アントニー・ゴードンの獲得を決めたバルセロナが、代わってニューカッスル・ユナイテッドのウインガー、アントニー・ゴードンの完全移籍に踏み切ったことで、バルセロナへの1シーズンのレンタル移籍を終えた後も、ラッシュフォードのオールド・トラッフォードでの将来は依然として不透明なままだ。28歳の同選手は、リーズ・ユナイテッドとの親善試合を前にマンチェスター・ユナイテッドのトレーニングに復帰する見通しである。

マイケル・キャリック監督の下でのこのFWの見通しについて、オーウェンはCasino.orgに次のように付け加えた。「彼は、ラッシュフォードの肩を抱いて、チームの一員であると感じさせ、マンチェスター・ユナイテッドで再び構想に戻すのに完璧な人物に見える。

「彼はイングランド代表のワールドカップ出場選手であり、したがって最高級のクオリティーを備えていて、マンチェスター・ユナイテッドにとって大きな戦力になり得る。バルセロナで時間を過ごしたことは、彼のキャリアと経験にさらなるプラスしかもたらさないだろう。だから五分五分だと思うが、キャリックはラッシュフォードの力を最大限に引き出すのにふさわしい人物かもしれない」