モウリーニョは、マドリーの中でも特に注目を集める2人の選手がサポーターから批判の対象となっている理由について、ポルトガルの伝統的なことわざを用いて説明した。そして、両アタッカーがチームにもたらしているものを認識すべきだとファンに訴えた。

『20Minutos』が伝えたモウリーニョのコメントは次の通り。「ポルトガルには、実のなる木にしか石は投げられない、ということわざがある。何も与えてくれない木に石を投げたりはしない。ここ数年のヴィニがここで成し遂げてきたこと、チャンピオンズリーグでいくつ優勝し、いくつゴールを決めてきたかを見れば、彼はたくさんの実をつける木だ。人々が石を投げるのは実を欲しているからであり、ヴィニシウスに最高のものを求めているからだ」

また指揮官は、インテル戦でのエムバペの守備面での献身性にも言及した。10人で戦う中、90分の場面で左ウイングの位置に入り、マルク・ククレジャと並んで「獣のように」守っていたとして、このフランス代表FWを称賛している。

モウリーニョはさらにこう続けた。「ヴィニシウスの時と同じことわざを使いたい。私には見えていて、とても高く評価していることがある。90分の時点でプレーしていたチームを見たが、最後の2分間は10人になっていた。そして私は、左ウイングとしてプレーするエムバペが、数的不利の中で守備をし、もう立っているのもやっとだったククレジャをカバーしているのを見た。

「キリアンも疲れ切っていた。それでも彼はその2分間、左サイドを獣のように守っていた。非常に要求の厳しい監督に絶えず叫ばれ、鼓舞されながらね」