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Andreas Koenigl

翻訳者：

「審判に18ポイントも奪われた！」レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がラ・リーガを激しく非難

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レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は火曜日の夜、怒りの演説で審判団を強く批判した。

レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は火曜日の演説で、メディアだけでなく「我々の敵」と称したラ・リーガや審判団も強く批判した。

  • 「レアル・マドリードでラ・リーガを7回しか勝てなかったのか！14回は勝たねばならなかった。残りの7つは盗まれた」――日曜のクラシコでバルセロナに0-2で敗れ、リーグ優勝を逃したペレス会長は怒りに震えた。

    残り3試合で14ポイント差をつけられたのは、チームの不出来ではなく審判のせいだと主張。「審判がラ・リーガで18ポイントを盗んだ」と怒りを露わにした。

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  • 「サッカー史上最悪のスキャンダル！」ペレス会長、ネグレイラ事件を再言及

    審判批判の中でペレス氏は、ネグレイラ事件を「サッカー史上最悪のスキャンダル」と批判し、「まだ真相が解明されていないとは信じられない」と語った。

    スペイン検察は、バルセロナが2001～2018年にネグレイラ氏に約700万ユーロを支払い、有利な判定を得ようとしたと主張している。 クラブ側は「報告書や助言の対価だった」と主張している。

    「ネグレイラ時代の審判が今も現役で笛を吹いているのは理不尽だ。バルサは20年間ネグレイラに支払い、その審判たちは30年目の今も活動している」と語った。

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