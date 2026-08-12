選手本人が懸念を伝えたいと望んでいるにもかかわらず、シメオネ監督は公の場でも私的な場でも驚くほど一貫したメッセージを発し続けている。指揮官はすでに、マンチェスター・シティとの親善試合を前に話したクラブのプレシーズン・ツアー中のソウルで、その方向性を示していた。シメオネ監督の言葉に解釈の余地はほとんどなく、高く評価されるFWの去就の可能性をめぐり、クラブCEOのミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが取った強硬姿勢を全面的に支持していた。

指揮官はアルバレスとのやり取りの中でもクラブの立場を繰り返し、この決定はあくまでクラブ経営上のものだと強調した。韓国でのシメオネ監督の以前のコメントも、取締役会との完全な足並みの一致を示すものだった。「状況は非常に明確だ。組織が決定を下し、そのことをミゲル・アンヘルが非常にうまく説明した」。アーセナル、パリ・サンジェルマンからの関心に加え、アルバレス本人はバルセロナを希望しているものの、アトレティコ・マドリーは2022年ワールドカップ優勝メンバーをスペイン国内の直接的なライバルに売却することを断固として拒んでいる。