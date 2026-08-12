デパイによる衝撃的な告発の余波への対応を進めるフェルナンド・ジニス監督率いるチームを巡っては、オズマール・スタビレ会長が出席する記者会見も予定されており、この騒動はなお続く見通しだ。一方で選手本人は次の行き先を模索しているが、デパイがクラブの「容認できない」対応を制裁すると約束したことを受け、ブラジルの名門クラブは法的措置または懲戒処分の可能性に身構えている。

この件に関するクラブの最後の声明では、この決断が困難なものであったことを強調し、次のように述べた。「コリンチャンスが現在および将来にわたって抱える財政上の義務を踏まえると、これほどの規模の新たな負担を引き受けることは、現時点では、組織の持続可能性を確保するために維持しなければならない財政的均衡と両立しないことが明らかになった。これが難しい決断であったことは認識しているが、スポルチ・クルビ・コリンチャンス・パウリスタの将来のためには、間違いなく必要なものだった。

「ご理解に感謝するとともに、コリンチャンスが強く、堅固で、勝利を収めるクラブであり続けられるよう、今後も取り組みを続けていく」