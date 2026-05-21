火曜日の夜、アーセナルは22年ぶりにプレミアリーグを制した。しかし、その立役者であるアルテタ監督は練習場に姿を見せなかった。マンチェスター・シティがボーンマス戦で勝ち点を落とし、練習場が歓喜に湧く中、彼はすでに帰宅の途に就いていた。

「これは私が経験した中で最高の気分だ」とアーセナル監督は語った。「選手やスタッフは皆、トレーニンググラウンドで一緒に試合を見たいと望んでいた。しかし私は試合開始20分前にここを離れた。彼らに十分なエネルギーを与えられず、結局は彼らが一緒に観戦し、ありのままの自分たちでいることが大切だったのだ。」