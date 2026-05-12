レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は火曜日の演説で、メディアだけでなく「我々の敵」と称したラ・リーガや審判団も強く批判した。
AFP
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「審判に18ポイントも奪われた！」レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がラ・リーガを激しく非難
「レアル・マドリードでラ・リーガを7回しか勝てなかったのか！14回は勝たねばならなかった。残りの7つは盗まれた」――日曜のクラシコでバルセロナに0-2で敗れ、リーグ優勝を逃したペレス会長は怒りに震えた。
残り3試合で14ポイント差をつけられたのは、チームの不出来ではなく審判のせいだと主張。「審判がラ・リーガで18ポイントを盗んだ」と怒りを露わにした。
「サッカー史上最悪のスキャンダル！」ペレス会長、ネグレイラ事件を再言及
審判批判の中でペレス氏は、ネグレイラ事件を「サッカー史上最悪のスキャンダル」と批判し、「まだ真相が解明されていないとは信じられない」と語った。
スペイン検察は、バルセロナが2001～2018年にネグレイラ氏に約700万ユーロを支払い、有利な判定を得ようとしたと主張している。 クラブ側は「報告書や助言の対価だった」と主張している。
「ネグレイラ時代の審判が今も現役で笛を吹いているのは理不尽だ。バルサは20年間ネグレイラに支払い、その審判たちは30年目の今も活動している」と語った。