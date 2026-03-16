「家にいろ！」――ペップ・グアルディオラ監督、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグでのビハインドを覆せると信じていないマンチェスター・シティの選手たちに厳しい警告を発した

統計データを見ると、スペインの強豪を相手にシティが明らかに劣勢にあることが示唆されている。マドリードは過去4回のチャンピオンズリーグでのシティ戦のうち3勝を挙げており、マンチェスターのクラブをノックアウトステージから5度目という驚異的な回数で敗退させることを狙っている。 さらに、グアルディオラ監督は自身にとっての「第1戦呪い」に直面している。過去5回のノックアウトステージで第1戦に敗れた場合、いずれも次ラウンド進出を果たせておらず、シティ監督在任中の3試合もすべてこれに該当する。それにもかかわらず、ペップは自身の哲学を貫き、「私は自分のチームが好きだ。現代のサッカーはそうではないと分かっているが、それでも私はこのスタイルが好きだ」と語っている。