「将来どうなるかは誰にもわからない」――スパイダーマンが秘密諜報員役に挑む中、アーリング・ハーランドがトム・ホランドのトッテナム移籍懇願への思いを明かした。

『スパイダーマン』俳優のホランドがサッカー代理人の役目を務めようとしたことで、ハリウッドとプレミアリーグが思わぬ形で交差した。熱狂的トッテナムファンであるホランドは2021年モナコGP中にハーランドに接触を試みた。当時、ボルシア・ドルトムントで41得点を挙げたストライカーは世界サッカー界で最も注目される才能だった。

その後、ハーランドは自身のYouTubeチャンネルで「意図的に冷たくしたわけではない」と説明。最初のメッセージを受け取った時点ではホランドが誰なのか知らなかったと明かした。

「あれは『スパイダーマン』の俳優だよね。僕は『スパイダーマン』なんて見ないんだ」とハーランドは説明し、メッセージの内容を明かした。

26歳のストライカーによると、メッセージにはこう書かれていたという。「やあ相棒、さっきモナコで君を見かけたよ。飲みに行くなら声をかけて。スパーズに来てくれ」



