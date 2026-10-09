ユナイテッドは2011-12シーズン、シティに次ぐ2位となり、シーズン最終節で得失点差によりタイトルを逃したことで広く知られている。さらに2018年にも、地元のライバルに大差をつけられて2位に終わった。

キャリックは、この前例のない状況には直ちに対応が必要だと強調し、各クラブがそれに応じて計画を立てられるよう、プレミアリーグ当局に対して可能な限り早く最終的な結論を示すよう求めた。

「私が言いたいのは、これが早く解決されることが、みんなのために不可欠だということだ」と彼は述べた。「スピードが不可欠だ。ここで私がそう言うのは、かなり明白なことだと思う。さまざまな視点から検討すべき点は本当に多いが、何が起ころうとも、誰もが状況を明確に理解し、それに対処し、前に進めるようにするためには、やはりスピードが不可欠だと思う。

「これは前例のないことだ。このレベルで、これほど大きな影響をさまざまな形でもたらす状況にあるのは異例だ。だからこそ、実際に何が起こるのかを私たちはみな知る必要がある。本当に、それはかなり明白なことだと思う」