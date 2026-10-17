マドリーに大きな痛手が生じた。ヴィニシウスがリーガ規律委員会から4試合の出場停止処分を科されたためだ。この重い処分は、先日の退場を受けたもので、退場はビジャレアルに1-0で勝利した試合で起きた。

26歳のブラジル人選手は今季ここまで本来の調子を発揮できず、リーグ戦8試合でわずか1得点にとどまっている。ヴィニシウスの長期離脱により、クラブは国内での重要な数試合に向けて攻撃陣の布陣変更を迫られる。

出場停止期間の長さは、レッドカードにつながった行為の重大さを反映している。首位争いを続けようとするクラブにとって、大きな悩みの種となる。