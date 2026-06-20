審判のフェリックス・ツヴァイヤーが米国戦で転倒。トーマス・ミュラーが激しく議論し、批判した。

「彼（ツヴァイヤー）は後半の展開に打ちのめされた唯一の人物だ」とMagentaTVの司会者ヨハネス・B・ケルナーが冗談交じりに言うと、ミュラーはこう続けた。「転ぶのは簡単だ。立ち上がるのが難しい。 転ぶ回数より立ち上がる回数の方が常に多くなければならない。ドイツ人の目から見ると、あの立ち上がりに少し時間がかかりすぎた。でも、もういいさ」

その後、カーナーが「パトリック・イットリッヒの解説では、これはフェリックス・ツヴァイヤーにとって最も気まずいことだろう」と指摘すると、ミュラーは言葉を遮り、「もし気まずいなら、10秒の治療中断の後には……」と続けた。

「でも、もし立ち上がれなかったら？ 立ち上がるべき？」とケルナーが続けると、ミュラーはこう返した。「そうだね。それなら彼の体調を疑うかもしれない。でもここでは言わない。本人にあの時何を考えていたのか聞くべきだ。」