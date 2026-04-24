将来のキャプテン候補？ 契約交渉とレアル・マドリード移籍の噂が浮上する中、リヴァプールはドミニク・ソボスライについて「警鐘」を鳴らしている

元3冠達成の立役者はグロブナー・カジノのインタビューで、これほど多才な「試合の流れを変える選手」を契約最終段階まで放置する余裕はクラブにはないと語った。マカリスターは、このMFがサポーターの注目の的となった理由として、その身体的なタフさとセットプレーの妙を挙げた。

新契約の必要性とソボスライの貢献について、マカリスターは『リヴァプール・エコー』に語った。「リヴァプールはすでに延長を検討しているはずだ。契約が残り2年を切れば警鐘が鳴る。 それでも彼は素晴らしい補強であり、このユニフォームに馴染んでいるので、契約延長は常に話し合われているはずだ。

彼は試合の流れを変え、セットプレーやフリーキックで決定的な仕事をする。アシストだけでなく、素晴らしいゴールも決める。さらに、広範囲を走り続ける優れたアスリートだ。

どの選手でも、彼ほど走ればファンに愛される。前線へ駆け上がり、バックラインに戻り、すべてを捧げる姿勢が素晴らしい」