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「容認できない行為だ！」 メンフィス・デパイが、契約延長をめぐる「破られた約束」を受け、怒りの声明でコリンチャンスに宣戦布告
デパイ、破られた約束を非難
デパイは、コリンチャンスが契約を更新しないと正式に発表したことを受け、怒りをあらわにした。これにより、このオランダ代表は所属クラブのない状況となった。32歳のデパイはSNSで、ブラジルでの成功を収めながらも負傷に苦しんだ在籍期間を経て、クラブ首脳陣による裏切りだと受け止めていることへの強い憤りを示した。
Xで発表した厳しい声明の中で、デパイは次のように述べた。「コリンチャンスが、僕の契約をさらに2年延長するという、すでに存在していた合意を順守しないと決めたと知り、とても失望している。この更新は会長に加え、スポーツ、法務、財務部門によっても明確に合意されていた。それにもかかわらず、一部の人々がこの約束を破ることを決めた。
「僕はこのような状況を望んでいなかったし、プロセス全体を通じて常にクラブを尊重してきた。しかし今、自分の利益を守るために強く反応せざるを得ない。数日中に公の場で話すつもりだが、この受け入れがたい振る舞いを不問に付すつもりはないと安心してほしい」
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主因として財政面の安定性が挙げられた
コリンチャンスはこの状況を説明するために独自の長文声明を発表し、この退団はクラブの長期的な存続を確かなものにするために必要な措置だったと位置づけた。選手側は事前合意があったと主張しているものの、クラブは現在の経済状況では知名度の高い国際的スター選手の金銭的要求を受け入れることは不可能だったと強調した。
クラブ声明には次のように記されている。「スポルト・クルーベ・コリンチャンス・パウリスタは、選手メンフィス・デパイとの契約を更新しないことを決定した。この決定は、利用可能な資源の管理において厳格な均衡と責任が求められるという、われわれのクラブの財政的健全性のみを唯一かつ排他的に考慮して下されたものだ。
「交渉開始当初から可能な限り最善の合意を目指してくれた選手メンフィス・デパイとそのチーム全体に、深い感謝の意を表したい」
ブラジルにおけるタイトルの遺産
ネオ・キミカ・アレーナでの在籍期間中、デパイはコンディションが整っている際に極めて重要な存在であることを証明し、コパ・ド・ブラジルを含む主要3タイトルの獲得にクラブを導いた。2024年の加入直後からその影響力は即座に表れ、9連勝の立役者となってクラブの状況を一変させた。
この決定についてさらに説明し、クラブは次のように付け加えた。「このプロセスが通常の期限を超えたことは理解しているが、これは主に、私たちが卓越したアスリートを相手にしている事実によるものだ。理事会はまた、選手の残留を可能にするために尽力したクラブ内のすべての部門のたゆまぬ努力も認識し、高く評価している」
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競技面での野心より持続可能性
デパイによる衝撃的な告発の余波への対応を進めるフェルナンド・ジニス監督率いるチームを巡っては、オズマール・スタビレ会長が出席する記者会見も予定されており、この騒動はなお続く見通しだ。一方で選手本人は次の行き先を模索しているが、デパイがクラブの「容認できない」対応を制裁すると約束したことを受け、ブラジルの名門クラブは法的措置または懲戒処分の可能性に身構えている。
この件に関するクラブの最後の声明では、この決断が困難なものであったことを強調し、次のように述べた。「コリンチャンスが現在および将来にわたって抱える財政上の義務を踏まえると、これほどの規模の新たな負担を引き受けることは、現時点では、組織の持続可能性を確保するために維持しなければならない財政的均衡と両立しないことが明らかになった。これが難しい決断であったことは認識しているが、スポルチ・クルビ・コリンチャンス・パウリスタの将来のためには、間違いなく必要なものだった。
「ご理解に感謝するとともに、コリンチャンスが強く、堅固で、勝利を収めるクラブであり続けられるよう、今後も取り組みを続けていく」
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