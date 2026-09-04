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「寒さに適応しろ！」。バカリ・サニャが、アレクシス・サンチェスはモントリオールでMLSのスターになれると太鼓判を押し、より多くの選手がカナダでの経験を求めるべき理由を説明した。
元バルセロナ＆アーセナルのスターが北米に```
アレクシスは、2018年1月にオールド・トラッフォードへ大きな注目を集めて移籍した後に期待を裏切って以来、かなり放浪的なキャリアを送ってきた。ユナイテッドではわずか45試合の出場にとどまり、その後、当初はレンタルでインテルへ向かった。
マルセイユでのプレーとウディネーゼ復帰の間には、ミランでの2度目の在籍もあった。その後はセビージャで2025-26シーズンをスペインで過ごした。フランスでの18ゴールを記録した時期を別にすれば、37歳となった同選手はここ最近、結果を残すことに苦しんでいる。
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アレクシスはMLSでモントリオールの主役になれるのか？
キャリアの黄昏を迎える中で、失われた輝きがカナダの地で再び見いだされることへの期待がある。サニャはそうなると見ており、元フランス代表はGOALに対し、アレクシスがモントリオールで何を期待できるのか、そしてMLSが新たな世界的スーパースターの加入を喜ぶべき理由を語った。
『BetVictor Online Casino』の協力で取材に応じたサニャは、次のように話している。「まずは寒さに適応する必要があるだろうね！ 本当に寒いんだ。でも、アレクシス・サンチェスはトッププレーヤーだ。すでにいくつか話は聞いているし、彼の最初のトレーニングではみんなが感銘を受けていた。質の違いが見えたし、なぜ彼がアレクシス・サンチェスなのかが分かったんだ。
「彼にとって最も重要なのは、再び純粋にサッカーを楽しみ、なぜアーセナルで活躍できたのか、なぜある時点で世界のベスト20に入る選手だったのかを示すことだと思う。MLSもすぐにそれに気づくはずだ。彼はトッププレーヤーだからね。モントリオールでプレーする姿を見るのはうれしいし、大きなインパクトを残してくれることを願っている」
なぜカナダはプレーし、暮らすのに素晴らしい場所なのか
サニャはマンチェスター・シティとベネヴェントでのプレーを経て、2018年にモントリオールに加入。MLSでの1年半を大いに満喫しており、誰にでも同じような道を勧めたいという。
ニューヨーク、マイアミ、ロサンゼルスの華やかな街の灯りは世界中の選手にとって明らかに魅力的だが、カナダでの経験について問われたサニャはこう語っている。「生活の質はとても高い。素晴らしい家族生活を送れるような環境が整っていると思う。素晴らしい国だ。
「私はそこで3年間暮らした。バランスの取れた国で、四季があり、人々の暮らしぶりも良い。私がいたのはモントリオールで、美しい街だった。アメリカのインフラを備えながら、ヨーロッパ的な側面もある。冬でさえ、私は太陽が好きだが、あそこでの冬も楽しめた。公園の雪の上をホットチョコレートを持って2時間散歩することができたし、気持ちを落ち着かせてくれた。今の世界で、今日そんな場所はそれほど多くないと思う。
「住む場所としても屈指だ。モントリオールはある時点で、世界で最も住みやすい場所のトップ5に入っていた。楽しいし、雰囲気も良く、人々は幸せそうで、いい国だ。それに、フランス語と英語の両方が話されているし、北米にあることで大きなスペイン語圏コミュニティーもある」
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アレクシス、いまやインテル・マイアミの象徴メッシのライバルに
アレクシスは2026年8月にモントリオールへ加入した際、2年契約を結んだ。この契約により、新天地に順応し、元バルセロナのチームメートであるメッシがアメリカで驚異的な成功物語を築いてきたようなパフォーマンスを見せるための時間が与えられることになる。
最近では、そのアルゼンチン人GOATがいまなおどれほど生産的であるかを間近で目にした。39歳となった今も衰えを見せないメッシは、ヌー・スタジアムで行われたカナダ勢相手の圧勝でインテル・マイアミの7得点のうち4点を記録した。
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