れば、関わったトロフィーは3つだ。絶対に避けたいのは、選手を入れ替え続けることだ。

「リヴァプールのようなクラブが君に声をかけてきたら、心が動くのは当然だろう。アダム・ウォートンなら、単純にそれだけの話だ。問題は、監督にとって彼が適した存在かどうかであり、結局はそこに尽きる。現時点では、リヴァプールは本格的に動き出す前に、まだ数人の補強が必要だと私は思う」