AFP
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「家にいろ！」――ペップ・グアルディオラ監督、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグでのビハインドを覆せると信じていないマンチェスター・シティの選手たちに厳しい警告を発した
市は困難な課題に直面している
シティは先週、サンティアゴ・ベルナベウで行われたレアル・マドリード戦に0-3で完敗し、欧州カップ戦からの敗退の瀬戸際に立たされている。 このイングランドの強豪は最近、安定感を欠いており、全大会を通じて過去4試合でわずか1勝しか挙げていない。その中には、ノッティンガム・フォレストやウェストハムとの引き分けという残念な結果も含まれている。決定力不足により、火曜日にエティハド・スタジアムで行われる第2戦に向けて、チームは極めて困難な課題を背負うことになった。次ラウンドへ進むためには、グアルディオラ監督は、最終ラインでの決定力不足という異例の不振に陥り、避けられるはずの守備のミスにますます弱さを露呈しているチームを立て直さなければならない。
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懐疑的な人たちの居場所はない
試合前の率直な分析の中で、グアルディオラ監督は、チーム内に敗北主義的な態度があることには一切の寛容さを持たないと強調した。3点差という精神的な壁について問われると、同監督は、高額な報酬を得ているプロ選手たちにとって、信念を持つことは絶対条件であると断言した。「彼らが信じないなら、それは彼らの問題だ」とグアルディオラ監督は述べた。 「彼らは大人だし、十分な給料をもらっている。もしチャンピオンズリーグでそれを信じられないなら、家に帰って、家にいてくれればいい。我々は挑戦しなければならない。失うものなんて何がある？」
グアルディオラはついに第1戦のジンクスを打ち破ることができるだろうか？
統計データを見ると、スペインの強豪を相手にシティが明らかに劣勢にあることが示唆されている。マドリードは過去4回のチャンピオンズリーグでのシティ戦のうち3勝を挙げており、マンチェスターのクラブをノックアウトステージから5度目という驚異的な回数で敗退させることを狙っている。 さらに、グアルディオラ監督は自身にとっての「第1戦呪い」に直面している。過去5回のノックアウトステージで第1戦に敗れた場合、いずれも次ラウンド進出を果たせておらず、シティ監督在任中の3試合もすべてこれに該当する。それにもかかわらず、ペップは自身の哲学を貫き、「私は自分のチームが好きだ。現代のサッカーはそうではないと分かっているが、それでも私はこのスタイルが好きだ」と語っている。
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今季の行方を左右するエティハド・スタジアムでの大一番
マンチェスターで行われる第2戦は、シティの真価が問われる重要な試練となるだろう。その結果が、今シーズンの行方を左右することになる。国内リーグ戦も残り8試合となった今、即座のパフォーマンス向上が不可欠だ。それは欧州での生き残りをかけてだけでなく、シーズン終盤に向けて勢いをつけるためにも必要不可欠である。もしシティが欧州での戦いを無冠で終えることを避けたいのであれば、ノックアウト方式の試合を極めたレアル・マドリード相手に、得点を挙げる方法を見つけ出さなければならない。 結果がどうあれ、その後、チームの焦点は日曜日の決勝でアーセナルを破り、カラバオ・カップを制することへと移るだろう。
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