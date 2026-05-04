土曜日、ニコ・コヴァチ監督が『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙のインタビューに登場した。ボルシア・ドルトムントを率いる54歳の指揮官は、批判に向き合い、自身のサッカー哲学と若手育成への姿勢を説明。もっと時間を与えてほしいと訴えた。
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「実利的な結婚」だ！「新BVB」とニコ・コヴァチの間にある大きな問題
コヴァチの行動は偶然ではない。インタビューは内容も含めて意図的に計画されたものだ。彼が率いるBVBがチャンピオンズリーグ出場権を早期に確保し、リーグ2位目前というタイミングだったことも見逃せない。この結論に至るには、メディアの専門家である必要はない。
就任から15か月間批判にさらされてきた彼にとって、自身の見解を示すのは当然の権利だ。その主張も理解できる。
彼が就任した時点では11位、CL圏の4位とは4ポイント差があった。それでも最終的にCL権を獲得し、今季は勝ち点で圧倒し、守備も安定している。こうした成果を挙げるのは当然だ。
- AFP
コヴァチとBVB：「我々は絶対的な確信を持っている」
オレ・ブック新スポーツディレクターの就任でドルトムントに新しい風が吹き、コヴァチ監督は攻勢に転じた。カーステン・クラーマーCEOが掲げる「新しいBVB」が自身のサッカー観と対立すると世間に見られていることも、彼はその理由だと理解している。
日曜のグラッドバッハ戦0-1敗戦前、ブックはDAZNのインタビューで「コヴァッチの去就議論を一旦棚上げにする好機だ」と問われ、「喜んでそうしたい」と即答。 彼がいつから指揮を執り、どんな成果を上げたかは正確に把握している。獲得した勝ち点やチームのパフォーマンスの成功も内部では十分に認識している」
来季は「良い基盤」の上に「改善点」も認識しつつ築き上げていくと語った。 さらに柔軟性を高め、今シーズンの強みを土台にチームを進化させると語った。その数時間後、『ルール・ナッハリヒテン』は、BVBが近いうちにコヴァチとの契約延長を目指すとも報じた。
- Getty Images Sport
BVBにとって、監督人事の扱いは容易ではない。
繰り返し浮上する監督人事の問題は、BVB首脳陣にとって容易ではない。 今夏契約を延長し、2年連続で最大の目標を達成した監督を途中で解任すれば、驚きとともにリスクも伴う。コヴァチ監督と3年目を迎え、実用的なサッカーを続けてもタイトルに届かなければ、「新しいBVB」のスローガンはすぐに色あせるだろう。
「重要なのは、互いを深く理解し、監督ともサッカーについて多くを話し合い、明確なビジョンを築くことです。そうすれば、それに合う選手も獲得できます」とブックは語った。「ドルトムントにはすでに確固たるビジョンがあり、それをさらに発展させたいと考えています。 どのクラブでも、新監督やスポーツディレクターは自分らしいアイデアを取り入れ、スポーツ的な成功につながる新しいものを示したいと考える」
ブックはベンチで5試合を観戦し、3敗はどれも内容的に貧弱だった。シュトゥットガルトでのアウェー戦も改善が見られなかったが、終盤に辛勝した。チームの勢いが落ちているのは理解できるが、1週間の練習で示されたサッカーは、彼が「良い基盤」と呼ぶレベルには程遠い。
ニコ・コヴァチ：BVB監督としての成績
公式戦 勝利 引き分け 敗戦 得失点差 平均勝ち点 70 41 13 16 146:88 1.94
- AFP
コヴァッチとブックはどんな共通の解決策に合意するのだろうか？
長年にわたり革新的なアイデアと先見的な補強でSVエルバースベルクを率いてきたブックと、守備重視の実務家コヴァチがどのように調和するのか。理論上は共存が難しい両者が、どんなアプローチで合意に至るのか注目だ。
とはいえ、シーズン終盤の印象だけで評価が決まるわけではない。過去4試合で3敗し、その敗戦数がそれ以前の28試合を上回ったとしても、第33節と第34節の結果が大きな意味を持つことはない。今シーズンのテーマはすでに明確であり、新たな印象は必要ない。
より大きな文脈で見れば、BVBがコヴァチが『FAZ』で示唆したように「最大限に近い」プレーをしていたわけではないことは明らかだ。彼は最近も、現在のチームがこれ以上の「最適解」ではないと主張し、選手層の質を批判していた。
- Getty Images Sport
コヴァックスのアプローチは根本的な疑問を投げかけている
ブックの去就とは別に、根本的な問題が残っている。コヴァチのスタイルには疑問がある。たとえボルシアが夏に選手層を強化しても、彼の下で別のサッカーが機能するとは考えにくい。 FCバイエルンでさえ、そのスタイルは変わらなかった。スピードやテクニックを生かし、攻撃的にゲームを創るサッカーを彼が見せたことはない。
順位に目を奪われなければ、事実が見える。同格以上の強豪には苦戦し、CL10試合で21失点、4勝のみ。 CLプレーオフ敗退はクラブの想定を超え、DFBポカールでも早期敗退。2月末にはタイトル獲得の可能性が消えた。
さらに、日曜のグラッドバッハ戦のように、リーグ戦でも下位チーム相手に凡庸な内容が続いた。 それでも終盤に辛勝した試合が多かった。今回は流れが逆転したが、90分間の内容は勝利した試合と変わらなかった。
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コヴァチとドルトムントは、利害が一致した関係だ。
「新しいBVB」には守備の安定性だけでは不十分だ。結果を守るだけでなく、独自のアイデンティティを示す必要がある。結果的にはコヴァッチの采配が正当化されることも多かったが、ピッチ上の内容は必ずしもそうではなかった。このギャップが問題だ。新たな目標を掲げるなら、試合の中でも体現しなければならない。
結局、コヴァチとドルトムントは利害が一致しただけの関係に見える。チームは部分的に成功しても、プレーで魅力を示せていない。公式戦70試合で16敗と数字は悪くないが、内容は貧しく、監督は結果だけを管理している。 継続と刷新のはざまで揺れるクラブ幹部もいる。ボルシアが今すべきは過去を評価するより、未来を定義することだ。
BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時 試合 5月8日（月）20時30分 BVB対フランクフルト 5月16日 15:30 ブレーメン - BVB