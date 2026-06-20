実績の代償…ワールドカップがバルセロナの苦悩を倍増させる

2026年W杯の影がバルセロナに落ち始めた。代表戦で複数選手が早期に負傷したためだ。クラブは残る試合を不安視している。

米国、カナダ、メキシコで開催中の大会にはバルセロナから16選手が参加しているが、初日から3選手が負傷や筋肉痛を訴えた。スペイン紙マルカによると、この事態にコーチ陣やスポーツ部門幹部は懸念を強めている。

これらの負傷は、昨季リーグとスーパーカップ制した選手たちがシーズン通じて大きな負担を負ってきたことを示している。