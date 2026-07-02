次のラウンドで、ズベレフはアメリカのマルコス・ギロンと対戦する。ギロンはフランスのクエンティン・ハリスに7-6（7-5）、6-3、6-4で勝利した。 ズベレフはギロンとの過去4試合に全勝しており、直近では昨年のハレ大会で勝利。今年ウィンブルドン2回戦でも破っている。

ヤン＝レナード・シュトラフも3回戦に進出した。彼は2日間に及ぶ接戦の末、第28シードのブランドン・ナカシマを4-6、7-6(8-6)、7-6(7-5)、6-7(6-8)、7-6(10-7)で破った。 試合は水曜日の日没で4セット終了後に中断された。初の16強入りをかけて、ストルフは元世界1位のダニール・メドベージェフ（ロシア）と対戦する。2年前、ウィンブルドン3回戦でメドベージェフに敗れている。