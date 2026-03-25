Goal.com
ライブ
Florian BadstübnerGetty Images

翻訳者：

審判への激しい非難を受け、ドイツサッカー連盟（DFB）がブンデスリーガの監督に多額の罰金を科す

ブンデスリーガ
ザンクト・パウリ
アレクサンダー・ブレッシン
F. Badstuebner

審判のフロリアン・バッドシュトゥーブナー氏に対する激しい批判が、ブンデスリーガの監督に波及している。

FCザンクト・パウリのアレクサンダー・ブレシン監督は、審判への暴言により多額の罰金を科せられることになった。ドイツサッカー連盟（DFB）が水曜日に発表したところによると、52歳の同監督はドイツサッカー連盟のスポーツ裁判所から「スポーツマンシップに反する行為」を理由に1万ユーロの罰金を科された。「この判決は確定している」とDFBは述べている。

  • ブンデスリーガ残留をかけた戦いでSCフライブルクに1-2で敗れた後、ブレッシン監督は審判のフロリアン・バッドシュトゥーブナー氏に対して激怒し、ドイツサッカー連盟（DFB）によれば「その公平性に疑問を呈した」という。

    ブレッシンはDAZNのインタビューなどで、「我々のチームは11人ではなく、12人と戦っていた。その12人目こそが審判だった」と語った。「細かいことがたくさんあった。審判がイエローカードを出しながら、あからさまに嘲笑するような笑みを浮かべるのは、失礼だと思う。たとえ私がピッチ外で感情的になっていたとしてもだ。最初のゴールが決まる前にも、彼がプレーを続行させた場面が3回あった。 まあ、また『負け惜しみだ』と言われるだろうが、いいさ。」

    • 広告

  • ブレッシン氏は発言を後悔している

    試合後の記者会見で、ブレッシンは自身の発言を後悔した。「DAZNでの私の発言は賢明ではなかった。感情に任せてしまったのだ。その点は認めてほしい」と彼は語り、「ここには極めて大きなものがかかっている」と続けた。

  • FCザンクト・パウリ：今後の試合


    4月5日（日）15時30分

    ユニオン・ベルリン（アウェイ）

    4月11日（土）18時30分

    FCバイエルン・ミュンヘン（ホーム）

    4月17日（金）20時30分

    1.FCケルン（ホーム）

    未定

    1.FCハイデンハイム（アウェイ）

    未定

    1. FSVマインツ05（ホーム）


ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン crest
ウニオン・ベルリン
FCU
ザンクト・パウリ crest
ザンクト・パウリ
FCP