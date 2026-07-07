AGIが信頼できる情報筋から得た情報によると、元審判指名責任者のジャンルーカ・ロッキ氏、および元AIA会長のアントニオ・ザッピ氏とアルフレド・トレンタランジェ氏が、ここ数日、ミラノ検察庁による捜査の一環として事情聴取を受けた。 これは捜査の最終段階であり、司法宮殿での公開聴取後に極秘裏に行われた。関係者は起訴取り下げか捜査終了のどちらかを検討している。
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翻訳者：
審判をめぐる捜査、取り調べの最終段階：ロッキ氏の聴取を終え、起訴か不起訴か？
ロッキの公聴会
ロッキ氏は4月30日、マウリツィオ・アスコネ検察官からの出頭要請に応じなかったが、このたび初めて事情聴取を受けた。弁護人のアントニオ・ダヴィロ氏は「スポーツ詐欺容疑に関する書類を十分に確認できなかったため、出頭を見送った」と説明していた。
告発内容
3～4時間に及んだ取り調べで、捜査の報を受けて自ら職務を休止していたロッキは、2025年4月2日にサン・シーロ・スタジアムで行われたとされる取り決めに加担したとの容疑を否定した。 検察は、インテルに好意的な審判アンドレア・コロンボをボローニャ戦に「仕組んで」指名し、ダニエレ・ドヴェリをコッパ・イタリア決勝や2024/2025シーズン最終戦から外す計画があったと推測。 別の線では、ウディネーゼ対パルマ戦でVAR室への「合図」を通じてロッキ氏に影響を与え、偽証容疑で捜査中のVARダニエレ・パテルナ氏にPKを宣告させようとした疑いも持たれている。
その他の尋問
スポーツ司法機関から13か月の資格停止処分を受け、審判協会会長を解任されたザッピ氏は、5月初旬に続き2度目となる証人聴取を受けた。元審判員でAIA会長を務めたトレンタランジェ氏も証人として聴取された。
捜査か不起訴か
ここ数週間、マルチェッロ・ヴィオラ検事の指示で、アショネ検事の補佐にパオロ・イエロ副検事が就いた。捜査関係者によると、不起訴が最も可能性が高いが、担当者の議論は続いている。見解が一致しないため、妥協点を探す必要がある。
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