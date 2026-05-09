交渉はかなり進んでおり、契約書に書かれたインクも乾いたかのように感じられた。「我々は彼の家族や代理人と話し合い、実際に暫定合意に達していた」

しかしバルトメウは「マドリードがバルサより好条件を提示し、ヴィニシウスを獲得した」と冷静に破談の理由を説明した。

レアル・マドリードは2017年5月、移籍金約4500万ユーロで獲得を発表。ただし、彼がスペインへ正式に移籍できたのは、成人となる2018年7月になってからだった。