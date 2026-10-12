AFP
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「将来のバロンドール受賞者」元プレミアリーグ経験者がマンチェスター・シティのラヤン・シェルキを称賛、「ロボットのような」現代サッカーへの処方箋と評価
シェルキ、アンフィールドで輝く
シェルキは日曜日、マンチェスター・シティがプレミアリーグでリヴァプールに3-0で圧勝した試合で、再びその実力を強く印象づけた。アウェーのシティは、シーズン序盤の重要な一戦で宿敵を圧倒。23歳の攻撃的MFはアンフィールドで自信に満ちたプレーからチームの3点目を決め、見事な個人パフォーマンスを締めくくった。
その好調ぶりには、サッカー界の各方面から絶賛の声が寄せられている。元アストン・ヴィラのMFレオ＝コーカーも特に強い印象を受け、フランス人選手の今後について大胆な予想を示した。レオ＝コーカーは、シェルキには世代を代表する稀有な才能があると考えている。さらに、世界最高の選手になるために必要なものを、この司令塔はすべて備えていると断言した。
- Getty Images Sport
将来のバロンドール受賞者
レオ＝コーカーは、シティのスター選手が到達し得る最高レベルについて、率直に評価した。この若きフランス人選手は、サッカー界最高の個人賞を将来手にすると確信している。
「将来のバロンドール受賞者を見ている。彼にはそれを成し遂げるための資質と能力がすべて備わっている」とレオ＝コーカーは『CBSスポーツ』に語った。「彼には気概と個性があり、果敢に挑戦することを恐れない」
サッカーにはロボットがもっと少ない方がいい
現代のサッカーは、型にはまりすぎていて戦術に偏りすぎていると批判されることが多い。レオ＝コーカーは、厳格に組み立てられた今のサッカーに対し、シェルキが理想的な対抗策になると考えている。
「サッカーにはロボットを減らし、ライアン・シェルキのような選手をもっと増やす必要がある」と元MFは強調した。「彼を見るためなら、お金を払いたいと思える選手だ」
数字もその高い評価を裏付けている。シェルキは今季、全公式戦わずか9試合ですでに5得点2アシストを記録。攻撃での華やかなプレーと、結果を出す力を両立できることを証明している。
- Getty Images Sport
この最高水準のパフォーマンスを維持する
チェルキは今後、過酷なイングランドのシーズンを通じて、この際立った安定感を維持するという課題に直面する。マンチェスター・シティが国内と欧州の主要タイトルを争う上で、彼の創造性と視野は大きな力になるだろう。23歳のチェルキはここまでプレミアリーグ6試合で4得点を挙げ、攻撃陣に欠かせない存在としての地位を確立している。
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