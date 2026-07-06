元サレルニターナ所属選手の移籍金総額は3885万ポンド（5200万ドル）に達する見込みだ。マンチェスター・ユナイテッドは初期移籍金3400万ポンドに加え、達成が容易なパフォーマンス報酬385万ポンドを支払う段階的契約を交渉した。この動きは、同クラブが1億1000万ポンドの負債を解消したとの報道を受けたものだ。

26歳のブラジル代表MFは、今週イングランド入りし、キャリントンでメディカルチェックを受ける予定だ。日曜にノルウェーに敗れベスト16で大会を去ったことで、彼はプレミア強豪との長期契約に集中できる。代表ではわずか20分しか出場しなかった。



