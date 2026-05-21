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「家に帰ってバーベキューをしたよ！」――ミケル・アルテタ監督は、マンチェスター・シティ対ボーンマスの引き分け試合を観戦せず、アーセナル優勝の知らせを息子から聞いた。
なぜアルテタは祝賀を控えたのか
火曜日の夜、アーセナルは22年ぶりにプレミアリーグを制した。しかし、その立役者であるアルテタ監督は練習場に姿を見せなかった。マンチェスター・シティがボーンマス戦で勝ち点を落とし、練習場が歓喜に湧く中、彼はすでに帰宅の途に就いていた。
「これは私が経験した中で最高の気分だ」とアーセナル監督は語った。「選手やスタッフは皆、トレーニンググラウンドで一緒に試合を見たいと望んでいた。しかし私は試合開始20分前にここを離れた。彼らに十分なエネルギーを与えられず、結局は彼らが一緒に観戦し、ありのままの自分たちでいることが大切だったのだ。」
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息子との特別なひととき
試合終了のホイッスルが鳴っても、バスク出身の監督はテレビではなく家族との時間を選んだ。選手たちに祝祭の時間を与えたいと考え、結果として自身は自宅で静かに勝利を味わった。
「試合後は家に帰り、庭でバーベキューをしていました。試合の映像は一切見ていません。リビングから物音がして、突然、魔法のような瞬間が訪れました。長男が庭のドアを開け、走って抱きつき、『パパ、僕たちチャンピオンだよ！』と言ってくれました。本当に素晴らしい瞬間でした」とアルテタは明かした。
「彼らは自分らしくある必要があった」
この優勝は、2004年のアルセーヌ・ヴェンゲル監督率いる「インビンシブルズ」以来、トップリーグでタイトルを獲得していなかったアーセナルにとって歴史的な転換点となった。3シーズン連続準優勝だったアルテタ監督率いるチームがようやく頂点に立ち、クラブをイングランドサッカーの頂へ返り咲かせた。
「これはチームのための瞬間だった」と彼は強調した。「選手たちは自分らしくある必要があった。もし私がピッチに立っていたら、同じようにはならなかっただろう。彼らはこの瞬間を楽しんでいたと思う。数時間後、私たちは一緒にその瞬間を分かち合った。2位で終わる時と優勝した時では、電話の着信状況も少し違うものだ！それがスポーツというものだ。差はごくわずかで、どちらに転ぶかわからない。これは人生における大きな教訓でもある。」
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2つの栄光が目前に迫っている
プレミアリーグ優勝トロフィーを手にしたアーセナルだが、歴史的2冠を目指しシーズンはまだ続く。今週末のリーグ最終戦でクリスタル・パレスと戦い、その後チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに挑む。
アルテタ監督はプレミア制覇の重みと世界中のファンからの反響に今も謙虚だ。「成し遂げて初めて、その偉大さと多くの人々への影響を理解する。各地のサポーターからの反応はどれも素晴らしい」と、この驚異のシーズンの残り2試合を前に語った。