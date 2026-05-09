2014年から2020年までカンプ・ノウの実力者だったバルトメウ氏は、ESPNデポルテスにこう語った。「ビニシウス・ジュニアは我々が注目していた選手だった」。
翻訳者：
「実際、暫定合意まで至っていた」：バルサ、レアルからスーパースターを寸前で奪い取りかけ
交渉はかなり進んでおり、契約書に書かれたインクも乾いたかのように感じられた。「我々は彼の家族や代理人と話し合い、実際に暫定合意に達していた」
しかしバルトメウは「マドリードがバルサより好条件を提示し、ヴィニシウスを獲得した」と冷静に破談の理由を説明した。
レアル・マドリードは2017年5月、移籍金約4500万ユーロで獲得を発表。ただし、彼がスペインへ正式に移籍できたのは、成人となる2018年7月になってからだった。
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レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニア：127ゴール、100アシスト
周知の通り、レアル・マドリードで8シーズン目を迎えたヴィニシウス・ジュニアは、公式戦372試合で127得点100アシストを記録する得点源に成長した。
この数字が明らかになったことで、迫るクラシコへの注目が高まっている。ハンス・フリック監督率いるチームは残り3節でレアルに11ポイント差をつけており、引き分け以上で逆転不可能となる。
レアル・マドリードの混乱
ライバル戦を控えたレアル・マドリードで騒動が起きている。 連日トラブルが報じられている。オンダ・セロのミゲル・ラティゴ・セラーノ記者は、アントニオ・リュディガーがDFアルバロ・カレラスを激しく叱責し、平手打ちしたと伝えた。だがSPOXが選手側に確認したところ、事実は異なるという。
チームメイトと口論になったのは事実だが、暴力はなかったという。また、この出来事は4月ではなく2月に起きていた。リュディガー本人もインスタグラムのストーリーで「単なる一時的なトラブルで、すでに解決済み」と説明した。
また、キリアン・エムバペの態度にチームメイトが反感を持っているとも報じられた。フランス紙『レキップ』によると、レアル・マドリード内ではこの27歳スターの振る舞いに苛立つ選手が増えているという。
また、フェデ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニも激しく衝突し、バルベルデは頭部外傷で病院へ。クラブは両者に50万ユーロの罰金を科した。