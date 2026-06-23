月曜のワールドカップ・グループリーグでアルゼンチンが2-0で勝った試合。中盤のアレクシス・マック・アリスターが中盤でオーストリアのクサヴェル・シュラーガーに放った激しいタックルが、メッシの先制点のきっかけになった。このプレーは試合後、物議を醸した。
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「審判の明らかな誤審」：リオネル・メッシのW杯記録ゴールは、そもそも認められるべきではなかったのか？
オーストリア代表のラルフ・ラングニック監督はMagentaTVのインタビューで、「VARがPKのときのように『フィールドに出て1-0の場面を確認してくれ』と主審に言う勇気を持てなかったのは腹立たしい」と語った。ラングニック監督は「ザヴェル・シュラーガーに対する明らかなファウルだ」と断じた。
主審のアミン・モハメド・オマールが同じ判断を下していれば、アルゼンチンの先制点は生まれなかっただろう。しかし実際には、マック・アリスターがロドリゴ・デ・パウにファウルと判定されるタックルをした後、ボールはメッシへ。方向を変えて数秒後、ペナルティエリアの境界線でボールを受けたメッシが、独特の冷静さでゴールを決めた。
MagentaTV解説のユルゲン・クロップも「私ならファウルを宣告する」と同意した。 解説のトーマス・ミュラーも「スタンドからはファウルに見えた。主審がプレーを見逃す傾向があり、ボールにも触れているので判定を覆すのは難しい」と述べた。
マック・アリスターは背後からシュラーガーと競り合い、ボールにも触れたが主に選手に当たり、倒した。シュラーガーはしばらく倒れたままだった。 「事実上、判断に迷う場面だ」と今シーズン限りで現役を引退した審判専門家のパトリック・イトリッヒ氏はMagentaTVで分析し、VARが介入しなかった理由に理解を示した。「ボールにも触れているし、相手選手にも接触している。これは審判の裁量に委ねられる。笛を吹けばそれでいい。 笛を吹かなくても問題ない。ファウルの可能性はあるが、プレーを続行させたのは妥当だ」と結論づけた。
- AFP
リオネル・メッシのW杯新記録ゴールは不正？「VARは無効にするべきだった」
ランニックが特に怒ったのは、アルゼンチンに与えられた序盤のPK（メッシが外した）の場面だ。主審オマールはプレーを続行してもおかしくない状況だったにもかかわらず、VARの介入でPKが宣告された。 この場面では、シュラーガーとポッシュがアルゼンチンFWラウタロ・マルティネスを挟み撃ちにし、シュラーガーがボールにも触れた一方、ポッシュはマルティネスだけに接触した。当初、オマール主審はPKを指示しなかったが、映像確認後にPKを宣告した。
マンチェスター・ユナイテッドの伝説的GKピーター・シュマイケルも、アルゼンチン先制点の場面で審判を批判した。「あのゴールは認められるべきではなかった。 PKを得た場面を思い出してほしい」とFOXの解説者は語り、マック・アリスターがシュラーガーに後ろからタックルした場面については「これはフリーキックだ。VARはあのゴールを無効にするべきだった。審判の明白な誤審で、オーストリアがかわいそうだ」と続けた。
一方、バイエルンのコンラッド・ライマーも「アルゼンチンは700回くらいファウルしたのではないか」と皮肉った。 それなのに70分経ってもイエローは1枚だけ（76分にファクンド・メディナが受けた）。理由は分からないが、もう出さないつもりだったのだろう」とMagentaTVで漏らし、ため息をついて続けた。「怒っても意味はない」。
- AFP
リオネル・メッシとキリアン・ムバッペがW杯最多得点記録を争う。
38分、メッシの先制点は極めて特別なものでした。このゴールで通算17得点とし、ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いてワールドカップ歴代最多得点記録を単独で更新しました。 さらにロスタイムに2点目を決め、通算18ゴールとした。
米国、メキシコ、カナダで開催中の今大会では、通算得点王の座を巡るメッシとキリアン・ムバッペの対決が注目されている。 ムバッペは開幕戦のセネガル戦（3-1）と第2戦のイラク戦（3-0）でそれぞれ2得点を挙げ、通算16ゴールとしクローゼに並んだ。2026年大会ではメッシを超えたいところだ。
アルゼンチンは2連勝でグループ首位が確定し、最終戦のヨルダン戦を迎える。一方、オーストリアは土曜から日曜未明（ドイツ時間）にアルジェリアと2位決定戦を行う。両チームはヨルダンに勝ち、勝ち点3で並んでいる。 得失点差で上回るオーストリアは引き分けでも2位を確保できる。
リオネル・メッシが単独首位に：W杯歴代得点ランキングトップ5
順位
選手
国
出場回数
試合数
得点
1
リオネル・メッシ
アルゼンチン
6
28
18
2
キリアン・ムバッペ
フランス
3
16
16
3
ミロスラフ・クローゼ
ドイツ
4
24
16
4
ロナウド
ブラジル
4
19
15
5
ゲルト・ミュラー
ドイツ
2
13
14