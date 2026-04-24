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将来のキャプテン候補？ 契約交渉とレアル・マドリード移籍の噂が浮上する中、リヴァプールはドミニク・ソボスライについて「警鐘」を鳴らしている
レッズはエース選手の確保を急ぐべきだ
ソボスライは6000万ポンド（8100万ドル）でRBライプツィヒから移籍以来、アンフィールドで中心選手として48試合12ゴール9アシストを記録。2028年6月までの契約だが、25歳を迎える彼は欧州トップクラブが注目する「移籍まであと2年」の節目を迎える。 元リヴァプールのMFマカリスターは、クラブ首脳陣に、このハンガリー人選手の活躍と得点力を評価し、早急に行動するよう促している。
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マカリスターは、状況を一変させる要因を見出した。
元3冠達成の立役者はグロブナー・カジノのインタビューで、これほど多才な「試合の流れを変える選手」を契約最終段階まで放置する余裕はクラブにはないと語った。マカリスターは、このMFがサポーターの注目の的となった理由として、その身体的なタフさとセットプレーの妙を挙げた。
新契約の必要性とソボスライの貢献について、マカリスターは『リヴァプール・エコー』に語った。「リヴァプールはすでに延長を検討しているはずだ。契約が残り2年を切れば警鐘が鳴る。 それでも彼は素晴らしい補強であり、このユニフォームに馴染んでいるので、契約延長は常に話し合われているはずだ。
彼は試合の流れを変え、セットプレーやフリーキックで決定的な仕事をする。アシストだけでなく、素晴らしいゴールも決める。さらに、広範囲を走り続ける優れたアスリートだ。
どの選手でも、彼ほど走ればファンに愛される。前線へ駆け上がり、バックラインに戻り、すべてを捧げる姿勢が素晴らしい」
将来のリーダー候補
ソボシュライはハンガリー代表での captain 経験が評価され、ヴィルジル・ファン・ダイクの次期後継者と見なされている。献身的なプレーと行動で示すリーダーシップは、アンフィールドのベテラン選手にも感銘を与えている。
背番号8がキャプテンにふさわしい理由を説明し、ファン・ダイクの評価も伝えたマカリスターはこう付け加えた。「キャプテンには多様なスタイルがある。ヴァージルは冷静で、守備陣のロールス・ロイスだ。彼は落ち着いており、怒鳴り散らすことはない。だが、ソボスライのスタイルもまた、彼をキャプテンにふさわしくしている。
彼は代表でキャプテンを務め、高い能力と献身的な姿勢を示している。その振る舞いは周囲に刺激を与え、リヴァプールのキャプテンにふさわしい。」
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迫り来るマドリードの影
ハンガリー代表監督マルコ・ロッシ氏は、ソボスライが幼少期からレアル・マドリードへの移籍を夢見ていたと明かした。ロッシ氏はリヴァプール残留の可能性が高いとも述べたが、この発言はレアル首脳陣の警戒を呼び起こした。リヴァプールは、スター残留を希望する一方で、彼のスペインでの長期的な野心という現実とも向き合う、重要な夏を迎える。