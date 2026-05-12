審判批判の中でペレス氏は、ネグレイラ事件を「サッカー史上最悪のスキャンダル」と批判し、「まだ真相が解明されていないとは信じられない」と語った。

スペイン検察は、バルセロナが2001～2018年にネグレイラ氏に約700万ユーロを支払い、有利な判定を得ようとしたと主張している。 クラブ側は「報告書や助言の対価だった」と主張している。

「ネグレイラ時代の審判が今も現役で笛を吹いているのは理不尽だ。バルサは20年間ネグレイラに支払い、その審判たちは30年目の今も活動している」と語った。