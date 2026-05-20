フリック監督のリスクを伴う戦術は批判されているが、クバルシはチームが監督のビジョンを支持していると語る。今シーズン48試合に出場する彼は、アトレティコ・マドリード戦での退場がチャンピオンズリーグ準々決勝敗退の要因となった。

それでも彼は、そのリスクを成長の糧と捉える。「監督の哲学はこれだ。我々は最後まで貫く。このスタイルで多くのタイトルを取ってきた。集中すれば、うまくいく」と語った。

シメオネ監督率いるチームとの試合について、彼はこう続けた。「常に改善の余地はある。高い位置での守備もそうだ。だが、そういうプレーは起こるもので、一瞬で判断しなければならない。この経験は将来に役立つ」