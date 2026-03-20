変化はあるが、革命ではない。今日の『レプッブリカ』紙によると、プロの審判団を設立する計画は、少なくとも現時点では実現しない見通しだ。すべてが先送りとなり、決定すべきこと、検討すべきこと、理解すべきことがまだ残されている。とりわけ、イタリアがW杯プレーオフを突破できなかった場合はなおさらだ。 現在のイタリアサッカー連盟（FIGC）には、AIA（イタリア審判協会）の体制を根本から変えるほどの力はない。さらにクラブ側の意見も分かれており、ロティート氏とデ・ラウレンティス氏が反対の立場を固めている中、賛成派でさえも「プレーオフを1週間後に控えて改革を行うべきではない」と考えている。
Calciomercato
翻訳者：
審判界、プロ化に終止符。ジャンルーカ・ロッキが引退、オープンVARは廃止へ
OPEN VARが終了、REF CAMも終了
『レプッブリカ』紙の報道によると、VAR制度は廃止の危機に瀕している。テレビでミスを認める上層部に対し、審判団が不快感を示しているからだ。一方、テレビ局側は、不都合な真実を隠蔽しているとの批判を避けるため、VAR室とのすべてのやり取りを放送することを義務付けるよう求めている。 さらに、アナウンスメント（審判による観客への説明）やレフ・カム（主観映像）も廃止される可能性がある。
ヴィア・ロッキ、ピアッツェ・ロゼッティ
新年度からは新たな審判指名責任者が就任する可能性がある。ジャンルーカ・ロッキの契約は6月に満了するが、現時点では彼自身、残留する意向はないようだ。イタリアサッカー連盟（FIGC）は、UEFAの審判指名責任者であり、一貫してVARの過度な介入に反対してきたロベルト・ロゼッティを高く評価している。
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