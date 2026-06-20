実績の代償…ワールドカップがバルセロナの苦悩を倍増させる

2026年W杯の影がバルセロナに落ち始めた。代表戦で複数選手が早期に負傷したためだ。クラブは残る試合を不安視している。
米国、カナダ、メキシコで開催中の大会にはバルセロナから16選手が参加しているが、初日から3選手が負傷や筋肉痛を訴えた。スペイン紙マルカによると、この事態にコーチ陣やスポーツ部門幹部は懸念を強めている。
これらの負傷は、昨季リーグとスーパーカップ制した選手たちがシーズン通じて大きな負担を負ってきたことを示している。
2026年W杯の影がバルセロナに落ち始めた。代表戦で複数選手が早期に負傷したためだ。クラブは残る試合を不安視している。
米国、カナダ、メキシコで開催中の大会にはバルセロナから16選手が参加しているが、初日から3選手が負傷や筋肉痛を訴えた。スペイン紙マルカによると、この事態にコーチ陣やスポーツ部門幹部は懸念を強めている。
これらの負傷は、昨季リーグとスーパーカップ制した選手たちがシーズン通じて大きな負担を負ってきたことを示している。
ウルグアイ代表DFロナルド・アラウホは大会前に代表合宿を離れ、ふくらはぎの治療のためバルセロナに戻った。
これによりアラウホはサウジアラビアとの初戦を欠場。マルセロ・ベルサ監督率いるウルグアイ代表ではいまだ出場機会がなく、次戦のカーボベルデ戦の出場も未定だ。ベルサ監督は自身の責任を認めている。
オランダ代表のフレンキー・デ・ヨングは、ロナルド・クーマン監督が体調不良を明かしたため、スウェーデン戦の出場が不透明だ。
クーマン監督は「フレンキーは下腹部に違和感がある」と語った。
この不調は6月14日の日本戦で発生したが、その試合では90分間プレーした。
ブラジル代表ラフィーニャは第2節ハイチ戦前半40分、右脚裏に筋肉痛を感じ途中交代した。
ブラジル代表は、大会への影響を判断するため、詳細な検査を行うと発表した。
懸念は負傷選手だけではない。ラミン・ヤマルもラ・リーガ数試合を欠場したけがの影響で、まだ体調管理に慎重だ。
スペイン代表としてカーボベルデ戦で約20分出場したが、90分間プレーできる状態ではないと認めた。
スペインのテレビ局の取材には「監督の指示なら何でもできるが、90分間プレーするのはまだ早いし、必要もない。調整中なので、フル出場は時期尚早だ」と語った。