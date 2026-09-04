サニャはマンチェスター・シティとベネヴェントでのプレーを経て、2018年にモントリオールに加入。MLSでの1年半を大いに満喫しており、誰にでも同じような道を勧めたいという。

ニューヨーク、マイアミ、ロサンゼルスの華やかな街の灯りは世界中の選手にとって明らかに魅力的だが、カナダでの経験について問われたサニャはこう語っている。「生活の質はとても高い。素晴らしい家族生活を送れるような環境が整っていると思う。素晴らしい国だ。

「私はそこで3年間暮らした。バランスの取れた国で、四季があり、人々の暮らしぶりも良い。私がいたのはモントリオールで、美しい街だった。アメリカのインフラを備えながら、ヨーロッパ的な側面もある。冬でさえ、私は太陽が好きだが、あそこでの冬も楽しめた。公園の雪の上をホットチョコレートを持って2時間散歩することができたし、気持ちを落ち着かせてくれた。今の世界で、今日そんな場所はそれほど多くないと思う。

「住む場所としても屈指だ。モントリオールはある時点で、世界で最も住みやすい場所のトップ5に入っていた。楽しいし、雰囲気も良く、人々は幸せそうで、いい国だ。それに、フランス語と英語の両方が話されているし、北米にあることで大きなスペイン語圏コミュニティーもある」