AFP
翻訳者：
「実をつけた木には石が投げられる」 ジョゼ・モウリーニョ監督、ベルナベウでの口笛を受けてレアル・マドリーのビニシウス・ジュニオールとキリアン・エムバペを擁護
マドリーがサンティアゴ・ベルナベウでの戦いに戻る
レアル・マドリーは結果の安定しない戦いが続く中、土曜日にサンティアゴ・ベルナベウでラージョ・バジェカーノとのリーガ戦に臨む。リーグではレアル・ベティスに敗れた一方、その後のチャンピオンズリーグではインテルに競り勝った。
しかし、直近の欧州での勝利にはスタンドの不満が影を落とした。ホームの観客の一部は試合中、主力FWのビニシウスとエムバペに向けて口笛を浴びせた。モウリーニョ監督は金曜日の記者会見でサポーターの反応に言及。指揮官は冷静な見解を示しつつ、自身の看板アタッカー2人への全面的な支持を表明した。
- AFP
モウリーニョ、ことわざを用いて主力2選手を擁護
モウリーニョは、マドリーの中でも特に注目を集める2人の選手がサポーターから批判の対象となっている理由について、ポルトガルの伝統的なことわざを用いて説明した。そして、両アタッカーがチームにもたらしているものを認識すべきだとファンに訴えた。
『20Minutos』が伝えたモウリーニョのコメントは次の通り。「ポルトガルには、実のなる木にしか石は投げられない、ということわざがある。何も与えてくれない木に石を投げたりはしない。ここ数年のヴィニがここで成し遂げてきたこと、チャンピオンズリーグでいくつ優勝し、いくつゴールを決めてきたかを見れば、彼はたくさんの実をつける木だ。人々が石を投げるのは実を欲しているからであり、ヴィニシウスに最高のものを求めているからだ」
また指揮官は、インテル戦でのエムバペの守備面での献身性にも言及した。10人で戦う中、90分の場面で左ウイングの位置に入り、マルク・ククレジャと並んで「獣のように」守っていたとして、このフランス代表FWを称賛している。
モウリーニョはさらにこう続けた。「ヴィニシウスの時と同じことわざを使いたい。私には見えていて、とても高く評価していることがある。90分の時点でプレーしていたチームを見たが、最後の2分間は10人になっていた。そして私は、左ウイングとしてプレーするエムバペが、数的不利の中で守備をし、もう立っているのもやっとだったククレジャをカバーしているのを見た。
「キリアンも疲れ切っていた。それでも彼はその2分間、左サイドを獣のように守っていた。非常に要求の厳しい監督に絶えず叫ばれ、鼓舞されながらね」
ムリーニョがベルナベウでのブーイングに言及、「団結が鍵」
モウリーニョ監督は、サポーターが自チームの選手にブーイングを浴びせることに悲しさを感じると認めつつも、ピッチ上で全力を尽くす選手のことは常に支え続けると改めて強調した。
このポルトガル人指揮官は、以前に自身を「要求が厳しい」と表現していたDFディーン・ハイセンのコメントにも言及。モウリーニョ監督はその表現に同意し、ミスがあったとしても、すべてを出し尽くす選手には全面的な支えを与えると述べた。
モウリーニョ監督は「ハイセンが、私は本当に厄介で、いつも彼に厳しく当たっていると話しているコメントを読んだが、それはある意味で事実だ」と語り、「求めているのは、自分が持っているすべてを出し尽くすことだ。そして、すべてを出し尽くす者に、それ以上を求めることはできない。チームとスタジアムが一体になれば、ほとんど無敵になれる」と続けた。
- Getty Images Sport
マドリーはラージョ戦に集中している
土曜日のラージョ戦に向け、モウリーニョ監督は、外部の雑音がチームの気を散らすことはないと明言した。クラブの広報部門からメディア報道の要約は受け取っているものの、指揮官は日々の仕事に完全に集中している。
リーガで勝ち点3獲得を目指す中、モウリーニョ監督はチームのメンタリティーに自信を示し、メディアの批判もファンの口笛も、自軍の精神を変えることはないと強調した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。