「実の母よりも親しい存在だ！」――リッカルド・カラフィオリが、イタリア代表監督ジェンナーロ・ガットゥーゾとの「素晴らしい」夕食会について語り、ガットゥーゾから「絶え間なく」電話がかかってくることを明かした

元ACミランおよびナポリの監督であるガットゥーゾは、ワールドカップ予選プレーオフを控え、選手たちとの個人的なつながりを維持するため、ここ数ヶ月間ヨーロッパ各地を回ってきた。その献身的な姿勢は、明らかに選手たちの心に響いている。アーセナルで最近怪我に悩まされていたカラフィオリは、回復期間中、監督が常にそばにいてくれたと語った。

イタリアのコベルチャノ練習施設から語ったカラフィオリは、監督との会話の頻度について明かした。「ここ数ヶ月、母よりも監督から連絡をもらうことの方が多かった」と、カラフィオリは火曜日に語った。

「私が離脱していたり、出場機会が減っていたりした時は、監督から絶えず電話をいただきました。そして、監督との夕食は最高でした。一緒に過ごす機会を与えてくれたのです。まるで友人同士の夕食会のようでした。」







