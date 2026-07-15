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審判の判定は適切だったのか？ フランスが準決勝で敗れた後、ディディエ・デシャン監督の発言に対し、FIFA審判部長がコメントした
デシャン監督、バートンのプレーに疑問
テキサスでの準決勝敗退直後、デシャン監督は審判を批判。特にエルサルバドルのイヴァン・バートン主審について、前半にラミン・ヤマルがルーカス・ディニェからファウルを受けたとしてPKが宣告され、ミケル・オヤルサバルが得点した判定に言及した。
デシャン監督は記者団に「負けたからといって言い訳をしていると思われるだろう」と前置きつつ、「だが皆さんに問いたい。あの審判は準決勝を裁くにふさわしかったか？ ペナルティだけでなく、他の要素も事態を悪化させた」と語った。 今夜の審判に私的な恨みはないが、皆で考えてほしい」
- AFP
FIFA会長がデシャン氏の発言に反応
FIFAは、試合の審判団への批判に即座に反応した。審判部長コリーナ氏は、バートン氏らを強く擁護し、彼らが大会の重要試合で力不足だったという見方を一蹴した。
「ディディエ・デシャン氏が『準決勝を裁く力量があるか』と疑問を呈したが、FIFAの答えは明確だ。『ある、間違いなく』」とコリーナ氏は述べ、選定プロセスの厳格さを強調したうえで「我々の審判団は世界トップクラスだ」と関係者を擁護した。
デシャン監督、物議を醸した判定をめぐり審判の質に疑問を呈する
デシャン監督が審判の判定に疑問を呈したのは、前半を混乱させた一連の物議を醸す判定がきっかけだった。22分、ディニェがペナルティエリア内でヤマルに接触し、バートン主審はスペインにPKを宣告。デシャン監督は直前にヤマルがハンドをしたと主張し激怒したが、VAR確認後も判定は覆らなかった。
43分には、ファビアン・ルイスがウスマン・デンベレへのタックルでペナルティエリアすぐ外の好位置でフランスに与えたフリーキックを、バートン主審が副審と相談した末に取り消した。第4、第5審判は当初フランス支持だったため、デシャンはこの対応を極めて異例と批判した。 さらにデシャン監督は、不利な判定の「積み重ね」を訴え、ヤマルの危険なタックルなどスペインの激しいファウルがイエローカードにならなかったことを厳しく批判した。
- Getty Images Sport
戦術上の失敗と技術的なミス
審判の判定が話題となる中、フランス代表の選手たちも自身のパフォーマンスを振り返った。フランスは、正確なプレーを見せるスペイン代表の前にリズムをつかめず、攻撃陣は試合終了間際まで決定的なチャンスを作れなかった。デシャン監督は、3大会連続の決勝進出に必要なレベルに達していなかったと認めた。
「勝つには最高のパフォーマンスが必要だった。だが我々は及ばなかった。スペインの守備は堅く、スペースはほとんどなかった。ミスが重なり、脅威を与えられなかった。技術レベルも過去より低かった」と監督は語った。
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