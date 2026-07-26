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「将来どうなるかは誰にもわからない」――スパイダーマンが秘密諜報員役に挑む中、アーリング・ハーランドがトム・ホランドのトッテナム移籍懇願への思いを明かした。
スパイダーマンの失敗した勧誘活動
『スパイダーマン』俳優のホランドがサッカー代理人の役目を務めようとしたことで、ハリウッドとプレミアリーグが思わぬ形で交差した。熱狂的トッテナムファンであるホランドは2021年モナコGP中にハーランドに接触を試みた。当時、ボルシア・ドルトムントで41得点を挙げたストライカーは世界サッカー界で最も注目される才能だった。
その後、ハーランドは自身のYouTubeチャンネルで「意図的に冷たくしたわけではない」と説明。最初のメッセージを受け取った時点ではホランドが誰なのか知らなかったと明かした。
「あれは『スパイダーマン』の俳優だよね。僕は『スパイダーマン』なんて見ないんだ」とハーランドは説明し、メッセージの内容を明かした。
26歳のストライカーによると、メッセージにはこう書かれていたという。「やあ相棒、さっきモナコで君を見かけたよ。飲みに行くなら声をかけて。スパーズに来てくれ」
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スパーズへの外交的拒絶
ハーランドは最終的にマンチェスター・シティへ移籍し、数多くの記録を塗り替えた。メッセージの差出人が俳優だと知ると、彼は返信した。
ハランドは、自分がホランドを「見知らぬ人」と無礼に一蹴したとの報道を否定したかったのだ。
「冗談のつもりだったのに文脈から切り取られた。失礼だったから謝罪した」とハーランドは説明した。
その後、彼は俳優に送ったメッセージ全文を公開した。「君を無視していたという噂は誤解だ。今のところトッテナムには興味がないが、将来は分からない」
ホランドの謙虚さを学んだ経験
『ジミー・ファロン・ショー』に出演したホランドは、世界最高のストライカーに無視されたと冗談交じりに語った。「俳優にとって謙虚さを学ぶ良い機会だ」と笑い飛ばした。
この発言は、ハーランドにとって苦い時期と重なっていた。2026年W杯準々決勝でイングランドがノルウェーを2－1で破った直後だったからだ。ホランドは食事の誘いがまだ有効か疑問に思った。「先日の件の後では、彼は私と夕食を共にしようとは思わないだろうね」と俳優は述べ、ハーランドが敗戦で「傷ついている」と認めた。
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夕食の予定がついに決まった
当初の気まずさやトッテナム移籍の拒否にもかかわらず、2人の友情がようやく芽生え始めた。ハランドはインスタグラムで拡散したホランドのインタビューを見て、何年も放置していたオファーを受ける決心をした。
サッカー＆映画ファンの間で瞬く間に拡散したコメントで、ハーランドは俳優をタグ付けし、「夕食の招待、受けよう。ちょっと遅くなったけど。場所を決めてくれ！」と書き込んだ。
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