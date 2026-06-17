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「将来のバロンドール受賞者」と目されるマイケル・オリゼは、ワールドカップでの活躍でジネディーヌ・ジダンやミシェル・プラティニと並び、フランス偉大なる選手たちの殿堂入った。
世界舞台でのマスタークラス
火曜日のセネガル戦（3-1）でオリゼは2アシストを記録し、フランスのグループステージ優位を確固たるものにした。バイエルンがプレミアから獲得した24歳は、広い視野と洗練されたテクニックでチームを牽引。
代表18試合で7得点5アシストと数字も十分だが、専門家が注目するのは試合全体への影響力だ。フィジカルに優れるセネガル代表を前にしても冷静にペースをコントロールし、キャプテンのキリアン・ムバッペとテレパシー的な連携を示した。
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ヴィエイラはジダンやプラティニの面影を見出す
ITVフットボールのコンサルタントを務める元フランス代表キャプテンのパトリック・ヴィエラは、大会期間中、オリゼを絶賛した。2021年夏から2023年3月に解任されるまでクリスタル・パレスで指導したヴィエラは、オリゼを「世代を代表する才能」と呼び、将来的にバロンドールを獲得すると予測する。
「かつてプラティニやジダンがいた。今、オリゼがいる。彼は将来のバロンドール受賞者だ。国際舞台で輝く資質をすべて備えている。 ゲームビジョンに優れ、体を回転させてプレーに向き直る動きやキリアン・ムバッペへのパス精度は並外れている。積極的で決意に満ちた背番号10だ。攻撃陣が得点を挙げるための最良の条件を整えるために、あらゆることをしている」とヴィエラは語った。
守備から攻撃への橋渡し
ムバッペが得点を重ねる一方で、レジェンドのティエリ・アンリは、オリゼこそデシャン監督のチームをまとめる要だと指摘した。FOXスポーツのインタビューでアンリは、ムバッペがMVPである一方、オリゼはフランスの戦術システムで「MIP（最も重要な選手）」だと語った。
アンリは、オリゼが後半に「10番」の位置に下がったことで試合の流れが変わり、フランスがペースを握れたと指摘。また、代表チームが長年探し続けてきたタイプの選手だと強調し、オリゼを「守備エリアと攻撃エリアをつなぐ架け橋」と称えた。
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フランスのバロンドール受賞の歴史と、オリゼのバイエルンでの素晴らしいシーズン。
フランスはバロンドールを8回受賞している。ミシェル・プラティニは1983～1985年の3年連続受賞で最多記録を持つ。 ほかにレイモン・コパ（1958年）、ジャン＝ピエール・パパン（1991年）、ジネディーヌ・ジダン（1998年）、カリム・ベンゼマ（2022年）が受賞している。最新メンバーは2025年のウスマン・デンベレだ。
オリゼは2025-2026シーズン、バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガとDFBポカールを制し、国内2冠の立役者となった。52試合で22ゴール31アシストを記録している。