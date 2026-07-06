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実現か破談か？ ブラジル代表MFの3800万ポンド移籍は決裂との報道。
レッド・デビルズ、失速説を一蹴
マンチェスター・ユナイテッドの関係者は、エデルソンがオールド・トラッフォードへ移籍する話が頓挫しかけているという噂を迅速に否定した。日曜にブラジルで流れた報道では、26歳の同選手の移籍が破談になる恐れがあると伝えられ、今夏の守備陣補強を望むユナイテッド支持者の間に波紋が広がっていた。
クラブは契約に問題はなく、移籍が予定通り進んでいると説明。関係者はTEAMTalkに「エデルソンの移籍に問題はない。手配が整い次第、すぐにイングランドでメディカルチェックを受け、詳細は追って発表する。移籍は確実に進行中だ」と語った。
- AFP
3,800万ポンドの支援策の財務詳細
元サレルニターナ所属選手の移籍金総額は3885万ポンド（5200万ドル）に達する見込みだ。マンチェスター・ユナイテッドは初期移籍金3400万ポンドに加え、達成が容易なパフォーマンス報酬385万ポンドを支払う段階的契約を交渉した。この動きは、同クラブが1億1000万ポンドの負債を解消したとの報道を受けたものだ。
26歳のブラジル代表MFは、今週イングランド入りし、キャリントンでメディカルチェックを受ける予定だ。日曜にノルウェーに敗れベスト16で大会を去ったことで、彼はプレミア強豪との長期契約に集中できる。代表ではわずか20分しか出場しなかった。
キャリックのミッドフィールド革命が始まる
エデルソンは、キャリック監督が推進する中盤再建の要と位置づけられている。監督は、カゼミーロの退団を受け、運動能力とボール運びに優れた選手を加える方針だ。クラブはプレミアリーグとチャンピオンズリーグで優勝争いをするため、最大3人の新MF獲得を目指す。
本人とも契約延長オプションを含む個人条件で合意しており、メディカルチェックが済めば今夏第1弾の大型補強となる。スカウトチームは欧州の他候補を精査中で、今回の獲得が補強方針を決定づける見込みだ。
- Getty Images Sport
オールド・トラッフォードが注目するさらなるターゲット
エデルソン獲得に注力する一方、マンチェスター・ユナイテッドのスカウト部門は活動を継続。TEAMTalkによると、チェルシーのアンドレイ・サントスとボーンマスのアレックス・スコットにも関心を寄せているが、スコットにはすでにオファーを出し、即座に拒否されたという。
アタランタのスターを早期に確保し、キャリック監督に戦術の核となる補強と充実したプレシーズンを提供したい考えだ。ブラジル代表との4年契約がまとまりそうで、首脳陣はINEOS体制下の成功への第一歩と確信している。
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