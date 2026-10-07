自身の健康上の苦闘の深刻さについて詳しく語ったクヤテは、長年にわたってクラブの厳格なメディカルチェックをどのように乗り越えてきたかを説明した。「私は生まれつきこの心臓の問題を抱えていた。それを抱えたままプレーしていた」とクヤテは語った。

「イングランドでは6カ月ごとに経過観察されていた。ウェストハム、クリスタル・パレス、ノッティンガム・フォレストでメディカルチェックを受けた。検査を受けるたびに、その問題は再び見つかっていた。医師たちはいつもその問題を私に指摘していたが、最終的には自分で責任を負っていた。自分に何か起きた場合はすべて自己責任になると明記された保険書類に署名していた」