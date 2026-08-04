強豪相手に見せたスタンコビッチの堂々たるパフォーマンスは、来るセリエAに向けてトップチームでの役割を急速に確立しつつあることを示しており、父の大きな影を越えていくための技術力とメンタリティーを備えていることを証明した。キヴが守備陣の選択肢を固め、新たなウイングバックを組み込むことを望む中、中盤の底を担える準備の整ったアカデミー出身選手の存在は、戦術面で極めて重要な柔軟性をもたらす。インテルは今後、この勢いを土台に準備を進めていくことになる。クラブは次なる生え抜きスターを発掘した可能性があることを理解している。