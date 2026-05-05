実験は始まる前から失敗した。アルベルト・リエラはマルクス・クローシェの最大の過ちだ。

とはいえ、この決定の背景にはスポーツ以外の要素もある。リエラのリーダーヴァルトでの成績は4勝4分け4敗と均衡しており、もし「リエラ・ランキング」があれば4位から4ポイント差の9位だ。

平均勝ち点は1.33、直近6試合は1勝のみと内容は芳しくない。それでもチームはヨーロッパカンファレンスリーグ圏内の7位を争っており、フライブルクに1ポイント及ばないものの得失点差では5上回っている。

問題なのはチームマネジメントと対外的姿勢だ。彼は主力含め多くの選手と短期間で関係が悪化した。 就任以来、チーム運営を疑問視する内部情報が多数漏れ伝わった。彼は会見で「すべてでたらめだ」と激昂したが、その対応はメディアリテラシーの欠如を露呈した。