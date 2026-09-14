試合の決定的な場面は後半15分、ハーランドがネットを揺らした場面で訪れた。このゴールは当初、オフサイドとして主審団に認められなかったが、その後の長いVARレビューを経て判定が覆り、ユナイテッドのベンチは怒りをあらわにした。

プレミアリーグの『Match Centre』Xアカウントは、試合終了直後にこの状況の説明を試みた。投稿では「VARはオフサイドによるノーゴールという主審の判定をチェックし、ハーランドがオンサイドの位置にいたと判断して、ゴールを認めるよう勧告した。またVARは、フェルナンデスがオフサイドポジションにいたものの、ボールにはプレーしていないと判断した」と説明していた。

しかし、試合後の衝撃的な方針転換として、プロ審判協会はマンチェスター・ユナイテッドに対し、このゴールを認めたことは「判断ミス」だったと認める連絡を入れた。声明の中で同団体は、VARが「［フェルナンデスの］位置が及ぼし得る影響を認識しておらず、オンフィールドレビューを勧告すべきだった」と認め、決勝点は認められるべきではなかったと確認した。