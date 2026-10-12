シェルキは日曜日、マンチェスター・シティがプレミアリーグでリヴァプールに3-0で圧勝した試合で、再びその実力を強く印象づけた。アウェーのシティは、シーズン序盤の重要な一戦で宿敵を圧倒。23歳の攻撃的MFはアンフィールドで自信に満ちたプレーからチームの3点目を決め、見事な個人パフォーマンスを締めくくった。

その好調ぶりには、サッカー界の各方面から絶賛の声が寄せられている。元アストン・ヴィラのMFレオ＝コーカーも特に強い印象を受け、フランス人選手の今後について大胆な予想を示した。レオ＝コーカーは、シェルキには世代を代表する稀有な才能があると考えている。さらに、世界最高の選手になるために必要なものを、この司令塔はすべて備えていると断言した。