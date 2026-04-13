対立が激化している。FCバイエルン・ミュンヘンにおけるマックス・エベルルの去就は、完全に不透明だ。

7月1日、スポーツ取締役マックス・エベル、スポーツディレクタークリストフ・フロイント、CEOヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは契約最終年に入るため、3人の将来を巡る具体的な協議が始まる。キッカー誌によると、フロイントの続留は既定路線で、オーストリア人の仕事ぶりは評価されている。今後はキャンパス責任者ヨッヘン・ザウアー、新任育成責任者ミヒャエル・ヴィージンガーと共にNLZ（育成センター）を統括する。

ただしフロイントが中長期的にエベルルの下で働き続けるかは不透明だ。両者の関係はぎくしゃくしており、意見の相違は増えているという。ホエネスとルンメニゲのような強力なタッグを組むという期待は、今のところ叶っていない。 『キッカー』はこれを「政略結婚」と表現する。舞台裏は混乱しているが、チームへの影響は防がれている。当面はチャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦（準々決勝第2戦）とDFBポカールのレバークーゼン戦（準決勝）に集中する。

内部には2つの派閥がある。一方はエベルと契約延長が報じられたスカウト部長ニルス・シュマットケ、もう一方はフロイントと長年の盟友ザウアーだ。対立の原因は： エベルはフロイントの半年後にバイエルンと契約。その後、側近を次々と登用した。彼らは代理人のマルク・コジッケと近いと噂される。その中には、マルクス・ヴァインツィエル（育成センタースポーツディレクター、今季で契約満了）、アンドレ・ヘッヘルマン（元チーフスカウト、現メンヒェングラートバッハ）、クリストフ・クレッセ（スカウト）、そして前述のシュマットケが含まれる。