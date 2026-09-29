3件は、主審が見逃した後にVARが介入すべきだったセリエAでのPK未判定だった。トリノ対ミランではボックス内でのヴラシッチのハンドがファウル、フィオレンティーナ対フロジノーネではモンテリージに対するドラグシンのプレーは笛が必要だった一方、ユヴェントス対アタランタではロウに対するカルルのホールディングが罰せられるべきだった。





リーグ戦で退場にすべきだった場面は2件： コモ対パルマでのブリッチュギに対するプレーによりカクレは退場に値し、同様にフィオレンティーナ対フロジノーネでもブラカーリアへの一撃でヒメネスは退場にすべきだった。