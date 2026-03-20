審判界、プロ化に終止符。ジャンルーカ・ロッキが引退、オープンVARは廃止へ

変化はあるが、革命ではない。今日の『レプッブリカ』紙によると、プロの審判団を設立する計画は、少なくとも現時点では実現しない見通しだ。すべてが先送りとなり、決定すべきこと、検討すべきこと、理解すべきことがまだ残されている。とりわけ、イタリアがW杯プレーオフを突破できなかった場合はなおさらだ。 現在のイタリアサッカー連盟（FIGC）には、AIA（イタリア審判協会）の体制を根本から変えるほどの力はない。さらにクラブ側の意見も分かれており、ロティート氏とデ・ラウレンティス氏が反対の立場を固めている中、賛成派でさえも「プレーオフを1週間後に控えて改革を行うべきではない」と考えている。



