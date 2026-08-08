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「実現し得る移籍だ」 マイケル・オーウェンがアーセナルに4000万ポンドのマンチェスター・ユナイテッドのスター獲得を促す
アーセナルが代替候補を検討か
アーセナルは、マドリー残留を選んだヴィニシウスの獲得に失敗したことを受け、新たな左ウイングの獲得に向けて再び市場を探っている。アーセナルは、トロサールを放出した後、ブラジル代表のスーパースターをプレミアリーグ史上最高給の選手にする用意があったと報じられている。元イングランド代表FWのオーウェンは、アルテタ率いるチームがブラッドリー・バルコラのような他の高額ターゲットを追うのではなく、4000万ポンドで獲得可能かもしれないラッシュフォードを検討すべきだと考えている。
- AFP
オーウェンが移籍の可能性を支持
『Metro』の取材に対し、オーウェンはラシュフォードのエミレーツ・スタジアム移籍が、関係するすべての当事者にとって理にかなった一手になると主張した。アーセナルの戦術的な必要性について触れ、こう語っている。「ヴィニシウス・ジュニオールのアーセナル移籍は実現しないと見ていたが、ラシュフォードのような選手に動くのは理にかなっている。
「これは実現してもおかしくない移籍だし、アーセナルが左サイドのストライカーを求めていることを考えれば筋が通っている。彼はアルテタのプランによく合うだろうし、今いる他の選手たちともうまく機能するはずだ。だから、もしアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドにアプローチするなら、実現はあり得ると見ている」
オールド・トラッフォードの将来は不透明
アントニー・ゴードンの獲得を決めたバルセロナが、代わってニューカッスル・ユナイテッドのウインガー、アントニー・ゴードンの完全移籍に踏み切ったことで、バルセロナへの1シーズンのレンタル移籍を終えた後も、ラッシュフォードのオールド・トラッフォードでの将来は依然として不透明なままだ。28歳の同選手は、リーズ・ユナイテッドとの親善試合を前にマンチェスター・ユナイテッドのトレーニングに復帰する見通しである。
マイケル・キャリック監督の下でのこのFWの見通しについて、オーウェンはCasino.orgに次のように付け加えた。「彼は、ラッシュフォードの肩を抱いて、チームの一員であると感じさせ、マンチェスター・ユナイテッドで再び構想に戻すのに完璧な人物に見える。
「彼はイングランド代表のワールドカップ出場選手であり、したがって最高級のクオリティーを備えていて、マンチェスター・ユナイテッドにとって大きな戦力になり得る。バルセロナで時間を過ごしたことは、彼のキャリアと経験にさらなるプラスしかもたらさないだろう。だから五分五分だと思うが、キャリックはラッシュフォードの力を最大限に引き出すのにふさわしい人物かもしれない」
- APL
プレシーズンの準備が鍵を握る
ラッシュフォードは来週、マンチェスター・ユナイテッドのプレシーズントレーニングに合流し、将来について最終決定が下される前に、キャリックに自身の価値を証明することになる。一方のアーセナルは、移籍市場が閉まる前に、マンチェスター・ユナイテッドに正式オファーを提出するのか、それとも他のターゲットに注力するのかをクラブ首脳陣が判断しなければならない。今後のプレシーズンマッチは、ラッシュフォードが新シーズン開幕を前にコンディションの良さを示すための重要な場となる。
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