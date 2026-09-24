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「家に帰りたかった」 アンディ・キャロル、リヴァプール移籍時のメディカルチェックに落ちることを必死に望んでいたと認める
セント・ジェームズ・パークから追い出される形に
アンディ・キャロルは、2011年1月にリヴァプールが3500万ポンドで獲得した際、英国人選手として史上最高額の移籍選手となった。しかし、『Daily Mail』が報じたように、このFWは新著『Owning It』の中で、実際にはニューカッスル・ユナイテッドを離れたくなかったと明かしている。
キャロルによれば、少年時代から所属したクラブにそうせざるを得ない状況へ追い込まれ、その結果、クラブは移籍金の相当部分を保持できたという。「ニューカッスルに完全に追い込まれていた。そして後になって知ったのは、僕が移籍願を出したことで、本来なら僕に入るはずだった3500万ポンドの移籍金の10％をニューカッスルが受け取れることになっていたということだ」とキャロルは説明した。
- AFP
メディカルチェックに落ちることを望んでいる
3500万ポンドの移籍という現実は、キャロルにとってあまりにも打撃が大きく、メディカルチェックで問題が見つかってほしいと自ら強く願うほどだった。FWは、マージーサイドへ向かう道中と、ノースイーストに戻りたいという圧倒的な思いを鮮明に覚えている。
「リヴァプールに着いてから、僕たちはそのままアンフィールドへ向かい、そこでメディカルを受けた」と、彼は記している。「ずっと『どうかこれに落ちて、家に帰れますように』と考えていた。でも、結果は何の問題もなく通過した」。ルイス・スアレスとともに行われた公式のお披露目の場でも、キャロルは感情を隠すのに苦労したことを認めており、自分は泣き出しそうに見えたと語っている。
手にしたばかりの富との格闘
賃金の大幅な増加は、このイングランド人FWにピッチ外でのライフスタイル上の問題ももたらした。キャロルは、自身の給料アップが混沌とした私生活を助長したことを率直に認めており、その中にはカジノやストリップクラブへの頻繁な出入りも含まれていた。
「週給が週2500ポンドに跳ね上がる前は、かなり分別があった」とキャロルは語った。「だが、すぐにバーやストリップクラブ、カジノで過ごすようになった。みんながショットの載ったトレーを欲しがれば、僕がそのトレーを買っていた」また、地元の店で有名なフットボーラーが時間を過ごしていれば、トラブルを招くのは避けられないことだったとも認めた。
- (C)Getty Images
キャロルの次は？
キャロルは現在、ナショナルリーグ・サウスのダゲナム＆レッドブリッジでプレーしている。このクラブは、YouTuberのKSIとともに共同オーナーも務めている。プレミアリーグでの日々はすでに遠い過去のものとなっているが、率直に赤裸々に綴った自伝の発売は、さらなる議論を呼ぶことになるのは間違いない。
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