ほぼ確実だ。アイントラハト・フランクフルトは2月に就任したアルベルト・リエラ監督を早期解任する見込みだ。その経緯を考えると、他の選択肢はほとんどない。
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実験は始まる前から失敗した。アルベルト・リエラはマルクス・クローシェの最大の過ちだ。
とはいえ、この決定の背景にはスポーツ以外の要素もある。リエラのリーダーヴァルトでの成績は4勝4分け4敗と均衡しており、もし「リエラ・ランキング」があれば4位から4ポイント差の9位だ。
平均勝ち点は1.33、直近6試合は1勝のみと内容は芳しくない。それでもチームはヨーロッパカンファレンスリーグ圏内の7位を争っており、フライブルクに1ポイント及ばないものの得失点差では5上回っている。
問題なのはチームマネジメントと対外的姿勢だ。彼は主力含め多くの選手と短期間で関係が悪化した。 就任以来、チーム運営を疑問視する内部情報が多数漏れ伝わった。彼は会見で「すべてでたらめだ」と激昂したが、その対応はメディアリテラシーの欠如を露呈した。
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アイントラハト・フランクフルトは限界に達した
クラブがさらに深刻な事態に陥るのを防ぐため、スポーツディレクターのマルクス・クローシェにはリエラを解雇する以外の選択肢はない。チーム、クラブ幹部、ファンはどこもリエラの振る舞いに苛立ちを募らせている。だが真の責任者は他にいる。
責任は45歳のクローシェにある。彼は今季3人の監督を起用し、チーム編成を担当した。このままでは2018年以来2度目の欧州カップ戦出場逃しの危機が迫る。クラブは破綻の淵に立たされている。
シーズン終盤に7位か8位になる問題は「危機ではない」と取締役会スポークスマン、アクセル・ヘルマンが語ったように、クラブの規模を考えると理解できる。 だが、問題なのは、着実に力をつけ、2022年のヨーロッパリーグ制覇や初のチャンピオンズリーグ出場を果たしたクラブが、成長の限界を迎えていることだ。
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フランクフルトの成長：「我々はまだついていけるのか？」
現在のチーム編成は不十分だ。センターバックやボランチが不足している。クローシェの辣腕も、もはや失われた。 ヘルマンは1月の会員総会で「一部のポジションで選手層を過大評価し、一部の選手は機能しなかった」と認めた。
この失敗はビジネスモデルにも悪影響だ。クラブは現状を維持するため、移籍金収入を確保し、できればCL出場による収益を得なければならない。過去2シーズンで人件費は3600万ユーロ近く増加した。
来季ヨーロッパの大会に出場できなければ、すでに計上された840万ユーロの赤字が2000万ユーロに迫る恐れもある。収入が増えれば支出も膨らむのは避けられない。 CFOのジュリアン・ザンベルク氏は「このまま続けられるのか。それとも『限界だ、方向転換が必要だ』と宣言する日が来るのか」と語った。
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クローシェの最大の過ち：リエラの起用
クロシェは今夏、経済面でもスポーツ面でも大規模な刷新を行い、感情的にもアイントラハトを再軌道に乗せなければならない。土曜のHSV戦で1-2と敗れた後、ホームの観客からは激しいブーイングが飛んだ。これまで強みだったファンとの一体感も薄れつつある。
鍵を握るのは、移籍市場でクローシェの「嗅覚」が再び発揮されるかだ。移籍金は全体的に高騰し、かつてのニッチだったフランスやスカンジナビアも値上がり。多くのライバルが争奪戦を繰り広げる。クローシェは新しいビジョンを示し、SGEが一定程度刷新する必要がある。
今季の混乱を踏まえると、新戦力は必須だった。さらに新監督も必要となり、状況は複雑化している。 プレシーズンと移籍市場をフルに活用させるはずだった新任リエラとの実験は、開始前から失敗していた。
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リエラは瞬く間にチームを分裂させてしまった
クロシェのような高評価の人物が、ディノ・トッペルメラーの後任選びで大きな判断ミスをしたのは驚きだ。 堅実なチームに自信家かつ権威ある監督を据えようという狙いは理解できる。だが、リエラの複雑な性格は業界内で有名だった。気まぐれなフランクフルトの環境では、それがすぐに大騒動になるのも当然だ。
「彼は残念ながら、自分自身にあまりにも自信がありすぎて、神にさえ『私は今ここにいるが、お前はどこにいるんだ？』と問いかけてしまうほどだ」と、リエラの元所属クラブであるオリンピア・リュブリャナの会長、アダム・デリウスはかつてran.deで語った。「もし心理学者やメディアアドバイザーを傍らに置かなければ、彼は自分自身によって失敗するだろう。」
週末には、守備を無断で批判されたカン・ウズンが「チームの雰囲気は最高とは言えない」と語った。それでも「我々はチームとしてまとまり続けようとしている」と付け加えた。 チームは早くも分裂状態に陥った。金曜のドルトムント戦は、すでにリエラにとっての「決勝戦」だという。クローシェが招聘した彼と契約延長したいというクラブの将来は不透明だ。まもなく解任されれば、自ら招いた混乱を自ら片づけることになる。
アルバート・リエラ：アイントラハト・フランクフルト監督としての成績
公式戦 勝利 引き分け 敗戦 得失点差 平均得点 12 4 4 4 17:15 1.33