ZUMA Press Wire
翻訳者：
「実現すると思う」 ヘタフェの主力ダビド・ソリア、ラ・リーガの障害にもかかわらず元レアル・マドリーDFダニ・カルバハルの電撃移籍成立に自信
ロッカールームはベテラン獲得を支持
ボルダラス監督率いるチーム内では、カルバハル獲得に向けた楽観論が強まっている。カルバハルは6月30日にマドリーとの契約が満了して以降、フリーエージェントのままだ。34歳の元スペイン代表右SBはすでにメディカルチェックを受けているが、契約成立の正式確認はリーグ当局によるサラリーキャップの確認待ちとなっている。ソリアは、チャンピオンズリーグを6度制した同選手の加入が、過密日程を戦うチームに計り知れない後押しをもたらすと考えている。
- NurPhoto
GKが守備陣の補強候補を評価
ソリアは、スペインの著名ラジオ番組『El Larguero』に出演した際、このDFの加入の可能性について自身の見解を示した。ヘタフェの守護神は、このベテランの獲得を強く支持し、「実現すると思う」と断言した。
さらにソリアは、これほど経験豊富な存在をロッカールームがいかに歓迎するかを強調し、「私たちは大歓迎だ。カルバハルのような補強は、その豊富な経験、クオリティー、そしてああいう選手がもたらすすべてを考えれば、10点満点の補強になる」と付け加えた。
財務規制が移籍交渉の進展を妨げる
チーム内に広く高揚感があるにもかかわらず、ラ・リーガの審査機関がヘタフェの提示した給与案について、市場価値の基準と経済統制のガイドラインに適合しているかを精査しているため、この手続きは依然として保留となっている。
現在クラブ首脳陣が主導する複雑な交渉を振り返り、ソリアは冗談交じりにこう語った。「会長が何かうまい手を見つけて、合意にたどり着けるか見てみよう」
そしてGKは、この移籍が実現するとの自信をあらためて強調して締めくくった。「実現すると思う」
- Getty Images Sport
過密日程には選手層の厚さが求められる
ヘタフェの首脳陣は現在、厳しい支出上限の中で、このベテラン右SBを組み込める実現可能な資金面のパッケージをまとめるべく、時間との戦いを強いられている。今後数カ月にわたり、ボルダラス監督のチームが国内での戦いと欧州大会を両立していくにあたり、さらなる選手層の厚みは不可欠と考えられている。ソリアとチームメートたちは、合意が速やかにまとまり、カルバハルが厳しい連戦を前にチームへ溶け込めるようになることを期待している。
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