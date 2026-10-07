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「家族には一度も話していなかった」 元プレミアリーグスターのチェイクホウ・クヤテが、秘密にしていた心臓疾患を隠していた末に現役引退を発表
クヤテの衝撃的な告白
セネガルのテレビ局『Walf TV』の率直なインタビューで、クヤテはイングランド1部で長年プレーしたキャリアを終え、プロサッカーから退いたことを認めた。ウェストハム、クリスタル・パレス、ノッティンガム・フォレストでプレーしたこのMFは、自身の健康状態について衝撃的な告白をした。
クヤテは現役時代、心臓の問題と闘いながらプレーしていたことを明かした。さらに、イングランドで6カ月ごとに定期的なメディカルチェックを受けていたにもかかわらず、自身の健康に関する全責任を負うことを選んでいたという。ピッチ上で悲劇が起きた場合でもクラブが責任を問われないよう、各クラブで免責同意書に署名していたことも認めた。
- AFP
クラブで免責同意書に署名すること
自身の健康上の苦闘の深刻さについて詳しく語ったクヤテは、長年にわたってクラブの厳格なメディカルチェックをどのように乗り越えてきたかを説明した。「私は生まれつきこの心臓の問題を抱えていた。それを抱えたままプレーしていた」とクヤテは語った。
「イングランドでは6カ月ごとに経過観察されていた。ウェストハム、クリスタル・パレス、ノッティンガム・フォレストでメディカルチェックを受けた。検査を受けるたびに、その問題は再び見つかっていた。医師たちはいつもその問題を私に指摘していたが、最終的には自分で責任を負っていた。自分に何か起きた場合はすべて自己責任になると明記された保険書類に署名していた」
家族に秘密を隠し通す
厳しい環境下では、この症状が身体に与える負担は深刻だった。それでもクヤテは、自身の苦しみについて一切口を開かなかった。「問題は高地にある。暑さの中でプレーすると、試合中も試合後もひどく痛む。脇腹の痛みのような感覚で、5分ほど続いてから治まる。それが起きると、試合後には痛みを伴うけいれんが起きる。24時間後には収まる」と、同選手は付け加えた。
「私は何も言わなかった。早い段階でやめることを強いられたくなかったからだ。家族にも一度も話さなかったし、代表チームのドクターにさえ伝えていなかった。彼らは私の問題を知らなかった」
- Getty Images Sport
このMFの次は何だろうか？
クヤテは最終的に、最近の検査で医療専門家から決定的な助言を受け、現役引退を決断した。「アンデルレヒトが［夏に］私に連絡をくれて、そこでプレーし、さらに指導者としてのトレーニングも始めるよう誘ってくれた。だが、メディカルチェックの後、医師からサッカーをやめるよう求められた」とクヤテは明かした。現役生活に正式に終止符を打ったクヤテは、今後は指導者の道に目を向け、アンデルレヒトが提示した最初のキャリアパスを探ることになりそうだ。
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