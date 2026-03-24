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「実の母よりも親しい存在だ！」――リッカルド・カラフィオリが、イタリア代表監督ジェンナーロ・ガットゥーゾとの「素晴らしい」夕食会について語り、ガットゥーゾから「絶え間なく」電話がかかってくることを明かした
ガットゥーゾの実践的なマネジメント手法
元ACミランおよびナポリの監督であるガットゥーゾは、ワールドカップ予選プレーオフを控え、選手たちとの個人的なつながりを維持するため、ここ数ヶ月間ヨーロッパ各地を回ってきた。その献身的な姿勢は、明らかに選手たちの心に響いている。アーセナルで最近怪我に悩まされていたカラフィオリは、回復期間中、監督が常にそばにいてくれたと語った。
イタリアのコベルチャノ練習施設から語ったカラフィオリは、監督との会話の頻度について明かした。「ここ数ヶ月、母よりも監督から連絡をもらうことの方が多かった」と、カラフィオリは火曜日に語った。
「私が離脱していたり、出場機会が減っていたりした時は、監督から絶えず電話をいただきました。そして、監督との夕食は最高でした。一緒に過ごす機会を与えてくれたのです。まるで友人同士の夕食会のようでした。」
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ロンドンで開催された豪華なディナー
親睦を深める場には、ヘッドコーチだけが出席していたわけではない。ガットゥーゾは訪問の際、イタリア代表団長のジャンルイジ・ブッフォンやアシスタントコーチのレオナルド・ボヌッチといったイタリアサッカー界の重鎮たちに囲まれていた。この3人は先日、ロンドンでカラフィオリと面会し、プレミアリーグでの初シーズンを戦う若きディフェンダーに、大いに参考になる豊富な経験談を伝えた。
こうした会合の雰囲気は、戦術の話と同じくらい、メンターとしての指導に重点が置かれているようだ。「3人ともサッカーに関する逸話が豊富なので、たくさんのエピソードが語られました」とカラフィオリは明かした。
エミレーツ・スタジアムでの出場時間をめぐる争い
ここ数週間、カラフィオリのクラブでの立場はより複雑なものとなっている。ボローニャからの移籍後、アーセナルでのキャリアを素晴らしいスタートで切り出したものの、12月下旬に筋肉の怪我を負い、1ヶ月間戦線離脱を余儀なくされた。彼の不在中、ピエロ・ヒンカピエがミケル・アルテタ監督にとって頼りになる選択肢として台頭しており、その結果、このイタリア人選手はプレミアリーグ首位のチームにおいて、もはやスタメンが保証された存在ではなくなっている。
国内での競争は激化しているものの、カラフィオリはより大きな目標に集中し続けている。アーセナルは現在、優勝争いでマンチェスター・シティに9ポイントのリードを築いているが、先日のイングランドリーグカップ決勝での敗北により、一時的な後退を余儀なくされた。
このディフェンダーにとって、代表戦に向けた準備を進める上で、完全なコンディションを取り戻すことが最優先事項だ。「通常の試合と同じように準備する必要がある。それがどれほどデリケートな状況かは分かっている」とカラフィオリは語った。
- AFP
ワールドカップ出場への夢
イタリア代表にかかるプレッシャーは計り知れない。スウェーデンや北マケドニアとのプレーオフで衝撃的な敗北を喫し、過去2回のワールドカップ出場を逃した同国は、北米で開催される次回の大会への出場権を何としても確保したいと切望している。そのためには、まずベルガモで北アイルランドを破り、その後ウェールズかボスニア・ヘルツェゴビナのいずれかと対戦しなければならない。