AFP
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「実はかなりうれしい」レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督、ヴィニシウス・ジュニオールの4試合出場停止処分を巡りラ・リーガを皮肉る
代償の大きい退場
マドリーに大きな痛手が生じた。ヴィニシウスがリーガ規律委員会から4試合の出場停止処分を科されたためだ。この重い処分は、先日の退場を受けたもので、退場はビジャレアルに1-0で勝利した試合で起きた。
26歳のブラジル人選手は今季ここまで本来の調子を発揮できず、リーグ戦8試合でわずか1得点にとどまっている。ヴィニシウスの長期離脱により、クラブは国内での重要な数試合に向けて攻撃陣の布陣変更を迫られる。
出場停止期間の長さは、レッドカードにつながった行為の重大さを反映している。首位争いを続けようとするクラブにとって、大きな悩みの種となる。
- Getty Images Sport
モウリーニョの皮肉を込めた返答
歯に衣着せぬ発言で知られるモウリーニョは、所属選手に科された長期の出場停止処分について問われても、言葉を選ばなかった。ポルトガル人指揮官は強い皮肉を込めて、この状況に言及した。
「4試合の出場停止については、実のところかなり満足している」とモウリーニョは報道陣に語った。「もっと長い処分になると思っていたからね！ レアル・マドリーが異議を申し立てたら、さらに1試合か2試合、上乗せされるのではないかと半ば覚悟していた。まるで『落ち着いて黙っていろ。4試合の出場停止なんだから、もう何も言うな』と言われているようなものだ」
重要なクラシコを欠場
今回の4試合の出場停止処分で最も大きな痛手となるのは、ヴィニシウスが宿敵バルセロナとの次のクラシコを欠場することだ。これほどの大一番で、彼ほどの実力を持つ選手を欠くのは大きな打撃となる。
バルセロナとの対戦は、スペインの優勝争いの行方を左右することが多い。主力の攻撃陣の一人を起用できないレアル・マドリーは、試合開始前から明らかに不利な立場に置かれる。
クラブは出場停止処分の軽減を求めて異議を申し立てたが、その訴えは聞き入れられなかった。これからはスターウインガーを欠いたまま、難しい試合が続く日程を乗り切らなければならない。
- Getty
即効性のある解決策を模索中
モウリーニョ監督は今後数週間、ヴィニシウスの不在によって空く左サイドを埋める戦術的な解決策を見つけなければならない。躍動感のあるブラジル人FWを欠く中、チームの選手層も試されることになる。焦点は、モウリーニョ監督が先発メンバーをどう組み替えるかに移る。
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