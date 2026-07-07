審判をめぐる捜査、取り調べの最終段階：ロッキ氏の聴取を終え、起訴か不起訴か？

3～4時間に及んだ取り調べで、捜査の報を受けて自ら職務を休止していたロッキは、2025年4月2日にサン・シーロ・スタジアムで行われたとされる取り決めに加担したとの容疑を否定した。 検察は、インテルに好意的な審判アンドレア・コロンボをボローニャ戦に「仕組んで」指名し、ダニエレ・ドヴェリをコッパ・イタリア決勝や2024/2025シーズン最終戦から外す計画があったと推測。 別の線では、ウディネーゼ対パルマ戦でVAR室への「合図」を通じてロッキ氏に影響を与え、偽証容疑で捜査中のVARダニエレ・パテルナ氏にPKを宣告させようとした疑いも持たれている。