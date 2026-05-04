「実利を重んじた結婚」だ！「新BVB」とニコ・コヴァチの間にある大きな問題

コヴァチの行動は偶然ではない。インタビューは内容も含めて意図的に計画された。BVBがチャンピオンズリーグ出場権を早期に獲得し、2位目前というタイミングだったからだ。この結論はメディアの専門知識がなくても分かる。

就任から15か月間批判にさらされてきた彼にとって、自身の見解を示すのは当然の権利だ。その主張も理解できる。

彼が就任した時点では11位、CL圏の4位とは4ポイント差があった。それでも最終的にCL権を獲得し、今季は勝ち点で圧倒し、守備も安定している。こうした成果を挙げるのは当然だ。