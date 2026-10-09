チーム内に広く高揚感があるにもかかわらず、ラ・リーガの審査機関がヘタフェの提示した給与案について、市場価値の基準と経済統制のガイドラインに適合しているかを精査しているため、この手続きは依然として保留となっている。

現在クラブ首脳陣が主導する複雑な交渉を振り返り、ソリアは冗談交じりにこう語った。「会長が何かうまい手を見つけて、合意にたどり着けるか見てみよう」

そしてGKは、この移籍が実現するとの自信をあらためて強調して締めくくった。「実現すると思う」