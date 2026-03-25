FCザンクト・パウリのアレクサンダー・ブレシン監督は、審判への暴言により多額の罰金を科せられることになった。ドイツサッカー連盟（DFB）が水曜日に発表したところによると、52歳の同監督はドイツサッカー連盟のスポーツ裁判所から「スポーツマンシップに反する行為」を理由に1万ユーロの罰金を科された。「この判決は確定している」とDFBは述べている。
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審判への激しい非難を受け、ドイツサッカー連盟（DFB）がブンデスリーガの監督に多額の罰金を科す
ブンデスリーガ残留をかけた戦いでSCフライブルクに1-2で敗れた後、ブレッシン監督は審判のフロリアン・バッドシュトゥーブナー氏に対して激怒し、ドイツサッカー連盟（DFB）によれば「その公平性に疑問を呈した」という。
ブレッシンはDAZNのインタビューなどで、「我々のチームは11人ではなく、12人と戦っていた。その12人目こそが審判だった」と語った。「細かいことがたくさんあった。審判がイエローカードを出しながら、あからさまに嘲笑するような笑みを浮かべるのは、失礼だと思う。たとえ私がピッチ外で感情的になっていたとしてもだ。最初のゴールが決まる前にも、彼がプレーを続行させた場面が3回あった。 まあ、また『負け惜しみだ』と言われるだろうが、いいさ。」
ブレッシン氏は発言を後悔している
試合後の記者会見で、ブレッシンは自身の発言を後悔した。「DAZNでの私の発言は賢明ではなかった。感情に任せてしまったのだ。その点は認めてほしい」と彼は語り、「ここには極めて大きなものがかかっている」と続けた。
FCザンクト・パウリ：今後の試合
4月5日（日）15時30分
ユニオン・ベルリン（アウェイ）
4月11日（土）18時30分
FCバイエルン・ミュンヘン（ホーム）
4月17日（金）20時30分
1.FCケルン（ホーム）
未定
1.FCハイデンハイム（アウェイ）
未定
1. FSVマインツ05（ホーム）