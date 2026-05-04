土曜日に『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙にニコ・コヴァチ監督のインタビューが掲載された。ボルシア・ドルトムントを率いる54歳の監督は、批判に向き合い、自身のサッカー観を擁護。若手育成が不十分という声にも反論し、もっと時間を与えてほしいと訴えた。
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「実利を重んじた結婚」だ！「新BVB」とニコ・コヴァチの間にある大きな問題
コヴァチの行動は偶然ではない。インタビューは内容も含めて意図的に計画された。BVBがチャンピオンズリーグ出場権を早期に獲得し、2位目前というタイミングだったからだ。この結論はメディアの専門知識がなくても分かる。
就任から15か月間批判にさらされてきた彼にとって、自身の見解を示すのは当然の権利だ。その主張も理解できる。
彼が就任した時点では11位、CL圏の4位とは4ポイント差があった。それでも最終的にCL権を獲得し、今季は勝ち点で圧倒し、守備も安定している。こうした成果を挙げるのは当然だ。
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コヴァチとBVB：「我々は絶対的な確信を持っている」
オレ・ブック新スポーツディレクターの加入でドルトムントには新風が吹き、コヴァチも攻勢を強めている。カーステン・クラーマーCEOが掲げる「新しいBVB」が自身のサッカー観と対立すると見なされていることも、彼はいや応なく認識している。
日曜のグラッドバッハ戦0-1敗戦前、DAZNのインタビューでブックは「コヴァッチの去就議論を一時棚上げにしないか」と問われ、「喜んで」と即答。 彼がいつチームを引き継ぎ、どんな成果を上げたか、内部では正確に把握している。獲得した勝ち点やプレー内容の成功も認識している」
来季は「堅い基盤」の上に「改善点」も認識していると述べた。 さらに柔軟性を高め、今シーズンの強みを土台にチームを進化させると語った。その数時間後、ルール・ナッハリヒテン紙は、BVBが近いうちにコヴァチとの契約延長を目指すとも報じた。
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BVBにとって、監督人事の扱いは容易ではない。
繰り返し浮上する監督人事の問題は、BVB首脳陣にとって容易ではない。 今夏契約を延長し、2年連続で最大の目標を達成した監督を途中で解任すれば、驚きとともにリスクも伴う。コヴァチ監督と3年目を迎え、実用的なサッカーを続けてもタイトルに届かなければ、「新しいBVB」のスローガンはすぐに色あせるだろう。
「重要なのは、互いを深く理解し、監督とも密に話し合い、明確なビジョンを築くこと。そうすれば最適な選手も獲得できる。私は常にそう考えている」とブックは語った。「ドルトムントには確固たるビジョンがある。それをさらに発展させたい」。 どのクラブでも、新監督やスポーツディレクターは自分らしいアイデアを取り入れ、スポーツ的な成功につながる新しいものを示したいと考える」
ブックは監督としてBVBの試合を5試合指揮し、3敗。いずれも内容も精彩を欠いた。シュトゥットガルトでのアウェー戦も内容は良くなかったが、終盤に辛勝した。チームの勢いが失われているのは明らかで、1週間のトレーニングで示されたサッカーは、彼が「非常に良い基盤」と呼ぶレベルには程遠い。
ニコ・コヴァチ：BVB監督としての成績
公式戦 勝利 引き分け 敗戦 得失点差 平均勝ち点 70 41 13 16 146:88 1.94
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コヴァチとブックはどんな合意に達したのか？
SVエルバースベルクで長年、革新的なアイデアと賢明な補強で成果を上げてきたブックが、守備重視のコヴァチとどう調和するのか。理論上は難しいが、その行方が注目される。
とはいえ、シーズン終盤の印象だけで評価が決まるわけではない。過去4試合で3敗し、第33節と第34節の結果も重要ではない。今シーズンの課題はすでに明確だからだ。
より大きな文脈で見れば、BVBがコヴァチが『FAZ』紙で示唆したように「最大限に近い」プレーをしていたわけではないことは明らかだ。彼は最近も、現在のチームがこれ以上の「最適解」ではないと主張し、選手層の質を批判していた。
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コヴァックスのアプローチは根本的な疑問を投げかけている
ブック監督の去就とは別に、根本的な問題が残っている。コヴァチ監督のアプローチには疑問が付きまとう。たとえボルシアが夏に選手層を強化しても、彼の下で別のスタイルのサッカーを信じるのは難しい。 FCバイエルンでさえ、そのスタイルは変わらなかった。速さ、技術、攻撃性を生かした創造的なサッカーを彼が見せたことはない。
順位に目を奪われなければ、事実が見える。同格以上の強豪には苦戦し、CL10試合で21失点、4勝のみ。 CLプレーオフ敗退はクラブの想定を超え、DFBポカールでも早期敗退。2月末にはタイトル獲得の可能性が消えた。
さらに、日曜のグラッドバッハ戦のように、リーグ戦でも下位チーム相手に凡庸な内容が続いた。 それでも終盤に辛勝する試合が多かった。今回は流れが逆転したが、90分間の内容は勝利した試合と変わらなかった。
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コヴァチとドルトムントは、いわば「利害一致の結婚」のような関係にある。
「新しいBVB」には守備の安定性だけでは不十分だ。結果を守るだけでなく、独自のアイデンティティを示す必要がある。結果的にはコヴァッチの采配が正当化されることも多かったが、ピッチ上の雰囲気は必ずしもそうではなかった。このギャップが問題だ。新たな目標を掲げるなら、試合の中でも体現しなければならない。
結局、コヴァチとドルトムントは“利害の一致”で結ばれた印象だ。公式戦70試合で16敗と数字は残しても、プレー内容は説得力に欠ける。 継続と刷新のはざまで揺れるクラブ幹部たち。ボルシアにとって重要なのは、過去を評価するよりも未来を定義することだ。
BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時 試合 5月8日（月）20時30分 BVB対フランクフルト 5月16日 15:30 ブレーメン - BVB