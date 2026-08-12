AFP
翻訳者：
対決会談！ アトレティコ・マドリーが売却を拒否する中、フリアン・アルバレスがディエゴ・シメオネと率直な話し合いへ
マハダオンダでの直接会談
自身の将来をめぐる緊張の高まりを浮き彫りにする動きとして、アルバレスは水曜日の早朝にディエゴ・シメオネ監督と会談した。トップチームがセロ・デル・エスピーノのトレーニング施設で練習を開始する前に、『ラ・アラーニャ』の愛称で知られるこのFWは早めに到着し、指揮官と直接話をした。
『ムンド・デポルティーボ』を含む複数メディアが確認した報道によれば、この会談は友好的ながらも率直なものだったとされる。シメオネ監督は、アレックス・バエナやマルコス・ジョレンテら復帰組の選手たちを迎えるため、予定より早く施設入りしていた。ただ、アルバレスとの対話はそれよりもはるかに重みを持つものだった。というのも、このFWは今夏のワールドカップで沈黙を破り、アトレティコ・マドリー退団を望んでいることを明かした直後だったからだ。本人は「今は話すのに適切なタイミングではないと思うが、隠したくもない。自分は誠実な人間であろうとしている。クラブの人々や、話す必要のあった人たちとは話した。そして、みんなにとって最善なのは移籍だと思う。自分の夢をかなえたい」と認めていた。
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シメオネがクラブ首脳陣と足並みをそろえる
選手本人が懸念を伝えたいと望んでいるにもかかわらず、シメオネ監督は公の場でも私的な場でも驚くほど一貫したメッセージを発し続けている。指揮官はすでに、マンチェスター・シティとの親善試合を前に話したクラブのプレシーズン・ツアー中のソウルで、その方向性を示していた。シメオネ監督の言葉に解釈の余地はほとんどなく、高く評価されるFWの去就の可能性をめぐり、クラブCEOのミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが取った強硬姿勢を全面的に支持していた。
指揮官はアルバレスとのやり取りの中でもクラブの立場を繰り返し、この決定はあくまでクラブ経営上のものだと強調した。韓国でのシメオネ監督の以前のコメントも、取締役会との完全な足並みの一致を示すものだった。「状況は非常に明確だ。組織が決定を下し、そのことをミゲル・アンヘルが非常にうまく説明した」。アーセナル、パリ・サンジェルマンからの関心に加え、アルバレス本人はバルセロナを希望しているものの、アトレティコ・マドリーは2022年ワールドカップ優勝メンバーをスペイン国内の直接的なライバルに売却することを断固として拒んでいる。
アトレティコ、売却を認めず
アルバレスの代理人がマドリード入りしているにもかかわらず、アトレティコ首脳陣は「結束を固め」、退団交渉に応じることを拒んでいる。同選手は2024年夏にマンチェスター・シティから8180万ポンドで加入し、契約は2030年までとなっているが、クラブではいまだタイトルを獲得しておらず、昨季はコパ・デル・レイで準優勝に終わった。それでもアトレティコは、来季に向けたスポーツプロジェクトにおける不可欠な戦力と見なしており、いかなるオファーにも応じる姿勢を示していない。
アトレティコはエースの引き留めに断固たる姿勢を取っている。とりわけ、前線には別の懸念も迫っているためだ。今回の会談の報は、同じくFWのアレクサンデル・セルロートが最近負傷して治療に入ったことで、シメオネ監督の戦術プランがさらに複雑になっているという、チームにとって微妙なタイミングでもたらされた。この負傷危機は、アルバレスを手放さないというクラブの決意をさらに強めるものとなっている。新たなラ・リーガのシーズンを前に、これ以上攻撃力を失う余裕はないからだ。
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ラ・アラナの今後への道筋
現時点でアルバレスは依然としてアトレティコ・マドリーの選手だが、代理人の存在は、この騒動がまだ終わっていない可能性を示している。昨季、アトレティコで公式戦49試合に出場し、20ゴール9アシストを記録したこのストライカーについては、クラブが8月19日のマラガとのラ・リーガ開幕戦を前に「非売品」の立場を崩していない一方で、本人の移籍希望を満たす解決策を見つけるべく陣営がなお動き続けているようだ。
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