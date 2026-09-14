AFP
翻訳者：
「審判にとってひどい一日だ！」。マイカ・リチャーズ氏がVARの「不当判定」を痛烈批判、10人のマンチェスター・シティが物議を醸したダービーでマンチェスター・ユナイテッドを下す
リチャーズが審判の水準を痛烈批判
マンチェスター・ダービーはめったにドラマ不足にはならないが、今回の一戦はフットボールそのものよりも、笛とモニターが大きくクローズアップされた。試合後の分析で、元マンチェスター・シティのリチャーズ氏は一切手加減せず、審判団が試合の最も重要な場面を正しく裁けなかったと指摘した。
『Sky Sports』で語ったリチャーズ氏は、当日のジャッジの水準に対する不満をあらわにした。「審判団にとって悪い一日だったと思うし、VARにとっても悪い一日だったと思う」とリチャーズ氏は語った。「23分のフィル・フォーデンの判定は間違っていたし、この［アーリング・ハーランドのゴール］の判定も間違っていた。どうしてエンソ・フェルナンデスが［ボールに］競っていないと言えるのか……もちろん競っている。
「DFとしてあの状況にいたことがあるが、わずかな動き一つでボールに行けるかどうかが変わることもある。もちろん彼に影響している」
- Getty Images Sport
物議を醸すハーランドの決勝弾は認められる
試合の決定的な場面は後半15分、ハーランドがネットを揺らした場面で訪れた。このゴールは当初、オフサイドとして主審団に認められなかったが、その後の長いVARレビューを経て判定が覆り、ユナイテッドのベンチは怒りをあらわにした。
プレミアリーグの『Match Centre』Xアカウントは、試合終了直後にこの状況の説明を試みた。投稿では「VARはオフサイドによるノーゴールという主審の判定をチェックし、ハーランドがオンサイドの位置にいたと判断して、ゴールを認めるよう勧告した。またVARは、フェルナンデスがオフサイドポジションにいたものの、ボールにはプレーしていないと判断した」と説明していた。
しかし、試合後の衝撃的な方針転換として、プロ審判協会はマンチェスター・ユナイテッドに対し、このゴールを認めたことは「判断ミス」だったと認める連絡を入れた。声明の中で同団体は、VARが「［フェルナンデスの］位置が及ぼし得る影響を認識しておらず、オンフィールドレビューを勧告すべきだった」と認め、決勝点は認められるべきではなかったと確認した。
フォーデン、前半に退場 처분
ハーランドの決勝点が生まれるはるか前、試合の流れを一変させたのは、フォーデンの退場だった。試合開始からわずか23分、イングランド代表のフォーデンは、ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスから受けたキックに反応したとして、一発退場を命じられた。
ただ、リチャーズはフォーデンの退場処分について、審判団の判断は行き過ぎだったと感じていたという。それでも、エンツォ・マレスカ監督のチームがその逆境にどう対応したかについては、すぐに称賛した。リチャーズはさらに「完全に判断を誤ったと思う。だが、それでシティのパフォーマンスが損なわれるわけではない」と付け加えた。「10人であれだけ長く戦い抜いたのは、本当に信じられない。闘志について話してきたし、スピリットについても話してきた。新監督で、最初のダービーだったが、何を見せた？ 彼らは自分たちが何者であるかをまさに示した」
- Getty Images Sport
キーン、マンチェスター・シティのしたたかな戦いぶりを称賛
判定が見出しを独占する中、ユナイテッドの元主将ロイ・キーン氏は、2つのライバルの間で繰り広げられた心理戦に焦点を当てた。キーン氏は、ユナイテッドが数的優位を生かせず、混乱の中でもはるかに高い戦術的成熟度を示したシティに最終的に出し抜かれたと指摘した。この敗戦で、粘り強い青の壁を崩せなかったユナイテッドは答えを探す状況に追い込まれている。
キーン氏は、レッドデビルズにはこのような大一番を勝ち切るために必要な落ち着きが欠けていたと示唆した。「シティの方がユナイテッドより賢かった。シティが10人になった時、ユナイテッドの選手たちはおそらく考えすぎてしまったのだろう」とキーン氏は語った。「繰り返すが、シンプルにやることだ。それでも基本的なことをきちんとやらなければならない。シティの方が間違いなく試合巧者だった」。この結果、シティは苦しみながらも勝ち点3を祝う一方、PGMOLは午後の判定をめぐって避けられない精査に備えることになる。
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