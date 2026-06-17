ITVフットボールのコンサルタントを務める元フランス代表キャプテンのパトリック・ヴィエラは、大会期間中、オリゼを絶賛した。2021年夏から2023年3月に解任されるまでクリスタル・パレスで指導したヴィエラは、オリゼを「世代を代表する才能」と呼び、将来的にバロンドールを獲得すると予測する。

「かつてプラティニやジダンがいた。今、オリゼがいる。彼は将来のバロンドール受賞者だ。国際舞台で輝く資質をすべて備えている。 ゲームビジョンに優れ、体を回転させてプレーに向き直る動きやキリアン・ムバッペへのパス精度は並外れている。積極的で決意に満ちた背番号10だ。攻撃陣が得点を挙げるための最良の条件を整えるために、あらゆることをしている」とヴィエラは語った。