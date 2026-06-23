「審判の明らかな誤審」：リオネル・メッシのW杯記録ゴールは、そもそも認められるべきではなかったのか？

オーストリア代表のラルフ・ラングニック監督はMagentaTVのインタビューで、「VARがPKのときのように『フィールドに出て1-0の場面を確認してくれ』と主審に言う勇気を持てなかったのは腹立たしい」と語った。ラングニック監督は「ザヴェル・シュラーガーに対する明らかなファウルだ」と断じた。

主審のアミン・モハメド・オマールが同じ判断を下していれば、アルゼンチンの先制点は生まれなかっただろう。しかし実際には、マック・アリスターがロドリゴ・デ・パウにファウルと判定されるタックルをした後、ボールはメッシへ。方向を変えて数秒後、ペナルティエリアの境界線でボールを受けたメッシが、独特の冷静さでゴールを決めた。

MagentaTV解説のユルゲン・クロップも「私ならファウルを宣告する」と同意した。 解説のトーマス・ミュラーも「スタンドからはファウルに見えた。主審がプレーを見逃す傾向があり、ボールにも触れているので判定を覆すのは難しい」と述べた。

マック・アリスターは背後からシュラーガーと競り合い、ボールにも触れたが主に選手に当たり、倒した。シュラーガーはしばらく倒れたままだった。 「事実上、判断に迷う場面だ」と今シーズン限りで現役を引退した審判専門家のパトリック・イトリッヒ氏はMagentaTVで分析し、VARが介入しなかった理由に理解を示した。「ボールにも触れているし、相手選手にも接触している。これは審判の裁量に委ねられる。笛を吹けばそれでいい。 笛を吹かなくても問題ない。ファウルの可能性はあるが、プレーを続行させたのは妥当だ」と結論づけた。