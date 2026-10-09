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「実感が湧かない」 マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が、マンチェスター・シティの財務スキャンダルと遡って授与される可能性のあるメダルについて沈黙を破る
その瞬間を逃す
キャリックは、仮に後からプレミアリーグ優勝メダルを受け取ることになっても、選手時代に奪われた歓喜の瞬間を埋め合わせることにはならないと認めた。ユナイテッドの指揮官は、選手としてオールド・トラッフォードでプレーしていた時代、トップリーグのタイトルを2度、シティに阻まれた。ユナイテッドは2012年にサー・アレックス・ファーガソンの下でシティに次ぐ2位となり、2018年にもジョゼ・モウリーニョの下で再び2位に終わった。この2つの熾烈なシーズンはいずれも、シティによる財務規則違反の期間に正確に含まれている。
2009年から2018年にかけてのシティの財務面の行為をめぐっては、最近になって有罪の厳しい評決が公表された。ただし、クラブが正式に異議申し立てを行っているため、具体的な処分は当局からまだ発表されていない。
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勝利に代わるものはない
キャリックはメディア対応の中で、シティの異議申し立てが最終的に認められず、過去のタイトルを剥奪された場合、優勝メダルを喜んで受け取るかどうかを問われた。
「現時点では、まだ最終決定が出ていないので、その件についてはもう少し後まで答えを保留したいと思う」とキャリックは『ESPN』が伝えたコメントで説明した。「何があろうと、メダルというものは、どんなスポーツであれ歴史の中でそうだと思うが、後になって受け取るほど、その意味は何度も証明されてきた。
「人が目指しているのは、その瞬間に勝ち、その瞬間に成し遂げることだ。だから、メダルをもらうかどうかについて軽く考えているわけではないが、それによって最初に勝った時、あるいは勝てなかった時の感情が戻ってくるわけではない。結局、私たち全員がこの世界にいるのは、そうした瞬間のためだ。確かに私自身、この件についてはいろいろと思うところがあるし、一定の期間にわたって個人的にもさまざまな形で影響を受けてきた」
迅速な明確化を求める声
ユナイテッドは2011-12シーズン、シティに次ぐ2位となり、シーズン最終節で得失点差によりタイトルを逃したことで広く知られている。さらに2018年にも、地元のライバルに大差をつけられて2位に終わった。
キャリックは、この前例のない状況には直ちに対応が必要だと強調し、各クラブがそれに応じて計画を立てられるよう、プレミアリーグ当局に対して可能な限り早く最終的な結論を示すよう求めた。
「私が言いたいのは、これが早く解決されることが、みんなのために不可欠だということだ」と彼は述べた。「スピードが不可欠だ。ここで私がそう言うのは、かなり明白なことだと思う。さまざまな視点から検討すべき点は本当に多いが、何が起ころうとも、誰もが状況を明確に理解し、それに対処し、前に進めるようにするためには、やはりスピードが不可欠だと思う。
「これは前例のないことだ。このレベルで、これほど大きな影響をさまざまな形でもたらす状況にあるのは異例だ。だからこそ、実際に何が起こるのかを私たちはみな知る必要がある。本当に、それはかなり明白なことだと思う」
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マンチェスター・シティの次は何か？
シティの異議申し立てが今も続く中、サッカー界全体はいまだ完全に先行きが見えていない。勝ち点剥奪の可能性が今季の優勝争い、チャンピオンズリーグ出場権争い、そして熾烈な残留争いにどのような影響を及ぼすのかは、依然として不透明である。
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