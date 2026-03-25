審判への激しい非難を受け、ドイツサッカー連盟（DFB）がブンデスリーガの監督に多額の罰金を科す

ブンデスリーガ残留をかけた戦いでSCフライブルクに1-2で敗れた後、ブレッシン監督は審判のフロリアン・バッドシュトゥーブナー氏に対して激怒し、ドイツサッカー連盟（DFB）によれば「その公平性に疑問を呈した」という。

ブレッシンはDAZNのインタビューなどで、「我々のチームは11人ではなく、12人と戦っていた。その12人目こそが審判だった」と語った。「細かいことがたくさんあった。審判がイエローカードを出しながら、あからさまに嘲笑するような笑みを浮かべるのは、失礼だと思う。たとえ私がピッチ外で感情的になっていたとしてもだ。最初のゴールが決まる前にも、彼がプレーを続行させた場面が3回あった。 まあ、また『負け惜しみだ』と言われるだろうが、いいさ。」