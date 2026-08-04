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将来のスターだ！アレクサンダル・スタンコビッチがインテル指揮官キブから絶賛を受ける
マンチェスター・シティ戦で主役を奪う
香港で行われたマンチェスター・シティ戦で、インテルは1-1の末にPK戦を制する粘り強い勝利を収めたが、真にスポットライトを浴びたのはアレクサンダル・スタンコビッチだった。デヤン・スタンコビッチの息子は、クリスティアン・キヴのチームで中盤を支配し、その若さを感じさせない成熟したパフォーマンスを披露。若きセルビア人MFは、プレミアリーグ勢のディヴィン・ムバマが序盤に押し込んだ先制点を取り消す、20分のベンジャマン・パヴァールの同点弾の組み立てで重要な役割を果たした。テンポをコントロールし、サイドチェンジのパスを通し、ピッチに立った60分間を通じて粘り強い守備を見せたスタンコビッチは、インテルが最終的にPK戦を制する前から、文句なしの際立つ存在だった。
指揮官から究極の信頼を勝ち取る
試合終了後、『Sky Sport Italia』の取材に応じたキブは、この10代選手の存在感と統率力のあるパフォーマンスをすぐさま称賛した。「彼はいい試合をしたし、普段のトレーニングへの取り組みにも満足している」と、インテル指揮官は同メディアに語った。「まだコンディションは最適ではないが、姿勢とクオリティの両面で非常に良かった」。また指揮官は、時差の大きな影響と過密な夏の日程を認めた上で、チーム全体のフィットネスはまだ向上の途上にあるとも指摘した。
- AFP
キヴが補強の要望を明かす
スタンコビッチの台頭はインテルに内部的な追い風をもたらしているが、キブはクラブのスポーツディレクター陣に対し、移籍市場ではまだやるべき仕事が残っていることを明確にした。自身のチームの守備陣の層について触れたルーマニア人指揮官は、移籍市場が閉まる前に埋めなければならないサイドの具体的な穴を指摘した。「現時点ではウイングバックが3人しかいない」と同監督は説明。「カルロス・アウグストもそこでプレーできるが、私は彼を3バックの一角として使う方を好む。市場はまだ長い。辛抱強く、良い選択をしなければならない」
偉大な存在の影から抜け出して
強豪相手に見せたスタンコビッチの堂々たるパフォーマンスは、来るセリエAに向けてトップチームでの役割を急速に確立しつつあることを示しており、父の大きな影を越えていくための技術力とメンタリティーを備えていることを証明した。キヴが守備陣の選択肢を固め、新たなウイングバックを組み込むことを望む中、中盤の底を担える準備の整ったアカデミー出身選手の存在は、戦術面で極めて重要な柔軟性をもたらす。インテルは今後、この勢いを土台に準備を進めていくことになる。クラブは次なる生え抜きスターを発掘した可能性があることを理解している。
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