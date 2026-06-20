ワールドカップのアメリカ対オーストラリア戦で、審判のフェリックス・ツヴァイヤー氏がロスタイムに突然倒れ、数分間治療を受けた。テレビ解説のトーマス・ミュラー氏はこれを不快に思い、元バイエルン・ミュンヘン選手として激しい議論を交わし、批判した。
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審判のフェリックス・ツヴァイヤーが米国戦で転倒。トーマス・ミュラーが激しく議論し、批判した。
「彼（ツヴァイヤー）は後半の展開に打ちのめされた唯一の人物だ」とMagentaTVの司会者ヨハネス・B・ケルナーが冗談交じりに言うと、ミュラーはこう続けた。「転ぶのは簡単だ。立ち上がるのが難しい。 転ぶ回数より立ち上がる回数の方が常に多くなければならない。ドイツ人の目から見ると、あの立ち上がりに少し時間がかかりすぎた。でも、もういいさ」
その後、カーナーが「パトリック・イットリッヒの解説では、これはフェリックス・ツヴァイヤーにとって最も気まずいことだろう」と指摘すると、ミュラーは言葉を遮り、「もし気まずいなら、10秒の治療中断の後には……」と続けた。
「でも、もし立ち上がれなかったら？ 立ち上がるべき？」とケルナーが続けると、ミュラーはこう返した。「そうだね。それなら彼の体調を疑うかもしれない。でもここでは言わない。本人にあの時何を考えていたのか聞くべきだ。」
ユルゲン・クロップがフェリックス・ツヴァイヤーを称賛
ミュラーに加え、元監督のユルゲン・クロップもこの場面を不運だと感じた。「審判が今後も試合を担当し続けるために何をすべきかについて話し合ったばかりだ。今回の件はプラスにはならないだろう。フェリックス・ツヴァイヤーには気の毒だ」と語り、続けて「素晴らしいパフォーマンスだったが、この件でその輝きが少し損なわれた」と称賛した。
45歳のツヴァイヤーは、ロスタイム3分、ファウルを犯した米国のクリス・リチャーズにイエローカードを提示した際、ピッチに足を取られ転倒した。ベルリン出身の彼は地面に倒れ込み、副審のクリスチャン・ディーツとオーストラリアのエイデン・オニールが駆け寄り、ストレッチを手伝った。それでもツヴァイヤーは試合を最後まで裁いた。