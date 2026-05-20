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将来のバルセロナ主将？ パウ・クバルシが「リーダーシップ」への夢を明かす。ディフェンダーとしてハンス・フリック監督の哲学に「全面的にコミット」
「ブラウグラナのリーダー」へと成長する
バルセロナには将来のキャプテン候補がいる。クバルシはスポティファイ・カンプ・ノウでリーダーになることを目指している。2024年1月にトップチームに昇格した10代の彼は、これまでに公式戦128試合に出場している。
カタルーニャ・ラジオのインタビューでは、将来的にクラブのリーダーに成長したいと語った。「19歳なので道のりは長いですが、経験を積んでいけば、いずれリーダーとしての役割も果たせるはずです。ディフェンダーはゴールキーパーと共にピッチ全体を見渡せるので、その視点で成長することが大切です」とクバルシは話した。
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監督のハイライン戦術を支持する
フリック監督のリスクを伴う戦術は批判されているが、クバルシはチームが監督のビジョンを支持していると語る。今シーズン48試合に出場する彼は、アトレティコ・マドリード戦での退場がチャンピオンズリーグ準々決勝敗退の要因となった。
それでも彼は、そのリスクを成長の糧と捉える。「監督の哲学はこれだ。我々は最後まで貫く。このスタイルで多くのタイトルを取ってきた。集中すれば、うまくいく」と語った。
シメオネ監督率いるチームとの試合について、彼はこう続けた。「常に改善の余地はある。高い位置での守備もそうだ。だが、そういうプレーは起こるもので、一瞬で判断しなければならない。この経験は将来に役立つ」
ベテランから学び、欧州の栄光を目指す
バルサは最近国内リーグで好成績を収め、クバルシのトロフィーコレクションに新たな栄冠を加えた。このオリンピック金メダリストは、ブレイクして以来、ラ・リーガ2回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ2回を制している。
それでも彼は「リーグ連覇はシーズンの努力を証明するが、まだチャンピオンズリーグとカップ戦でタイトルを取っていない」と更なる勝利を渇望する。
成長にはベテランの支えが大きく、特に元チームメイトのイニゴ・マルティネスに感謝している。「イニゴは僕を助けてくれた。彼から多くを学び、今はそれを実践してより良い選手になろうとしている」と語った。
インテルDFアレッサンドロ・バストーニの移籍噂は否定し、ロナルド・アラウホ、ジュール・クンデ、アンドレアス・クリステンセンの実力を強調した。
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この10代のディフェンダーの将来はどうなるだろうか？
クバルシはバレンシア戦で力を出し切り、シーズンをしめくくる。そのあと、迫るワールドカップに集中する。大会が近づく中、センターバックはスペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督にアピールし、先発の座を狙う。「先発か？ 監督に信頼されるよう、ボール争奪戦では毎回全力を出す。代表としてワールドカップで戦う」と語った。