ダニエレ・オルサートセリエAの審判委員長は、リッソーネのIBCで行われたメディアとの会見の中で、今季序盤に7つの誤審があったことを認めた。内訳はリーグ戦で5件、コッパ・イタリアで2件だった。
AFP
翻訳者：
審判団、オルサートが7つの誤審を認める。内訳はセリエAで5件、コッパ・イタリアで2件。これがその一覧だ。
リーグ戦で5つのミス
3件は、主審が見逃した後にVARが介入すべきだったセリエAでのPK未判定だった。トリノ対ミランではボックス内でのヴラシッチのハンドがファウル、フィオレンティーナ対フロジノーネではモンテリージに対するドラグシンのプレーは笛が必要だった一方、ユヴェントス対アタランタではロウに対するカルルのホールディングが罰せられるべきだった。
リーグ戦で退場にすべきだった場面は2件： コモ対パルマでのブリッチュギに対するプレーによりカクレは退場に値し、同様にフィオレンティーナ対フロジノーネでもブラカーリアへの一撃でヒメネスは退場にすべきだった。
コッパ・イタリアで2つのミス
コッパ・イタリアでも2つの誤審：フィオレンティーナ対ピサでは、カラッチョーロがペッレグリーノを引っ張った場面でPKが与えられず、一方でトリノ対モンツァでは、ルッケージのハンドに対するPKはピッチ上での判定だったため、VAR介入で取り消されるべきではなかった。
その他の論争的なケース
一方で、判定責任者はほかの議論を呼んだケースについては誤審と見なさなかった。例えば、ジェノア対ナポリでのデ・ブライネとバスケス、ユヴェントス対ミランでのチッセのゴール前にあったデ・ウィンテルとコロ・ムアニの「接触」、そしてインテル対ナポリでのロボツカのハンド疑惑だ。これはカメラで確認されることはなかった。
スタッツ
最後に、この会合では審判の新たな方針に関する統計も示された。実際のプレー時間は59分24秒まで伸び（昨季比で5分53秒増）、一方でファウル数は減少（26から22.74へ）。PKも減り（5節でわずか5本、これは欧州全体で最少）、警告数も減少（3.63から3.22へ）、退場数も減った（0.18から0.04へ）。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。