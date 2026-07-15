審判の判定は適切だったのか？ フランスが準決勝で敗れた後、ディディエ・デシャン監督の発言に対し、FIFA審判部長がコメントした

テキサスでの準決勝敗退直後、デシャン監督は審判を批判。特にエルサルバドルのイヴァン・バートン主審について、前半にラミン・ヤマルがルーカス・ディニェからファウルを受けたとしてPKが宣告され、ミケル・オヤルサバルが得点した判定に言及した。

デシャン監督は記者団に「負けたからといって言い訳をしていると思われるだろう」と前置きつつ、「だが皆さんに問いたい。あの審判は準決勝を裁くにふさわしかったか？ ペナルティだけでなく、他の要素も事態を悪化させた」と語った。 今夜の審判に私的な恨みはないが、皆で考えてほしい」