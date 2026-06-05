FCボローニャの広報は、ここ数日で大きな衝撃を受けた。通常、クラブのSNS投稿に100件以上のコメントが付くことは稀だが、今回の発表は予想を大きく上回った。ドメニコ・テデスコ氏が新監督に就任。40歳の同氏は2028年までの契約に1年の延長オプションが付いている。
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実績は語る。なぜドメニコ・テデスコはドイツで仕事が見つからないのか？
Xには現在1200件以上のコメントが寄せられ、ほぼすべてがフェネルバフチェのファンによるもの。イスタンブールの名門クラブは4月末、2度目のリーグ戦敗北でテデスコ監督を突如解任した。
この解任に怒った熱狂的サポーターは、サデッティン・サラン会長の週末の立候補取りやめを導いた。テデスコがフェネルバフチェのファンからいかに愛されていたかは、2つの空港での出来事でも明らかだ。
テデスコがアンカラを発つ際も、シュトゥットガルトに着陸した際も空港はファンで埋め尽くされ、警察や警備員の支援でようやく場を離れた。
テデスコはフェネルでの最初の22試合で無敗を維持した
冷静に考えても、感情的なサポーターが那样反応するのは当然だ。結局、テデスコはフェネルバフチェに成功をもたらした。タイトルにはつながらなかったが、ボスポラス海峡での成績は評価に値する。
第5節にジョゼ・モウリーニョが作ったチームを受け継ぎ、リーグ戦22試合無敗で11年ぶりのスーパーカップも獲得。解任時でも12年ぶりのリーグ優勝の可能性が残っていた。
さらに、就任13日後に会長アリ・コチがサランに交代。 12月初めには、賭博スキャンダルで主将メルト・ハカン・ヤンダシュが勾留された。さらに6人以上の負傷者が同時に出る時期もあった。
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グエンドゥジはテデスコをエメリと比較した
クラブ首脳陣が人気監督を突如解任する決め手となったのは、苦い5日間だった。カップ戦ではコニャスポルと延長戦の末、準々決勝で敗退。さらに、後に優勝するガラタサライとのダービーでも0-3で敗れ、リーグ優勝の望みも絶たれた。
テデスコは解任を予想していなかった。「数日前まで契約延長を話し合っていた」とドイツ通信社（dpa）に語った。 「今シーズン2度目のリーグ敗北で別々の道を歩むことになった。サッカーがどれほど移ろいやすいかを痛感した。就任時の目標は持続可能なものを築くことであり、過去とは異なるアプローチを試みたかった」
1月に加入した元ヘルタ・ベルリンのマッテオ・グエンドゥジは、以前ウナイ・エメリと比較していたテデスコ監督の解任を受け、こう賛辞を贈った。「監督、私のためにしてくださったすべてに感謝します。これほど素晴らしい監督であり、素晴らしい人間である方と仕事をできたことは、光栄でした。」
- AFP
テデスコの海外での評判は、ドイツ国内とは全く異なる。
就任からわずか7か月で退任したテデスコ。勝点平均は2.0以上だったが、それでも解任された。 この運命を味わったのは、モウリーニョ（2.02）、イスマイル・カルタル（2.4）、ホルヘ・ジェズス（2.23）も同じ。テデスコはフェネルで45試合中26勝7敗、平均2.0ポイントで、監督キャリア6チーム中最高だった。
7つ目の監督就任となるボローニャ（イタリア）では、長く待たされることはなかった。彼は一度も2年目を迎えたことがなく、7か月以上休んだこともない。
テデスコの課題は、海外とドイツ国内での評価が全く異なる点だ。ドイツでは2017年7月～2019年3月に率いたシャルケ04の成績が今もマイナスに捉えられている。だがリーグ2位とチャンピオンズリーグベスト16進出は、十分に成功だった。
- AFP
テデスコは今日でもアウエで伝説として崇敬されている。
当時、テデスコは後に率いたチームとは異なり、実用性を重視したサッカーをさせていた。順位表では2位ながら「史上最も醜いサッカー」と批判された。イタリア人の両親を持つ彼は、ゲルゼンキルヒェンに来る前の在籍先をほとんど評価されていない。
シャルケ就任4か月前、31歳の彼は2部で降格危機にあったクラブでプロ監督デビューしたばかりだった。 しかしテデスコは就任後11試合で平均勝ち点1.82をマークし、チームを残留させた。この功績から、いまだにウィスムートでは伝説として語られている。
シャルケ退団後、スパルタク・モスクワで指揮したが、20カ月後にコロナ禍で帰国。その後、RBライプツィヒに移籍した。 就任1年目でクラブ初となるDFBポカール（ドイツカップ）を制し、ヨーロッパリーグでも準決勝に進出した。だが契約の早期延長を拒否したため、ブンデスリーガ5節終了後に解任された。
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テデスコにはイギリスとドイツからもオファーがあった。
ベルギー代表を率いるテデスコ監督は2023年に就任。2試合目で69年ぶりとなるドイツ戦初勝利を挙げ、その後16か月間無敗が続いた。 ドイツ開催の欧州選手権では目立った成果はなかったものの、最終的には優勝候補フランスに85分のオウンゴールで敗れ、ベスト8進出を逃した。
この実績から、国内での低評価は不当だと分かる。海外での高評価との差は顕著で、イタリアメディアは「ボローニャに理想的な監督」と称え、攻撃的スタイル、ハイプレス、高いボール支配率、戦術の柔軟性を評価した。
SPOXによると、イングランドやドイツからもオファーがあったが、彼は両親の故郷で働くという夢を優先した。以前もナポリやアタランタからアプローチを受けていた。
- AFP
ボローニャのサルトーリは以前からテデスコに接触していた。
ジョヴァンニ・サルトーリとテデスコのタッグが実現したのはつい最近だ。69歳のサルトーリは2022年からボローニャのテクニカルディレクターを務め、それ以前はベルガモで8年間同職にあった。テデスコとは長年の知己で、彼がイスタンブールで解任される前から再連絡を取っていた。
フェネルバフチェの激動期を経験したテデスコにとって、ボローニャの落ち着いた環境は今の彼に最適だ。 1909年創設の古豪で、近年は飛躍が続く。2024年に60年ぶりCL出場権を獲得し、翌年には51年ぶりコッパ・イタリア制した。
前任者のヴィンチェンツォ・イタリアーノは8位でフィニッシュし、欧州大会出場を逃したばかり。
テデスコのデビュー戦の相手は未定だ。フェネルバフチェのファンは、新体制が実現してほしいと願う最後の願いとして、両クラブに親善試合を訴えている。