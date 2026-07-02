全仏オープン優勝者のツベレフは木曜日、ウィンブルドンでフランスのヴァランタン・ロワイエを6-1、6-3、7-6（7-3）で破り、3回戦に7度目の進出を果たした。芝のコートでのツアーレベルでは通算50勝目。
Getty Images
翻訳者：
実力を見せつける快進撃！アレクサンダー・ズベレフ、ウィンブルドンで順調な滑り出し
次のラウンドで、ズベレフはアメリカのマルコス・ギロンと対戦する。ギロンはフランスのクエンティン・ハリスに7-6（7-5）、6-3、6-4で勝利した。 ズベレフはギロンとの過去4試合に全勝しており、直近では昨年のハレ大会で勝利。今年ウィンブルドン2回戦でも破っている。
ヤン＝レナード・シュトラフも3回戦に進出した。彼は2日間に及ぶ接戦の末、第28シードのブランドン・ナカシマを4-6、7-6(8-6)、7-6(7-5)、6-7(6-8)、7-6(10-7)で破った。 試合は水曜日の日没で4セット終了後に中断された。初の16強入りをかけて、ストルフは元世界1位のダニール・メドベージェフ（ロシア）と対戦する。2年前、ウィンブルドン3回戦でメドベージェフに敗れている。
- Getty Images Sport
ズベレフ、ウィンブルドンで自信を見せる――ロワイエは勝ち目なし
初のメジャー制覇を遂げたズベレフは、ウィンブルドンでも結果を残したい。これまでロンドン南西部の大会ではベスト16が最高だった。彼は「今年は昨年より良いテニスができている」と語った。センターコートでのベルギー、ブロックスとの初戦を接戦で制した後、コート1での2回戦に臨んだ。
コート1で行われたロワイエ戦でも危なげなく進み、実力差は明らか。わずか32分でリターンウィナーを決め、第1セットを先取した。 第3セットでは簡単なミスが重なったが、タイブレークで精神力を発揮。2時間4分で3度目のマッチポイントを奪取した。